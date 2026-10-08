VN-Index giảm cùng thanh khoản tăng, tín hiệu đảo chiều vẫn vắng

VN-Index chỉ duy trì được sắc xanh trong thời gian ngắn trước khi quay đầu giảm mạnh trong phiên chiều. Áp lực bán tập trung tại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu Vingroup cùng các nhóm ngân hàng, chứng khoán, khiến độ rộng thị trường xấu đi rõ rệt về cuối ngày.

Đóng cửa phiên 8/10, VN-Index giảm 14,4 điểm, tương ứng 0,82%, xuống 1.738,97 điểm. Trên HoSE, số mã giảm áp đảo với 190 cổ phiếu, trong khi chỉ có 122 mã tăng và 56 mã đứng giá tham chiếu.

Áp lực lên chỉ số tập trung đáng kể tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC và VHM là hai mã tác động tiêu cực nhất khi lần lượt giảm 0,87% và 3,38%.

Đặc biệt, mức giảm hơn 3% của VHM khiến cổ phiếu này kéo VN-Index giảm gần 4 điểm. VIC và VHM cũng nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất thị trường, với giá trị giao dịch hơn 700 tỷ đồng mỗi mã, dù chưa tạo ra đột biến về giao dịch.

Sức ép từ nhóm Vingroup diễn ra trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng điều chỉnh, khiến chỉ số không duy trì được đà hồi phục sau những phút đầu phiên. Càng về chiều, sắc đỏ càng lan rộng và độ rộng thị trường trở nên tiêu cực hơn.

Nhóm tài chính trở thành tâm điểm điều chỉnh trong phiên hôm nay khi cả ngân hàng và chứng khoán đều chịu sức ép mạnh.

Tại nhóm ngân hàng, một cổ phiếu trong rổ VN30 giảm hết biên độ, trong khi nhiều mã khác đồng loạt đi xuống. Các ngân hàng quốc doanh gồm VCB, BID và CTG đều giảm trên 1%, đưa mức giảm bình quân của toàn ngành lên hơn 1,1%.

Ngoài ba ngân hàng quốc doanh, LPB, SHB và TCB cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực đáng kể đến VN-Index, chỉ đứng sau VIC và VHM về mức độ gây sức ép lên chỉ số.

Nhóm chứng khoán thậm chí điều chỉnh mạnh hơn. Sắc đỏ gần như phủ kín bảng điện của ngành, trong đó SHS giảm 4,13%, còn VDS, VND, VCK, VIX và SSI đều giảm trên 3%. Tính chung, khoảng một nửa số cổ phiếu trong nhóm chứng khoán giảm trên 2%.

Trong bức tranh kém tích cực của ngành, HCM là điểm sáng hiếm hoi khi đi ngược xu hướng và tăng 2,6%.

Trái với diễn biến của nhóm tài chính, nhiều nhóm ngành khác vẫn duy trì sắc xanh khá tốt. Năng lượng, bảo hiểm và tiện ích là những nhóm tăng đáng chú ý, trong đó không ít ngành ghi nhận mức tăng trên 1%.

Một số cổ phiếu đầu ngành như GAS, PLX, BVH và BSR cũng nằm trong nhóm tác động tích cực nhất đến VN-Index. Tuy nhiên, lực kéo từ các cổ phiếu này không đủ để cân bằng sức ép từ nhóm Vingroup, ngân hàng và chứng khoán.

Sự phân hóa này cho thấy áp lực bán trong phiên 8/10 tập trung tương đối rõ vào các nhóm tài chính và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì lan rộng đồng đều sang toàn bộ thị trường.

Thanh khoản cũng tăng nhẹ trong bối cảnh lực bán gia tăng. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 15.800 tỷ đồng, nhích lên từ mức hơn 15.200 tỷ đồng của phiên trước. Mức tăng này chưa cho thấy một đợt bán tháo diện rộng mà chủ yếu phản ánh giao dịch sôi động hơn tại nhóm cổ phiếu chịu áp lực.

