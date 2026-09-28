VN-Index 'đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

Sau tuần phục hồi nhẹ, thị trường đã bắt đầu tuần đầu tiên chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell. Trái ngược với tâm lý kỳ vọng khi nâng hạng, diễn biến của thị trường trong tuần qua khá tiêu cực.

Duy trì quan điểm thận trọng

VN-Index chịu áp lực bán mạnh, không giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm và chỉ phục hồi trong phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 1,68% về mức 1.785,11 điểm, dưới kháng cự giá trung bình 200 phiên. VN30 kết tuần giảm 1,31% về mức 1.938,50 điểm, dưới kháng cự 1.960 điểm.

Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa, nghiêng về tiêu cực. Chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm thép, năng lượng, bất động sản, chứng khoán, dệt may, nông nghiệp, tài chính... Trong khi khá nổi bật ở các mã viễn thông, vận tải dầu khí, vận tải biển, thiết bị điện, phân bón...

Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 19,9% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị 2.865 tỷ đồng trên HoSE.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, thị trường chịu ảnh hưởng chi phối của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

“VN-Index sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1.800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm - 1.750 điểm”, SHS dự báo.

Cũng theo SHS, VN-Index biến động kém tích cực không giữ được đường giá hỗ trợ tăng trưởng ngắn trung hạn, giá trung bình 200 phiên. Điều này đã tác động kém tích cực lên tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến áp lực bán gia tăng.

Với VN-Index, công ty này duy trì quan điểm thận trọng, trung lập khi thị trường không có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt, với rất ít nhóm ngành tăng trưởng hiện nay.

Chờ dòng tiền lan tỏa trong những phiên tăng điểm

Tuần qua, VN-Index có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, tính chung cả tuần VN-Index để mất hơn 30 điểm tương ứng 1,7%. Một điểm đáng chú ý khi thanh khoản đã tăng cao trong các phiên giảm nhưng lại giảm trong những phiên hồi phục, dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang ngại mua cao.

Sự chi phối của VIC cũng là 1 yếu tố ảnh hưởng nhiều đến diễn biến, trong tuần VIC ghi nhận mức giảm 3,8%, ảnh hưởng hơn 13,9 điểm.

Diễn biến ngắn hạn của VN-Index sau phiên tăng điểm ngày 25/9 được ACBS đánh giá là đi ngang khi chỉ số đã trở lại mốc 1.780 tạm thời xóa đi lo ngại tiếp tục điều chỉnh về vùng thấp hơn.

Tuy nhiên, diễn biến hồi phục này cần được duy trì và yếu tố đáng chú ý hơn là sự chi phối chỉ số đối với các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng và Vingroup. Do đó, nhóm chuyên gia giữ quan điểm thận trọng trong trung hạn cho đến khi dòng tiền có sự lan tỏa trong những phiên tăng điểm.

Khuyến nghị kiểm soát tỷ trọng

Trong phiên cuối tuần trước, VN-Index ghi nhận phiên hồi phục nhưng chưa đủ thuyết phục để xác nhận đảo chiều xu hướng giảm. Đặc biệt, việc chỉ số đánh mất kênh giá tăng trước đó tiếp tục là tín hiệu bất lợi đối với xu hướng ngắn hạn.

Nhìn chung, theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPBS), VN-Index vẫn nghiêng về kịch bản điều chỉnh và các nhịp hồi hiện tại cần được nhìn nhận thận trọng cho đến khi xuất hiện sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và sức mạnh của dòng tiền.

Trong ngắn hạn, các nhịp hồi khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự vẫn nên được xem xét trong bối cảnh tái cơ cấu và kiểm soát tỷ trọng, thay vì xem là tín hiệu xác nhận đảo chiều.