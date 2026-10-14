VN-Index ghi nhận rung lắc tiếp diễn, nhà đầu tư kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận

Nhận định thị trường

CTCK Asean đánh giá rằng hiện nay chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

Do đó công ty khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỉ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.710 - 1.720 điểm và kháng cự 1.730 - 1.740 điểm. Đồng thời, nhà đầu tư nên ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

CTCK Beta cho biết trong bối cảnh thị trường vẫn đang tìm kiếm vùng cân bằng, thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và khối ngoại tiếp tục bán ròng, ưu tiên hiện tại là theo dõi phản ứng của VN-Index tại vùng hỗ trợ 1.700 - 1.730 điểm, đồng thời duy trì sự chủ động trong quản trị tỉ trọng.

Ưu tiên hiện tại là theo dõi phản ứng của VN-Index tại vùng hỗ trợ 1.700 - 1.730 điểm (Ảnh: FireAnt).

Theo đó, nhà đầu tư nên rà soát danh sách mục tiêu, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh khả quan, triển vọng tăng trưởng cuối năm tích cực và định giá còn biên an toàn.

Công ty khuyến nghị nên ưu tiên các cổ phiếu thu hút dòng tiền và duy trì sức mạnh tương đối tốt, đồng thời chờ kết quả kinh doanh thực tế củng cố luận điểm đầu tư trước khi từng bước gia tăng vị thế, nhằm hạn chế rủi ro khi xu hướng thị trường chưa được xác nhận rõ ràng.

CTCK SHS nhận định trong ngắn hạn VN-Index sẽ tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1.700 - 1.715 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026. Đây là vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng hiện nay của VN-Index.

Trong lúc thị trường vẫn suy yếu, nhà đầu tư nên hạn chế các vị thế ngắn hạn, chờ chỉ số vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay, đồng thời cập nhật thông tin dư nợ ký quỹ cuối quý 3/2026 của các công ty chứng khoán. Trước khi xem xét mở rộng, gia tăng tỉ trọng đầu tư, nhà đầu tư nên cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tin tài chính - kinh tế nổi bật

PNJ: Ngày 13/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đào Trung Kiên.

Trước đó, vào ngày 10/10, ông Kiên chính thức đảm nhiệm chức Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động của PNJ, với nhiệm kỳ 3 năm. Ở vị trí này, ông sẽ trực tiếp dẫn dắt việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của công ty thành kế hoạch hành động.

Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kiên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. PNJ khẳng định hoạt động quản trị và điều hành vẫn diễn ra bình thường.

Giá cổ phiếu PNJ kết phiên 13/10 là 19.200 đồng/cổ phiếu, tăng 5,79%.

QCG: Sau hai năm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường gửi lời chia tay cổ đông, thừa nhận kết quả đạt được chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng và mong doanh nghiệp tiếp tục quá trình tái cơ cấu.

Động thái của ông Nguyễn Quốc Cường diễn ra trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai có thay đổi ở bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan làm Tổng giám đốc thay con trai Nguyễn Quốc Cường, sau khi bà được xác định đã chấp hành xong án phạt.

KOS: Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy đã có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu mã KOS.

Theo đó, ông Cường đã bán ra tổng cộng 560.854 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 7 - 13/10/2026. Giao dịch này được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với giá trị tính theo mệnh giá là hơn 5,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông giảm từ hơn 72,3 triệu cổ phiếu (tương ứng 33,43%) xuống còn hơn 71,8 triệu cổ phiếu, tương đương 33,17% vốn điều lệ.

KDH: Bà Lý Thiên Ân - Trợ lý Ban Tổng Giám đốc, kiêm con gái ông Lý Điền Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP.

Cụ thể, bà Ân đã mua thành công 32.000 cổ phiếu ESOP với giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là 320 triệu đồng.

Sau giao dịch, lượng sở hữu của bà Ân tăng từ 0 lên 32.000 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0,0029% vốn điều lệ. Theo đó, tổng sở hữu của bà Ân và người có liên quan tại doanh nghiệp đạt hơn 118,7 triệu cổ phiếu, tương đương 10,58% vốn.