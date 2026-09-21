VN-Index giảm 16 điểm, mất mốc 1.800

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu phiên giao dịch đầu tiên trong nhóm thị trường mới nổi khá ảm đạm.

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VN-Index đóng cửa phiên 21/9 giảm 15,99 điểm (-0,88%) xuống 1.799,67 điểm, trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo chuẩn FTSE. Trước ATC, chỉ số có thời điểm giảm hơn 29 điểm, nhưng lực cầu gia tăng trong đợt ATC đã giúp thu hẹp đáng kể đà giảm.

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn. Trước ATC, khối ngoại bán ròng 1.163 tỷ đồng trên HoSE, tập trung ở VHM, VIC và FPT. Sau đó, lực mua ATC tăng mạnh giúp khối ngoại thu hẹp mức bán ròng cả phiên xuống 668,3 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường tiêu cực với 105 mã tăng và 205 mã giảm, trong đó 123 mã giảm trên 1%. Nhóm VN30 phân hóa mạnh khi VJC tăng kịch trần, BSR tăng 4,47%, VPB tăng 3,64%, trong khi VHM giảm 4,08%, LPB giảm 3,96%, VIC giảm 2,57% và SSI giảm 2,34%.

Thanh khoản HoSE đạt 17.317 tỷ đồng, giảm khoảng 32% so với phiên cuối tuần trước. Dòng tiền nội yếu cùng áp lực bán tại các cổ phiếu trụ khiến thị trường phản ứng không như kỳ vọng trong ngày nâng hạng.

VN-Index có lúc xuống 1.786,37 điểm, xuyên thủng kênh tăng hình thành từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, nhờ nhịp hồi trong ATC, chỉ số vẫn giữ được kênh xu hướng tăng về mặt kỹ thuật.