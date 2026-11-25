Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,69 điểm, tương đương 0,57%, xuống 1.687,45 điểm. Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 576 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 16.090 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán với 235 mã giảm giá, 87 mã tăng và 82 mã đứng giá tham chiếu.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản chiều 25-11. Ảnh: VietstockFinance

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30-Index giảm 12,54 điểm, tương đương 0,7%, xuống 1.778,58 điểm. Có 22 mã giảm giá, 6 mã tăng và 2 mã đứng giá tham chiếu. MCH là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi gần 3,7 điểm của chỉ số; tiếp đến là BSR, HPG và TCX. Ở chiều ngược lại, VPL đóng góp gần 1,9 điểm tăng, song chưa đủ bù đắp áp lực giảm từ các cổ phiếu khác.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm 4,77 điểm, tương đương 2,05%, xuống 227,46 điểm. Trong khi đó, thị trường UPCoM diễn biến tích cực hơn khi UPCoM-Index tăng 0,65 điểm, tương đương 0,55%, lên 119,82 điểm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý. Theo số liệu tổng hợp, khối ngoại bán ròng khoảng 5.677 tỷ đồng trên HOSE. Đáng chú ý, VIC bị bán ròng ước tính gần 4.696 tỷ đồng, vượt xa các mã đứng sau như MSN, VIX, HDB và MCH. Ở chiều mua, VNM, SAB và HCM là những cổ phiếu được mua ròng đáng kể. Diễn biến này cho thấy giá trị bán ròng toàn sàn chịu tác động rất lớn từ giao dịch tại một số cổ phiếu riêng lẻ.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, áp lực giảm cũng thể hiện rõ ở nhóm hợp đồng tương lai VN30. Hợp đồng đáo hạn tháng 12-2026 đóng cửa tại 1.769,9 điểm, giảm 1,08%; mức giảm sâu hơn chỉ số cơ sở khiến chênh lệch âm nới rộng từ 1,82 điểm lên 8,68 điểm. Ba hợp đồng ở các kỳ hạn còn lại giảm từ 1,17% đến 1,29%, với mức chênh lệch âm từ 10,18 đến 16,08 điểm.

Đáng chú ý, dù thanh khoản hợp đồng tương lai chính giảm 22%, còn 198.238 hợp đồng, khối lượng mở lại tăng gần 16%, lên 38.017 hợp đồng, tương đương tăng thêm khoảng 5.200 hợp đồng. Cả bốn kỳ hạn VN30 đều ghi nhận khối lượng mở gia tăng. Theo nhận định của Chứng khoán SHS, diễn biến này cho thấy nhà giao dịch giảm hoạt động đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trong phiên, nhưng vẫn duy trì các vị thế qua đêm nhằm phòng vệ danh mục trên thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 12-2026 đang có vùng kháng cự gần 1.800 điểm và hỗ trợ quanh 1.770 điểm.

Một thông tin đáng chú ý khác là lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. Theo kế hoạch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ ngày 28-12-2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX sẽ chuyển sang giao dịch tại HOSE. Ngày 23-12 là phiên giao dịch cuối cùng của các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao; hai ngày 24 và 25-12, các mã này tạm ngừng giao dịch để phục vụ chuyển đổi dữ liệu. Trong khi đó, HNX tiếp tục tập trung tổ chức thị trường trái phiếu, chứng khoán phái sinh và UPCoM.