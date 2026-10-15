VN-Index giảm 7 phiên liên tiếp, chuyên gia khuyên tránh bán tháo

Thị trường chứng khoán có diễn biến phân hóa trong phiên 15/10 khi dòng tiền cải thiện tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là chứng khoán, nhưng áp lực từ các mã vốn hóa lớn vẫn chi phối chỉ số.

VN-Index có thời điểm giảm hơn 14 điểm, lùi xuống 1.690,56 điểm, trước khi hồi phục đáng kể về cuối phiên. Kết phiên, chỉ số giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống 1.698,35 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm.

Đáng chú ý, VN-Index có thời điểm hồi phục lên sắc xanh trong phiên nhưng không duy trì được đà tăng. Sức ép từ nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ, bất chấp số lượng cổ phiếu tăng giá đã chiếm ưu thế trên sàn HoSE.

Trong rổ VN30, chỉ số giảm 0,47% với 16 mã giảm và 13 mã tăng. VHM là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi giảm 3,44%, kéo VN-Index mất hơn 3,5 điểm. Bên cạnh đó, nhóm dầu khí đồng loạt suy yếu, với BSR giảm 6,31%, GAS mất hơn 3%, PVS và PVT cùng giảm 4,2%, OIL giảm 2,27% và PLX giảm 1,93%.

Một số cổ phiếu tài chính như BVH, STB và LPB cũng nằm trong nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số. Diễn biến này khiến VN-Index chưa thể lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm dù lực cầu đã xuất hiện mạnh hơn ở nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Trong bức tranh phần lớn nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu chứng khoán trở thành điểm sáng nổi bật. BSI và CTS tăng trần trên HoSE. Nhiều mã khác cũng tăng mạnh như VCK, FTS, HCM và BVS với mức tăng trên 3%; VIX, VDS, MBS và KAI cùng tăng khoảng 2%.

Nhóm cổ phiếu hạ tầng cũng giao dịch tích cực, với VCG, HHV và CII tăng khoảng 5-6%. Đây là những mã nổi bật trong nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HoSE, trái ngược với diễn biến suy yếu của nhiều ngành khác.

Ở chiều giảm, năng lượng mất hơn 4,5%, bảo hiểm giảm khoảng 3%. Các nhóm nguyên vật liệu, thực phẩm và đồ uống, viễn thông và bất động sản cũng đồng loạt điều chỉnh. Áp lực giảm giá vì vậy vẫn hiện diện trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành, dù một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ thu hút dòng tiền đáng kể.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền có xu hướng tích cực hơn tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ số VNMID tăng hơn 14 điểm, tương đương 0,84%, trong khi VNSML tăng 0,21%. Trên toàn sàn HoSE, có 164 mã tăng giá, so với 153 mã giảm, trong đó 12 mã tăng trần.

Thanh khoản cũng cải thiện khi giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng trên 9% so với phiên trước. Tuy nhiên, diễn biến tích cực về độ rộng và thanh khoản vẫn chưa đủ sức giúp VN-Index đảo chiều trước áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giao dịch nhưng tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 15/10. VIC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 134 tỷ đồng. STB cũng chịu áp lực bán ròng ở mức tương đương, trong khi TCB bị bán ròng khoảng 95 tỷ đồng, CTG khoảng 62 tỷ đồng và VIX khoảng 61 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MBB tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nổi bật nhất, với giá trị trên 100 tỷ đồng. Dù vậy, lực mua tại mã này không đủ bù đắp lượng vốn rút ra khỏi các cổ phiếu khác.

Tổng cộng, khối ngoại bán ròng hơn 685 tỷ đồng trên HoSE. Như vậy, dù dòng tiền trong nước có dấu hiệu cải thiện ở nhóm chứng khoán và cổ phiếu vốn hóa vừa, nhỏ, áp lực bán tại nhóm trụ cùng hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những yếu tố khiến VN-Index chưa thể phục hồi.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Tránh bán tháo sau 7 phiên giảm liên tiếp

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, trong khi thanh khoản gia tăng với khối lượng khớp lệnh cao hơn gần 20% so với mức bình quân 20 phiên. Việc chỉ số đóng cửa xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.700 điểm cho thấy áp lực bán vẫn ở mức cao.

Dù vậy, đà giảm đã thu hẹp phần nào về cuối phiên nhờ diễn biến tăng giá tại nhóm chứng khoán, bất động sản dân cư vốn hóa vừa và xây dựng, đầu tư công. Đây là những nhóm đã trải qua giai đoạn giảm mạnh liên tiếp trước đó. Theo CSI, diễn biến này có thể là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong một vài phiên tới.

CSI nhận định xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, song nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo và cân nhắc tận dụng các nhịp hồi để bán những cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro. Đối với các vị thế mua mới, công ty chứng khoán này khuyến nghị tiếp tục kiên nhẫn chờ tín hiệu khởi sắc rõ ràng hơn.

Kỳ vọng hồi kỹ thuật, khuyến nghị hạ tỷ trọng

Chứng khoán Asean

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh rõ nét khi đóng cửa tại 1.698 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20. Các chỉ báo động lượng RSI và MFI đều rơi vào vùng quá bán, phản ánh trạng thái suy yếu của thị trường trong ngắn hạn.

Theo Asean, trạng thái quá bán có thể kích hoạt nhịp hồi kỹ thuật nhờ lực cầu bắt đáy. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế, khiến xu hướng giảm tiếp tục đóng vai trò chủ đạo và rủi ro chỉ số kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn trong phiên kế tiếp vẫn lớn.

Trong bối cảnh này, Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, tận dụng các nhịp hồi để hạ tỷ trọng và tránh sử dụng đòn bẩy tài chính.

Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xác nhận tạo đáy đi kèm thanh khoản cải thiện, với các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, hưởng lợi từ các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore được đưa vào danh sách theo dõi.

Nhiều nhóm ngành hình thành vùng đáy ngắn hạn

Chứng khoán SHS

VN-Index và VN30 vẫn nằm trong xu hướng giảm giá ngắn hạn, dù các chỉ số này vẫn giữ được vùng hỗ trợ tăng trưởng trung và dài hạn.

Ở góc độ tích cực hơn, nhiều nhóm ngành đang phục hồi tốt và hình thành vùng đáy ngắn hạn đến trung hạn sau giai đoạn giảm giá mạnh kéo dài từ năm 2025 đến nay. Theo SHS, diễn biến này góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư cá nhân, nhóm đã chịu áp lực thua lỗ trong thời gian dài.

Dù vậy, với thị trường chung, SHS tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn trong trạng thái suy yếu. Diễn biến phục hồi tại một số nhóm ngành chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm của chỉ số đã kết thúc.

Kỳ vọng VN-Index phục hồi từ vùng 1.685 điểm

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

VN-Index giảm nhẹ, song mức độ phân hóa gia tăng khi áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm dầu khí. Ngược lại, dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu tài chính và nhóm vốn hóa vừa, qua đó góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

Thanh khoản cải thiện lên trên mức bình quân cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, khiến tâm lý thị trường chưa thực sự ổn định.

Về kỹ thuật, TPS cho biết VN-Index đã chạm vùng hỗ trợ dài hạn 1.685 điểm, trong khi các chỉ báo động lượng rơi vào vùng quá bán. Những yếu tố này tạo cơ sở để kỳ vọng chỉ số có thể phục hồi trong một vài phiên tới, dù khả năng đảo chiều xu hướng vẫn cần được xác nhận thêm.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.