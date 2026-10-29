VN-Index gặp sức ép bán tháo, công ty chứng khoán cảnh báo rủi ro ngắn hạn

Thị trường chứng khoán phiên 29/10 tiếp tục diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo các chỉ số chính đồng loạt đi xuống. Dù khởi đầu trong sắc xanh, VN-Index nhanh chóng đảo chiều khi lực cung gia tăng, trong khi dòng tiền mua vào chưa đủ mạnh để nâng đỡ thị trường.

Cuối phiên sáng, VN-Index lùi xuống dưới ngưỡng 1.760 điểm và dừng tại 1.754,53 điểm, giảm 12,12 điểm so với tham chiếu. Sang phiên chiều, chỉ số giằng co quanh vùng 1.752–1.760 điểm, có thời điểm hồi phục nhưng không duy trì được đà tăng. Thanh khoản cũng có dấu hiệu chững lại trong buổi chiều.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.755,61 điểm, giảm 11,04 điểm, tương ứng 0,62% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán khi HoSE ghi nhận 215 mã giảm giá, trong khi chỉ có 97 mã tăng.

Áp lực điều chỉnh thể hiện rõ tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khi phần lớn mã trong rổ VN30 chìm trong sắc đỏ. HPG và GVR là hai điểm sáng đáng chú ý với mức tăng lần lượt 2,17% và 1,43%, song diễn biến tích cực của các cổ phiếu này không đủ bù đắp sức ép từ phần còn lại của thị trường.

Tâm điểm tiêu cực trong phiên thuộc về nhóm dầu khí, với hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thậm chí chạm giá sàn. PVT, PVP và PPT đồng loạt giảm hết biên độ. Trong khi đó, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82% và OIL giảm 2,31%. Trước đó, trong phiên sáng, PVS và PVD cũng có thời điểm mất hơn 4%.

Đà giảm đồng loạt khiến năng lượng trở thành nhóm ngành diễn biến kém nhất thị trường. BSR và GAS đồng thời nằm trong nhóm cổ phiếu gây sức ép lớn lên VN-Index, góp phần kéo chỉ số lùi sâu trong bối cảnh lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra.

Không chỉ năng lượng, nhiều nhóm ngành khác cũng chịu áp lực điều chỉnh. Công nghệ thông tin giảm 2,28%, chủ yếu do FPT mất 2,41%. Nhóm tiêu dùng thiết yếu giảm 1,2%, trong khi các nhóm tài chính, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, cùng bất động sản cũng gây sức ép đáng kể lên thị trường.

Thống kê các cổ phiếu tác động đến VN-Index cho thấy VHM là mã gây sức ép lớn nhất, lấy đi 2,36 điểm của chỉ số. Theo sau là BSR và GAS. Một số cổ phiếu ngân hàng như VPB và VCB cũng nằm trong nhóm 10 mã tác động tiêu cực nhất.

Ở chiều ngược lại, HPG, GVR và VJC duy trì sắc xanh, góp phần hạn chế mức giảm của chỉ số chung. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn khiêm tốn so với số mã giảm, cho thấy lực đỡ từ một số cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ tạo chuyển biến tích cực cho toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 455,55 tỷ đồng trong phiên 29/10, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. TCB dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 118 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với gần 115 tỷ đồng và SSI với gần 79 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, VPB được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 83 tỷ đồng. HPG đứng tiếp theo với hơn 63 tỷ đồng, còn SHB được mua ròng hơn 43 tỷ đồng. Dù dòng vốn ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu ngân hàng và công nghiệp, lực bán ròng tổng thể tiếp tục tạo thêm sức ép lên tâm lý thị trường.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Chờ VN-Index kiểm định vùng 1.740 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, trái ngược với diễn biến tăng nhẹ của phần lớn chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới. Áp lực bán có xu hướng lan rộng ra nhiều nhóm ngành, trong khi số cổ phiếu giảm giá áp đảo so với số mã tăng.

