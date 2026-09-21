VN-Index giảm 15 điểm trong phiên đầu tiên nâng hạng từ FTSE Russell

VN-Index đóng cửa mất đến 15,99 điểm và về mức 1,799,67 điểm. ( Ảnh: Vietnam+)

Ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường trong phiên lại không mấy tích cực, khi VN-Index đóng cửa mất đến 15,99 điểm và về mức 1,799,67 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index ghi nhận mức giảm nhẹ 0,91 điểm, xuống mức 274,38 điểm đồng thời UPCoM-Index điều chỉnh xuống 0,05 điểm, về 126,35 điểm.

Đầu giờ, thị trường khởi động khá tích cực giúp VN-Index tăng nhẹ lên quanh mức 1.820-1.828 điểm. Song, áp lực bán xuất hiện rất sớm và mỗi lúc tăng dần trong suốt cả phiên, theo đó sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử và khiến chỉ số chung giảm mạnh.

Hôm nay, nhóm cổ phiếu bất động sản dẫn đầu đà giảm, mức vốn hóa của nhóm ngành mất 2,56%, trong đó VHM (giảm 4,08%), VIC (giảm 2,57%), VRE (giảm 2,94%),… Bên cạnh đó, các nhóm dịch vụ tài chính giảm 1,9%; Hàng hóa công nghiệp giảm 1,22%; Thương mại hàng thiết yếu giảm 1,16%. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành năng lượng tiếp tục được dòng tiền tranh mua và tăng 2,28% mức vốn hóa; Nhóm phần mềm và dịch vụ, xe và linh kiện… cùng ghi nhận đà tăng hơn 1%.

Trong phiên, top 10 cổ phiếu tác động ảnh hưởng đến đà giảm của VN-Index lớn nhất, bao gồm VIC, VHM, VCB, LPB, SSB, HPG, STB, VCK, VNM, VRE.

Trong phiên, thanh khoản giao dịch ở mức thấp với 730 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị tương ứng 18.562 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại đã bán ròng 438 tỷ đồng (trong đó, họ mua vào 2.300 tỷ đồng và bán ra 2.744 tỷ đồng).

Trên toàn thị trường, có 263 mã tăng giá (27 mã tăng kịch trần), 882 mã đi ngang, 402 mã giảm giá (15 mã giảm sàn)./.