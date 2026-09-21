VN-Index giảm 16 điểm, dòng tiền còn dè dặt và cần thêm thời gian tích lũy

Kết phiên VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88% xuống mốc 1799,67 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,91 điểm, tương đương 0,33% xuống mốc 274,38 điểm.

Chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá cho thấy dòng tiền vẫn còn dè dặt và cần thêm thời gian tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhịp giảm điểm với thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán không quá hoảng loạn và lực cầu bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện khi thị trường lùi sâu trong phiên. Việc chỉ số chưa thể bứt phá khỏi vùng kháng cự 1830 điểm cho thấy dòng tiền vẫn còn dè dặt, đòi hỏi thị trường cần thêm thời gian để tích lũy và củng cố lại nền tảng giá.

Chiến lược ưu tiên hiện tại là giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, hạn chế việc bán tháo bằng mọi giá. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp kiểm định lại vùng hỗ trợ 1790 điểm để cơ cấu lại danh mục, nhưng chỉ nên cân nhắc giải ngân mua mới khi thị trường xác nhận tạo đáy thành công đi kèm sự đồng thuận gia tăng của thanh khoản”.

Thị trường vẫn đang trong trạng thái thiếu ổn định với rủi ro ngắn hạn duy trì ở mức cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm gần 16 điểm trong phiên hôm nay và một lần nữa lùi xuống đóng cửa dưới ngưỡng 1,800 điểm, cụ thể là 1799,67 điểm. Số mã tăng áp đảo số mã giảm, trong khi 10/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu lớn ở từng ngành. Ngành Dầu khí, Bảo hiểm, Du lịch & giải trí tăng trên 2%, trong khi ngành Bất động sản và Dịch vụ tài chính điều chỉnh trên 2%.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. VN-Index đã đóng cửa dưới đường hỗ trợ của xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7; tuy nhiên, thanh khoản suy giảm phần nào làm giảm độ tin cậy của tín hiệu phá vỡ. Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong trạng thái thiếu ổn định, với rủi ro ngắn hạn duy trì ở mức cao”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index chịu áp bán ở vùng kháng cự quanh 1850 điểm và tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dưới ảnh hưởng của nhóm vốn hóa lớn, VN30. Xu hướng ngắn hạn VN-Index chịu áp bán ở vùng kháng cự quanh 1850 điểm và tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Hiện tại VN-Index có hỗ trợ quan trọng quanh 1790 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên và đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 07,08,09/2026. Trong khi xu hướng VN30 kém tích cực hơn và tiếp tục giao dịch dưới vùng kháng cự quanh 1960 điểm.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay, gây áp lực lên các cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ số VN-Index. Chúng tôi đã nhận định dòng tiền chỉ cải thiện ở vùng giá thấp, không khuyến nghị mua đuổi. Tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng và chỉ xem xét ở các vùng định giá hợp lý. Hiện tại với diễn biến chưa tích cực của các chỉ số chính, tiếp tục tích lũy kém tích cực dưới các vùng kháng cự mạnh. Chúng tôi có quan điểm trung lập với VN-Index và chỉ xem xét gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư khi xu hướng chính của VN-Index cải thiện, tăng trưởng tốt trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Cần thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 16 điểm (-0,9%), đóng cửa tại mức 1799,7 điểm. Thị trường giảm điểm xuyên suốt phiên giao dịch với áp lực bán đến từ cổ phiếu VIC và nhóm cổ phiếu Ngân hàng (VPB và SSB). Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên liền trước, đạt 17,317.4 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới. VN-Index đã kiểm định lại hỗ trợ 1800 và rút chân vào cuối phiên.

Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy áp lực điều chỉnh đang diễn ra tại nhóm Vingroup vẫn sẽ tiếp tục là nguyên nhân chính kéo giảm thị trường. Bên cạnh đó, hầu hết các nhóm ngành cũng giảm thể hiện qua độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời không nên mua mới và cần theo dõi diễn biến của VN-Index tại 2 mốc hỗ trợ quan trọng là 1800 và quanh 1770 - 1780. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa dưới vùng 1770 - 1780, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu để đảm bảo an toàn”.

Chỉ số VN-Index dao động trong vùng 1780-1808 điểm trước khi có diễn biến mới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tạo cây nến giảm có thân nến dài cho thấy áp lực bán đang áp đảo. Đồng thời, đồ thị giá đã giảm qua MA20 phiên cho thấy xu hướng ngắn hạn đang kém tích cực hơn. Theo đó, chúng tôi cho rằng chỉ số dao động trong vùng 1780-1808 điểm trước khi có diễn biến mới. Đồng thời, nếu chỉ số đi xuống dưới 1780 điểm thì rủi ro nhịp điều chỉnh kéo dài có thể hiện hữu.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư có thể theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành đang dẫn dắt như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB”.

Thị trường ghi nhận diễn biến rung lắc khi thiếu sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên dưới mốc 1800 và giảm 16 điểm do áp lực điều chỉnh mạnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, dải Histogram ở chỉ báo MACD mở rộng xuống dưới, đồng thời, chỉ báo MACD và RSI đều đảo chiều hướng xuống thể hiện sự suy yếu trong động lực chung. Cùng với đó, VN-Index đang đi qua vùng mây Flat nên việc rung lắc là khó tránh trong ngắn hạn và vùng hỗ trợ gần nhất là khu vực 1770-1790.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường biên dưới dải Bollinger và chỉ báo MFI đang tiệm cận mốc 20 cho thấy lực cung đang áp đảo. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang tạo đáy hướng lên nên có thể sẽ có một số nhịp hồi phục xuất hiện trong phiên tiếp theo.

Thị trường ghi nhận diễn biến rung lắc khi thiếu sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư rà soát lại danh mục và nên có phương án chốt lời từng phần đối với cổ phiếu đang xuất hiện áp lực tại vùng kháng cự và chỉ nên duy trì tỷ trọng đối với những mã giữ vững xu hướng đi lên. Bên cạnh đó, nhà đầu tư tranh thủ tìm kiếm cổ phiếu đã xây nền giá tích lũy vững chắc và chờ cơ hội giải ngân khi thị trường có tín hiệu cân bằng trở lại”.

Vùng hỗ trợ gần 1800 đang được kiểm định trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục rung lắc mạnh nhưng vẫn giữ vững trên đường xu hướng tăng kể từ cuối tháng 7, nhờ lực cầu gia tăng về cuối phiên. Vùng hỗ trợ gần 1800 đang được kiểm định trở lại, trong khi vùng 1810 – 1820 trở thành kháng cự cần lưu ý trong các nhịp hồi phục tiềm năng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.