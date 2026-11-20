Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-11, VN-Index giảm 0,83 điểm, tương đương 0,05%, xuống 1.688,79 điểm. Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm 4,35 điểm, tương đương 1,82%, còn 234,59 điểm. Thị trường UPCoM cũng giảm 1,22 điểm, tương đương 1,01%, xuống 119,14 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu nhóm tài chính trong phiên giao dịch ngày 20-11. Nguồn: VietstockFinance

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 819,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 16.997,95 tỷ đồng. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), giá trị khớp lệnh đạt khoảng 10.900 tỷ đồng. Dù VN-Index chỉ giảm nhẹ khi đóng cửa, diễn biến trong phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, lực cầu chủ yếu tập trung vào những thời điểm chỉ số lùi sâu.

Độ phân hóa tiếp tục diễn ra giữa các nhóm cổ phiếu. Trong nhóm tài chính, LPB tăng 0,15%, STB tăng 2,61% và SSI tăng 2,3%; một số mã như VIX, MSB, SHB giữ giá tham chiếu. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn chịu áp lực điều chỉnh, trong đó VPB giảm 1,91%, ACB giảm 2,24% và MBB giảm 2,41%. Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường thiếu động lực tăng rõ rệt.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Khối ngoại bán ròng tổng cộng khoảng 895 tỷ đồng trên cả ba sàn. Trên HOSE, giá trị bán ròng đạt khoảng 841 tỷ đồng. FPT bị bán ròng mạnh nhất với gần 158 tỷ đồng, tiếp đến là ACB với 146 tỷ đồng, HDB với 103,9 tỷ đồng, MBB với 57,5 tỷ đồng và SHB với 50 tỷ đồng. Ở chiều mua, POW dẫn đầu với giá trị mua ròng 152 tỷ đồng; TCH, MSN, TCX và TCB cũng được mua ròng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 47 tỷ đồng, tập trung tại CEO với 22 tỷ đồng, SHS với 17,9 tỷ đồng và PVS với 13,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, IDC được mua ròng 11 tỷ đồng. Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 7 tỷ đồng; ACV bị bán ròng mạnh nhất với 7 tỷ đồng, trong khi OIL được mua ròng 4,3 tỷ đồng.

Diễn biến phiên cuối tuần cho thấy lực cầu đã phần nào cải thiện về cuối phiên, giúp VN-Index giữ được vùng điểm 1.688-1.689 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài và sự suy yếu của nhiều cổ phiếu trên HNX, UPCoM cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận. Khả năng phục hồi trong tuần tới sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của dòng tiền trong nước và diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.