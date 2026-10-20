VN-Index giảm điểm, khối ngoại bán ròng hơn 845 tỷ đồng trên HOSE và HNX

VN-Index lùi về 1.689,84 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh. (Ảnh minh họa)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm xuống 1.689,84 điểm. HNX-Index giảm 1,22 điểm xuống 257,91 điểm.

Trên sàn HOSE, thanh khoản tăng so với phiên trước, với hơn 519 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị hơn 11.200 tỷ đồng. Tại sàn HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 56 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 773 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng giá với 348 mã tăng và 301 mã giảm. Tuy nhiên, tại nhóm VN30, bên bán chiếm ưu thế khi có 18 mã giảm, 11 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu.

Trong phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index duy trì sắc đỏ đến khi đóng cửa. Các cổ phiếu VIC, VCB, VHM và VPB tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng hơn 15,91 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, BSR, VPL, MSN và GAS đóng góp tổng cộng 1,58 điểm nhưng không đủ bù đắp lực kéo giảm.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 2,51%, chủ yếu do VIC giảm 3,72%, VHM giảm 1,15% và KSF giảm 0,93%. Nhóm công nghệ thông tin giảm 1,79%, trong khi nhóm tài chính giảm 0,59%.

Ở chiều tăng, năng lượng là nhóm diễn biến tích cực nhất, với BSR tăng 1,76%, PVS tăng 1,27% và PLX tăng 0,29%.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục gây chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 799,14 tỷ đồng trên HOSE. Các mã bị bán ròng nhiều gồm VCB với 103,66 tỷ đồng, VHM với 101,47 tỷ đồng, ACB với 92,83 tỷ đồng và VJC với 72,25 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 46,01 tỷ đồng, tập trung tại CEO với 17,53 tỷ đồng, SHS với 16,55 tỷ đồng, NTP với 4,58 tỷ đồng và MBS với 2,73 tỷ đồng.