Một điểm tích cực khác đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi quy mô bán ròng đã giảm đáng kể so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng hơn 450 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại TCB với 153 tỷ đồng, HDB 124 tỷ đồng và PNJ 115 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PLX, VIC và PVT nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân. Dù chưa có cổ phiếu nào được mua ròng trên 100 tỷ đồng, tổng giá trị mua vào đã tăng 13% so với phiên trước.

Như vậy, VN-Index tiếp tục chịu sức ép trong phiên 8/10, chủ yếu do nhóm tài chính và các cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh. Dù vậy, thanh khoản chỉ tăng nhẹ, trong khi khối ngoại đã thu hẹp bán ròng, cho thấy áp lực bán chưa chuyển thành trạng thái bán tháo trên diện rộng.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đóng cửa giảm phiên thứ hai liên tiếp, với đà giảm lan rộng sang nhiều nhóm ngành, bao gồm cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này khiến mức giảm của thị trường sâu hơn phiên trước.

Thanh khoản gia tăng so với phiên trước, dù khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn 6% so với bình quân 20 phiên. CSI cho rằng việc chỉ số giảm cùng thanh khoản tăng, đồng thời sắc đỏ lan rộng, cho thấy áp lực bán đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Theo đó, VN-Index vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh và chưa xuất hiện tín hiệu tích cực đủ rõ để xác nhận đảo chiều. CSI tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa quay lại vị thế mua ròng mới.

VN-Index đối mặt rủi ro kiểm định vùng hỗ trợ thấp hơn

Chứng khoán Asean

VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.739 điểm với mẫu hình nến spinning top. Chỉ số tiếp tục vận động dưới MA10, MA20, trong khi RSI và MFI đều suy giảm về vùng thận trọng, cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế.

Việc giá đóng cửa lệch về mức thấp nhất ngày củng cố kịch bản điều chỉnh trong ngắn hạn. Nếu lực cầu không sớm cải thiện, VN-Index có nguy cơ tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy. Asean chỉ khuyến nghị giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng đi kèm thanh khoản tích cực, ưu tiên những nhóm có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

VN-Index có thể kiểm định vùng 1.710-1.730 điểm

Chứng khoán SHS

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục suy yếu khi chỉ số chịu áp lực bán tại vùng giá cao. Trong kịch bản hiện tại, VN-Index đang đối mặt khả năng kiểm định lại vùng 1.710-1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp của tháng 8/2026.

Không chỉ VN-Index, VN30 cũng tiếp tục suy yếu dù diễn biến chỉ số chịu ảnh hưởng đáng kể từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số này hiện giao dịch dưới các kháng cự tâm lý cũng như vùng giá trung bình 200 phiên, cho thấy cấu trúc ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện.

VN-Index vẫn giữ cơ hội hồi phục, 1.715 điểm là hỗ trợ quan trọng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Thị trường quay lại trạng thái tiêu cực khi nhịp phục hồi trong các phiên trước bị gián đoạn. Giá trị khớp lệnh tăng so với phiên trước và xấp xỉ bình quân 20 phiên cho thấy áp lực cung tương đối lớn, thay vì chỉ phản ánh sự thiếu hụt lực cầu.

Dù vậy, về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn đang giao dịch trong phạm vi vùng hỗ trợ. Điều này giúp khả năng phục hồi trong ngắn hạn vẫn được bảo lưu, dù thị trường có thể tiếp tục xuất hiện những phiên rung lắc.

Theo TPS, 1.715 điểm là mốc hỗ trợ quan trọng cần theo dõi trong những phiên tới. Phản ứng của chỉ số tại khu vực này sẽ có ý nghĩa trong việc xác định liệu nhịp điều chỉnh hiện tại có thể sớm chững lại hay tiếp tục mở rộng.

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