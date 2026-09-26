VN-Index giảm 1,68%, nhà đầu tư thận trọng trước áp lực bán

TVS cho rằng xu hướng điều chỉnh của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các phiên tới với mục tiêu 1730 - 1735.

Trong tuần, VN-Index giảm 30,55 điểm, tương đương 1,68% xuống 1.785,11 điểm. Tương tự, Hnx-Index giảm 3,08 điểm, tương đương 1,12% xuống 272,21 điểm.

Dòng tiền chưa gia tăng đột biến nên VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian dao động tích lũy quanh 1770-1800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Mặc dù đà giảm của thị trường đã có dấu hiệu chững lại, áp lực bán tại vùng cản 1795 điểm vẫn đang tạo ra những rào cản nhất định đối với nhịp phục hồi. Với việc dòng tiền chưa cho thấy sự gia tăng đột biến, VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian dao động tích lũy quanh vùng 1770 đến 1800 điểm để củng cố nền tảng giá.

Chiến lược giao dịch ưu tiên trong giai đoạn này là duy trì tỷ trọng tài khoản ở mức an toàn, hạn chế các quyết định mua đuổi trong những nhịp kéo tăng điểm. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát phản ứng của lực cầu tại vùng hỗ trợ 1770 điểm và chỉ cân nhắc gia tăng vị thế khi thị trường bứt phá dứt khoát khỏi vùng kháng cự 1800 điểm đi kèm sự bùng nổ đồng thuận từ thanh khoản”.

Chỉ số thiếu đồng thuận nên nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1770 – 1785 trong suốt phiên sáng trước khi bật tăng trong phiên chiều. Chỉ số tiếp tục gặp lực cản tại ngưỡng 1800 điểm và lùi xuống đóng cửa tại mốc 1785,11 điểm, tăng hơn 10 điểm so với hôm qua. Các ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp, Bất động sản và Du lịch & giải trí dẫn đầu đà tăng; ở chiều ngược lại, ngành Tiện ích là ngành duy nhất giảm trên 1%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM.

Hiện tại, VN-Index đã có 3 phiên liên tiếp đóng cửa dưới đường xu hướng của nhịp tăng từ cuối tháng 7; đồng thời, chỉ số cũng thể hiện sự thiếu đồng thuận khi nỗ lực vượt ngưỡng 1800 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng".

Xu hướng điều chỉnh của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các phiên tới với mục tiêu 1730 - 1735

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 10,02 điểm (+0,56%), đóng cửa tại mức 1785,1 điểm. Thị trường rung lắc nhẹ xuyên suốt phiên sáng và tăng bật lên ở đầu phiên chiều do lực kéo đến từ nhóm ngành BĐS (VIC và VHM). Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên liền trước, đạt 15,278 tỷ VND.

Chúng tôi cho rằng xu hướng điều chỉnh của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các phiên tới với mục tiêu 1730 - 1735. Chỉ số đã kiểm định lại MA200 ngày và quay đầu giảm do chịu áp lực bán mạnh quanh kháng cự này. Chúng tôi cũng đánh giá một số thông tin tích cực xuất hiện trong phiên hôm nay có thể chỉ tác động đến thị trường trong ngắn hạn. Nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC chưa cho thấy đã kết thúc điều chỉnh khi chỉ hồi nhẹ với thanh khoản yếu. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng với diễn biến của VN-Index tại vùng mục tiêu nêu trên và tạm thời chưa nên mở mua cho đến khi thị trường ngừng giảm và xác định được điểm cân bằng”.

Chỉ số nhiều khả năng dao động trong biên độ 1775–1795 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

"Về mặt kỹ thuật, VN-Index hồi phục nhưng đà tăng bị thu hẹp khi tiếp cận vùng kháng cự 1795 điểm. Nhịp hồi diễn ra trong bối cảnh lực mua còn thận trọng, do đó phiên tăng 25/09 chủ yếu mang tính kỹ thuật và chưa đủ tín hiệu xác nhận tạo đáy. Trong phiên 28/09, chỉ số nhiều khả năng dao động trong biên độ 1775–1795 điểm".

Xác suất cao thị trường vẫn có thể rung lắc giảm điểm với biên độ rộng trong các phiên tới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên bật tăng 10 điểm sau khi chạm hỗ trợ.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD nhìn chung đều đang bẻ xuống sau một giai đoạn đi ngang liền trước, cho thấy động lượng của thị trường vẫn đang yếu và xác suất cao sẽ tiếp tục rung lắc. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1760 - 1770 điểm, tương ứng với đường SenkouSpan B.

Trên khung đồ thị giờ, áp lực bán xuất hiện vào cuối phiên chiều khiến VN-Index không vượt được kháng cự quanh 1780. Các chỉ báo động lượng vẫn tiếp tục tạo đỉnh thấp hơn và hướng xuống cho thấy xác suất cao thị trường vẫn có thể rung lắc giảm điểm với biên độ rộng trong các phiên tới.

VN-Index rung lắc khi về vùng hỗ trợ quanh 1780 và bật tăng trở lại. Tuy nhiên đây vẫn chưa thể khẳng định VN-Index đã tìm lại được điểm cân bằng. chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu danh mục, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, bán giảm những mã cổ phiếu đã vi phạm các vùng hỗ trợ và kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn”.

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