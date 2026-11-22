Phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh thuộc Ban Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) xung quanh vấn đề này.

Lãi suất cao gây sức ép lên thị trường

- Sau nhịp hồi phục trong tháng 8, thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm từ tháng 9 đến nay. Ông đánh giá thế nào về diễn biến này và đâu là những nguyên nhân chính?

- Sau đợt hồi phục trong tháng 8, VN-Index đã suy giảm trở lại từ tháng 9, tháng 10 và kéo dài đến thời điểm hiện tại. Chỉ số có những thời điểm lấy lại mốc 1.700 điểm, tuy nhiên hiện vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng này. Nguyên nhân lớn nhất là môi trường lãi suất cao. Từ cuối năm 2025 đến nay, đặc biệt sau thời điểm xảy ra căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông vào tháng 3-2026, áp lực lạm phát gia tăng, từ đó khiến mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù lãi suất đã có xu hướng hạ nhiệt nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn đang ở mặt bằng cao. Đây là yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình. Ảnh: NVCC

Nguyên nhân thứ hai là đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường toàn cầu trong thời gian gần đây. Diễn biến này tác động đến các chỉ số lớn như S&P 500 và Nasdaq, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan hơn. Mặc dù VN-Index đã giảm một đoạn khá dài từ tháng 8 đến nay, thậm chí xuống dưới mốc 1.700 điểm, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng trước xu hướng hiện tại.

Ngoài ra, thị trường đã qua mùa công bố kết quả kinh doanh quý nên trong tháng 11 không có quá nhiều thông tin hỗ trợ. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng, thậm chí hoạt động bán ròng còn gia tăng trong một số phiên gần đây. Điều này cũng tác động đến dòng vốn, khi có xu hướng rút khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

- Theo ông, đà giảm hiện nay chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn hay phản ánh những rủi ro sâu hơn của thị trường?

- Thực tế, đà giảm vừa qua không chỉ diễn ra trong ngắn hạn mà cả trung hạn. Tuy nhiên, điểm tích cực là xu hướng tăng dài hạn của thị trường vẫn đang được duy trì và chưa bị phá vỡ. Trong bối cảnh hiện nay, các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2026 nhìn chung ổn định hơn so với năm 2025. Mặc dù mức tăng trưởng kinh tế thực tế hiện nay vẫn khá suy yếu, nhưng nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam có những yếu tố khác hỗ trợ, bù đắp.

Bên cạnh đó, các cân đối vĩ mô vẫn đang ở mức ổn định, mặc dù lạm phát có phần tăng lên. Áp lực lạm phát hiện nay không quá lớn và cũng đang dần hạ nhiệt vào thời điểm cuối năm.

Một yếu tố khác là sự chủ động của Chính phủ trong điều tiết lãi suất thời gian vừa qua. Mặc dù lãi suất có tăng lên nhưng trong vài tuần gần đây đã có dấu hiệu hạ nhiệt trở lại. Tổng hòa những yếu tố này cho thấy thị trường vẫn duy trì được xu hướng tăng dài hạn. Tuy nhiên, đối với ngắn hạn và trung hạn, cụ thể là trong khoảng 6 tháng trở lại đây, xu hướng thị trường vẫn đang trong giai đoạn giảm. Vì vậy, không thể chỉ xem đây đơn thuần là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Thị trường chờ tín hiệu hạ nhiệt lãi suất

- Ông dự báo thế nào về diễn biến thị trường từ nay đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027?

- Tôi cho rằng thị trường có hai kịch bản chính. Nếu lãi suất chỉ đi ngang hoặc hạ nhiệt nhẹ, mức giảm không đáng kể, VN-Index có thể biến động trong vùng 1.700-1.900 điểm. Đây là kịch bản tôi nghiêng về trong bối cảnh hiện tại. Theo đó, thị trường có thể giữ được sự ổn định nhưng chưa thể có một đợt bứt phá quá mạnh trong chu kỳ cuối năm.

Ở kịch bản thứ hai, nếu lãi suất giảm mạnh hơn và hạ nhiệt đáng kể, VN-Index có thể vượt mốc 1.900 điểm, thậm chí bước vào một đà tăng mạnh vào thời điểm cuối năm và kéo dài sang đầu năm 2027. Về khả năng xuất hiện kịch bản xấu hơn, tôi cho rằng thị trường khó giảm quá mạnh và kéo dài. Trong bối cảnh hiện nay, các yếu tố đang dần hạ nhiệt, kỳ vọng lạm phát giảm sẽ tạo điều kiện để lãi suất hạ nhiệt. Tuy nhiên, trở ngại ngắn hạn vẫn liên quan đến nhóm cổ phiếu AI trên thị trường quốc tế, khiến tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.

