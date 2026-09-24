VN-Index giảm gần 1,5%, khối ngoại bán ròng hơn 916 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống 1.775,09 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 228 mã giảm, trong khi chỉ có 81 mã tăng và 58 mã đứng giá.

Ảnh minh hoạ.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá cao. Tổng khối lượng giao dịch đạt 654,7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 16.680,54 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt 516,64 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt 138,06 triệu đơn vị.

Xét theo nhóm ngành, viễn thông là một trong số ít nhóm duy trì được sắc xanh khi chỉ số ngành tăng 3,64%.

Trong nhóm này, VGI tăng 3,99% lên 83.500 đồng/cổ phiếu, FOX tăng 2,12% lên 62.600 đồng/cổ phiếu và VTE tăng 5,71%. Một số cổ phiếu khác như CTR, VTK và VTP cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên.

Ở chiều ngược lại, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất với chỉ số ngành mất 3,84%. Nhiều cổ phiếu dầu khí đồng loạt điều chỉnh, trong đó BSR giảm 4,15%, OIL giảm 4,96%, PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42% và PVS giảm 2,71%.

Bất động sản cũng chịu áp lực bán đáng kể khi chỉ số ngành giảm 2,5%. VHM giảm 4,11% xuống 65.400 đồng/cổ phiếu, VRE giảm 3,01%, DXG giảm 4,25%, trong khi VIC giảm 2,54% xuống 230.000 đồng/cổ phiếu.

Tại nhóm tài chính, diễn biến cũng kém tích cực khi chỉ số ngành giảm 0,92%. SHB giảm 0,85%, VIX giảm 1,54%, TCB giảm 0,6%, HDB giảm 1,25% và ACB giảm 1,83%. Một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như VPB tăng 0,23% và MSB tăng 0,71%, trong khi SSI đứng giá tham chiếu.

Các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa. Nhóm vật liệu cơ bản tăng nhẹ 0,24%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực tại GVR và MSR, trong khi HPG, DCM, DPM và HSG giảm giá.

Nhóm hàng tiêu dùng cơ bản tăng 0,07%. Trong khi đó, công nghiệp giảm 0,32%, công nghệ giảm 0,82% và dịch vụ hạ tầng giảm 1,75%.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 24/9 với giá trị hơn 916 tỷ đồng.

Ở chiều bán, dòng vốn ngoại tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, VPB, HDB, ACB, CTG, TCB và HPG.

Ngược lại, một số cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào gồm MSN, GAS, STB, FRT, GEE, NVL, GEX và PVT.