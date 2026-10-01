VN-Index giảm 19 điểm, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu

Đóng cửa, VN-Index giảm 19,32 điểm (-1,09%) xuống 1.749,3 điểm, với 110 mã tăng và 177 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 638,5 triệu đơn vị, giá trị 15.354 tỷ đồng, giảm 1,8% về khối lượng và nhích nhẹ về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 182,3 triệu đơn vị, giá trị 4.072,2 tỷ đồng.

VIC tiếp tục tạo áp lực lớn lên VN-Index khi giảm thêm 1,26% trong phiên chiều, chốt phiên giảm 3,47%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong 18 phiên, riêng VIC lấy đi khoảng 12,5 điểm của chỉ số.

Cùng với VIC, 18 cổ phiếu khác trong rổ VN30 cũng giảm giá so với phiên sáng. BID giảm thêm 1,12%, chốt phiên mất 1,39%; GVR giảm 1,95%, đảo chiều giảm 1,65%; LPB giảm 3,45% trong phiên chiều, kết phiên giảm 4,55%. STB tiếp tục giảm thêm 3,43% sau khi mất 1,62% trong phiên sáng. MBB giảm 1,01% trong phiên chiều, đảo chiều giảm 0,51%.

(Ảnh minh họa)

Ở chiều ngược lại, 9 blue-chip cải thiện giá nhưng phần lớn mức tăng không đáng kể. TCB được kéo tăng 1,38% nhờ lực mua lớn trong đợt ATC, dù phần lớn thời gian phiên chiều giao dịch dưới tham chiếu. VHM phục hồi 0,59%, thu hẹp mức giảm cả phiên còn 0,15%.

Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng gần 44% so với phiên sáng, trong khi mặt bằng giá suy yếu rõ rệt. VN30-Index đóng cửa giảm 0,85%, với 8 mã tăng và 20 mã giảm, kém hơn phiên sáng khi giảm 0,21%, với 11 mã tăng và 14 mã giảm. MSN tăng 2,75%, HDB tăng 1,82% và TCB tăng 1,38%.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 110 mã tăng và 177 mã giảm, trong đó gần 100 cổ phiếu giảm trên 1%. Nhiều cổ phiếu có thanh khoản hàng trăm tỷ đồng giảm giá như STB giảm 5%, VIX giảm 1,22%, VNM giảm 1,35%, GEX giảm 1,45%, VND giảm 1,08%, VJC giảm 1,82% và GVR giảm 1,65%. Nhóm này chiếm khoảng 30% giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE.

Ở chiều tăng, MSN, HDB, PLX, NVL, HAG, VTP và DCL tiếp tục duy trì sắc xanh từ phiên sáng. TCB gia nhập nhóm tăng mạnh. TPB quay đầu giảm 0,35% sau khi tăng 1,04% trong phiên sáng, trong khi MWG chỉ còn tăng 0,28%. HSL và BFC tăng kịch trần với thanh khoản khá tốt.

Trên HNX, HNX-Index giảm 2,98 điểm (-1,1%) xuống 268,66 điểm, với 48 mã tăng và 66 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 42,6 triệu đơn vị, giá trị 653 tỷ đồng. SHS tăng 2,3% lên 13.300 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh 9,84 triệu đơn vị.

Trên UPCoM, UPCoM-Index tăng 0,21 điểm (+0,17%) lên 126,52 điểm, với 105 mã tăng và 96 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 76,6 triệu đơn vị, giá trị 3.727 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 56,6 triệu đơn vị, giá trị 3.258,4 tỷ đồng, trong đó MSR thỏa thuận 55,14 triệu đơn vị, giá trị 3.239,8 tỷ đồng.

Khối ngoại chuyển sang mua ròng 185 tỷ đồng trong phiên chiều, bù đắp đáng kể mức bán ròng 248,4 tỷ đồng buổi sáng. SBT được mua ròng 170,7 tỷ đồng, VHM 61,3 tỷ đồng, HDB 61 tỷ đồng, PLX 51,2 tỷ đồng và MSN 50,6 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, TCB bị bán 86,1 tỷ đồng, MSB 69,3 tỷ đồng, VNM 47 tỷ đồng và PNJ 41 tỷ đồng.