Nhìn chung, tôi không cho rằng VN-Index sẽ xuyên thủng mốc 1.700 điểm và cũng không nghiêng về kịch bản chỉ số giảm về 1.500 điểm. Tôi vẫn kỳ vọng thị trường giữ được mốc 1.700 điểm từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, chỉ số có thể chủ yếu dao động trong vùng 1.700-1.900 điểm, chưa có một đợt bứt phá quá mạnh.Trong trường hợp lãi suất giảm mạnh hơn đáng kể, thị trường có thể vượt mốc 1.900 điểm và hướng tới những vùng điểm cao hơn. Dù vậy, nhà đầu tư cần tiếp tục quan sát xu hướng biến động của lãi suất từ nay đến cuối năm và sang đầu năm 2027, bởi đây sẽ là biến số có ảnh hưởng rất lớn đến diễn biến thị trường.

- Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ông có khuyến nghị gì đối với nhà đầu tư để quản trị rủi ro và bảo toàn vốn?

Hiện nay, VN-Index đã giảm khá sâu và đang giao dịch dưới mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, theo dự báo của tôi, thị trường có khả năng không đánh mất mốc này. Có hai yếu tố đáng chú ý để đánh giá cơ hội đầu tư ở thời điểm hiện tại.

Thứ nhất là định giá thị trường, P/E của VN-Index hiện đang quanh mức 10 lần. Trong lịch sử, mỗi khi P/E của VN-Index về vùng này, thường là những thời điểm thị trường đã trải qua các giai đoạn khó khăn như cuộc khủng hoảng năm 2008, giai đoạn 2011-2012, đại dịch Covid-19 năm 2020 hay cuộc khủng hoảng thị trường trái phiếu năm 2022. Tại những thời điểm đó, xác suất hình thành vùng đáy của thị trường thường khá cao. Nói cách khác, định giá thị trường hiện nay đang ở mức rất rẻ.

Thứ hai là trạng thái biến động giá của cổ phiếu. Phần lớn cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán mạnh. Xét trên phương diện kỹ thuật, trạng thái quá bán này thậm chí có thể xuất hiện trong cả xu hướng trung hạn. Vì vậy, khả năng thị trường có một nhịp hồi phục trong ngắn và trung hạn là khá lớn.

Đối với nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao, tôi cho rằng có thể tiếp tục quan sát trong một đến hai tuần tới để cân nhắc giải ngân. Nhiều cổ phiếu hiện đã về vùng giá đủ hấp dẫn để xem xét đầu tư. Bên cạnh đó, những rủi ro từ lạm phát và nhóm cổ phiếu AI cũng đang có dấu hiệu lắng xuống. Nhiều cổ phiếu AI trên thế giới đã rơi vào trạng thái quá bán sâu trong thời gian vừa qua, do đó cũng có khả năng xuất hiện nhịp hồi phục. Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao nên bắt đầu quan sát, xây dựng danh mục để theo dõi và chuẩn bị cho chu kỳ mới.

Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu và bị thua lỗ, trước mắt cần tập trung quản trị rủi ro bằng cách đưa tỷ trọng vay ký quỹ (margin) về mức thấp. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ margin vẫn đang ở mức an toàn thì không nhất thiết phải bán ra. Với nhà đầu tư không sử dụng margin nhưng vẫn đang nắm giữ cổ phiếu, có thể tiếp tục giữ danh mục ở thời điểm này, chưa cần thiết phải bán bằng mọi giá.

Sau một tuần giao dịch tới, nếu VN-Index vẫn cân bằng được quanh mốc 1.700 điểm, nhà đầu tư có thể bắt đầu cân nhắc mua thêm từng phần để giảm giá vốn, qua đó thu hẹp khoản lỗ trong giai đoạn tiếp theo. Tôi cho rằng vùng thị trường hiện nay vẫn có những yếu tố tích cực. Thực tế, khi nhà đầu tư trở nên quá bi quan ở những vùng điểm thấp như hiện tại thì đôi khi đó lại là giai đoạn thị trường hình thành vùng đáy.

-Trân trọng cảm ơn ông!