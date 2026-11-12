VN-Index đứt mạch tăng, cổ phiếu ngân hàng gây sức ép

Thị trường chứng khoán phiên 12/11 không nối dài được nhịp phục hồi của hai phiên trước. Áp lực tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.740 điểm, trong khi lực cầu ở một số mã riêng lẻ chưa đủ giúp chỉ số lấy lại cân bằng.

Đóng cửa, VN-Index giảm 12,15 điểm, tương đương 0,70%, xuống 1.734,75 điểm. VN30-Index mất 15,84 điểm, tương đương 0,85%, còn 1.839,43 điểm. Ngược chiều, HNX-Index tăng 0,89 điểm, tương đương 0,35%, lên 256,62 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 653,55 triệu cổ phiếu, với giá trị 15.138,35 tỷ đồng. So với phiên 11/11, khối lượng giảm khoảng 3,9%, trong khi giá trị giao dịch tăng khoảng 9,3%, từ mức 13.844,23 tỷ đồng. Giá trị giao dịch cải thiện nhưng chưa đi cùng sự phục hồi của điểm số.

Trong phiên, nhóm ngân hàng tạo sức ép đáng kể khi nhiều cổ phiếu cùng giảm giá. VPB giảm 1,79%, đóng cửa tại 21.900 đồng/cổ phiếu; TCB giảm 1,37%, còn 21.550 đồng/cổ phiếu; BID giảm 1,08%, xuống 32.100 đồng/cổ phiếu và MBB giảm 1,03%, còn 19.200 đồng/cổ phiếu.

Các mã ngân hàng lớn khác cũng không giữ được sắc xanh. CTG giảm 0,79%, xuống 31.550 đồng/cổ phiếu, trong khi VCB lùi 0,55%, còn 53.900 đồng/cổ phiếu. Việc nhiều mã trong nhóm đồng loạt điều chỉnh khiến thị trường thiếu lực nâng đỡ.

Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 0,90%, đóng cửa tại 243.000 đồng/cổ phiếu; VHM giảm 0,48%, còn 62.200 đồng/cổ phiếu. Diễn biến của hai cổ phiếu vốn hóa lớn này tiếp tục gia tăng sức ép lên chỉ số chung.

Xét về mức độ ảnh hưởng, VIC, VPB và TCB là những mã gây áp lực giảm điểm lớn nhất. Ở chiều ngược lại, BSR, PLX và STB góp phần nâng đỡ thị trường, nhưng chưa đủ bù đắp tác động từ nhóm giảm giá. Độ rộng HoSE nghiêng về bên bán với 201 mã giảm, gần gấp đôi 102 mã tăng; 101 mã đứng giá.

Dù thị trường điều chỉnh, một số cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền. DPG tăng 6,46%, lên 34.600 đồng/cổ phiếu. Các mã TNC, L10, FIR và LM8 cũng ghi nhận mức tăng trên 6%, cho thấy cơ hội vẫn xuất hiện ở những cổ phiếu riêng lẻ.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là một điểm đáng chú ý trong phiên 12/11. Sau hai phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 450 tỷ đồng. Tiếp đến là KDH với 107,08 tỷ đồng, STB với 98,74 tỷ đồng, SHB với 56,21 tỷ đồng và VIC với 35,74 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HDB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 60 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng MSN với 41,06 tỷ đồng, CTD với 28,3 tỷ đồng và VHM với 23,72 tỷ đồng.