Thanh khoản nhích lên so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh tiệm cận mức bình quân 20 phiên. Dù đà giảm thu hẹp phần nào về cuối phiên, mức cải thiện còn khá khiêm tốn, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ rệt.

CSI đánh giá phiên giảm điểm mang tín hiệu tiêu cực, song chưa đủ để triệt tiêu xu hướng phục hồi hình thành trong tuần trước. Công ty chứng khoán này kỳ vọng vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm sẽ giúp VN-Index đảo chiều và quay lại đà hồi phục.

Về chiến lược giao dịch, CSI tiếp tục ưu tiên sự thận trọng, chỉ cân nhắc mở vị thế mua thăm dò khi VN-Index lùi về vùng 1.740 điểm trong những phiên tới.

Dự báo thị trường tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp

Chứng khoán Asean

VN-Index vẫn duy trì trạng thái giằng co, với xu hướng ngắn hạn được hỗ trợ bởi việc đứng trên các đường trung bình động MA10 và MA20. Tuy nhiên, áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên gần nhất đã đẩy chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất ngày, phản ánh tâm lý thận trọng trong bối cảnh dòng tiền suy yếu.

Chỉ báo RSI ở mức 51, thuộc vùng trung tính, cho thấy thị trường chưa xác lập xu hướng giảm rõ rệt. Theo Asean, kịch bản có khả năng xảy ra là VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, song cần lực cầu cải thiện để hạn chế rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần.

Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng 1.750–1.780 điểm. Bên cạnh diễn biến chỉ số, nhà đầu tư có thể theo dõi các nhóm cổ phiếu gắn với câu chuyện thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, những nghị quyết phát triển kinh tế và chu kỳ dầu khí ngoài khơi.

Nhịp giảm là quá trình tái tích lũy

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Thị trường điều chỉnh trở lại khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết nhóm ngành, trong đó cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ chịu sức ép lớn hơn. Nhóm dầu khí trở thành tâm điểm bán mạnh, trong khi tài nguyên cơ bản và bán lẻ là những nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ.

Thanh khoản duy trì quanh mức bình quân, phản ánh áp lực bán chưa đến mức hoảng loạn. Dù vậy, dòng tiền mới vẫn thận trọng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, khiến thị trường thiếu lực đỡ trên diện rộng.

Về kỹ thuật, TPS đánh giá VN-Index đang gặp khó khăn tại vùng kháng cự nhưng vẫn giữ được hỗ trợ ngắn hạn. Công ty chứng khoán này cho rằng nhịp giảm hiện tại mang tính chất tái tích lũy trong xu hướng tăng, thay vì đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt.

Với nhận định trên, TPS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi và ưu tiên giải ngân thăm dò khi thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc. Diễn biến lực cầu trong các phiên tiếp theo sẽ là yếu tố cần theo dõi để đánh giá độ bền của xu hướng phục hồi.

Khuyến nghị ưu tiên kiểm soát rủi ro

Chứng khoán SHS

Diễn biến thị trường những phiên gần đây khá tiêu cực. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2026 tăng trưởng tốt nhưng cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh đột biến.

Diễn biến này làm gia tăng tâm lý bi quan, đồng thời thúc đẩy các vị thế bán dừng lỗ ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh tích cực chưa đủ để bảo đảm giá cổ phiếu duy trì đà tăng, khi tâm lý thị trường và áp lực cung vẫn chi phối diễn biến giao dịch.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên kiểm soát rủi ro, bởi phần lớn nhóm ngành đang trong trạng thái điều chỉnh hoặc tích lũy ở khung thời gian ngắn và trung hạn. Cơ hội đầu tư vì vậy chưa thực sự dồi dào, đòi hỏi nhà đầu tư chọn lọc kỹ cổ phiếu và tránh gia tăng tỷ trọng thiếu thận trọng.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.