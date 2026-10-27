VN-Index dưới áp lực chốt lời, chưa vội mở rộng giải ngân

Nhận định thị trường

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định VN-Index đang tiếp tục xu hướng tích luỹ. Trong ngắn hạn, sau khi vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 7/9/2026, VN-Index hiện đang chịu áp lực điều chỉnh tích lũy trở lại trên vùng hỗ trợ quanh 1.735 điểm và kháng cự mạnh 1.780-1.800 điểm.

Theo SHS, với áp lực cung vùng giá cao đã gia tăng trở lại, VN-Index vẫn được kỳ vọng hướng đến vùng 1.780 - 1.800 điểm trong ngắn hạn.

Thị trường đang đi đến giai đoạn cuối của kỳ công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Hiện tại, SHS khuyên nhà đầu tư nên tập trung đánh giá danh mục đầu tư, cơ cấu các mã yếu kém, hoặc các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh và triển vọng kinh doanh không như kỳ vọng. Các nhà phân tích lưu ý, hiện tại trên thị trường đa phần các nhóm ngành đều có xu hướng giá ngắn trung hạn là tích lũy, cũng như không có nhiều cơ hội vượt trội.

VN-Index vẫn được kỳ vọng hướng đến vùng 1.780 - 1.800 điểm trong ngắn hạn (Ảnh: FireAnt).

CTCK Tiên Phong (TPS) đánh giá thị trường điều chỉnh khi áp lực chốt lời xuất hiện tại vùng kháng cự, với sắc đỏ bao trùm các chỉ số chính. Số nhóm ngành ghi nhận điều chỉnh chiếm đa số, nhóm dầu khí là nhóm bổi bật nhất nhưng cũng ở mức khá khiếm tốn về hiệu suất. Theo TPS, thanh khoản thấp hơn bình quân phản ánh bên mua đứng ngoài quan sát hơn là bên bán tháo.

Song song đó, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung ở nhóm công nghệ, đã làm suy yếu lực cầu nền. Với các chỉ báo động lượng đã ở vùng quá mua, TPS nhận định thị trường nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy quanh vùng hỗ trợ gần trước khi đủ lực vượt kháng cự.

CTCK Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư không nên vội giải ngân.VN-Index ghi nhận phiên giao dịch 26/10 rung lắc và giảm gần 11 điểm sau nhịp tăng tốt tuần trước. VCBS đánh giá nguyên nhân là do hành động chốt lời ngắn hạn gia tăng.

Theo đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần ở cổ phiếu xuất hiện áp lực điều chỉnh lớn và chỉ duy trì tỉ trọng ở những mã duy trì xu hướng tích lũy, tăng điểm rõ ràng. Đồng thời, nhà đầu tư chưa nên vội giải ngân mới và cần chờ đợi xác nhận cân bằng từ thị trường.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

MCH: CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, HOSE: MCH) vừa tổ chức hội nghị nhà đầu tư quý III/2026 với chủ đề "Tăng trưởng vững vàng - Giá trị dài hạn".

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2027-2031 của Masan Consumer định hướng chuyển mình thành tập đoàn tiêu dùng quốc tế với doanh thu tăng trưởng 25-30%/năm. Công ty đặt mục tiêu sở hữu ít nhất 5 thương hiệu toàn cầu, mở rộng sang 7 thị trường trọng điểm gồm Mỹ, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Campuchia và Lào. Đồng thời, thiết lập hệ thống 3 trung tâm R&D để thấu hiểu khẩu vị bản địa, thu hút nhân tài chất lượng cao và hướng tới mức định giá P/E từ 35-40 lần nhằm tối ưu hóa giá trị dài hạn cho cổ đông.

Masan Consumer định hướng thành tập đoàn tiêu dùng quốc tế với doanh thu tăng 25-30%/năm (Ảnh: MCH).

TVB: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng TVB - tổ chức có liên quan đến ông Trần Thọ Thắng, Thành viên HĐQT CIC Group Joint Stock Company (HOSE: CKG) đã đăng ký bán toàn bộ 231.269 cổ phiếu CKG (tương đương 0,143% vốn) nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn, diễn ra từ ngày 29/10/2020 đến ngày 27/11/2020. Sau giao dịch, tổ chức này dự kiến không còn nắm giữ cổ phiếu CKG nào.

KOS: Ông Nguyễn Trung Kiên - em trai của Chủ tịch HĐQT Kosy (KOS) Nguyễn Việt Cường và Phó TGĐ Nguyễn Thị Phương Thảo, vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu KOS.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2026 đến 26/10/2026, ông Kiên đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 311.400 cổ phiếu KOS bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, lượng sở hữu của cá nhân này giảm từ 4,47 triệu cổ phiếu (tương đương 2,06%) xuống còn hơn 4,15 triệu cổ phiếu, ứng với 1,92% vốn điều lệ công ty.

EVG: Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Everland (EVG) Lê Đình Vinh vừa mua xong 1,46 triệu cổ phiếu trong tháng 10, nâng lượng nắm giữ lên gần 61 triệu đơn vị, tức 26,97% vốn điều lệ.

Giao dịch diễn ra khi giá cổ phiếu EVG rơi xuống vùng đáy quanh 3.900 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 65% so với giữa năm ngoái. Ban đầu, ông đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu nhưng không thành công do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Tính chung, hai anh em Chủ tịch hiện nắm giữ xấp xỉ 30% vốn tại doanh nghiệp bất động sản này.