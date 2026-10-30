VN-Index đứng trước thử thách vùng 1.735 điểm, khuyến nghị thận trọng

Nhận định thị trường

CTCK BIDV (BSC) cho rằng 1.735 điểm là vùng hỗ trợ cần giữ vững. Sau nhiều phiên không thể vượt vùng giá quanh 1.772 điểm, CTCK BIDV cho rằng nhịp giảm hiện tại nhiều khả năng vẫn nằm trong quá trình tích lũy. Các tín hiệu ngắn hạn chưa hoàn toàn xấu, nhưng thị trường có thể còn rung lắc khi áp lực bán đang lan sang nhiều nhóm ngành.

Nếu bên bán tiếp tục chiếm ưu thế, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.735 - 1.740 điểm. Đây sẽ là khu vực đáng chú ý để đánh giá liệu lực cầu có đủ sức giữ nhịp tích lũy hay thị trường phải tìm một mặt bằng thấp hơn.

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) khuyến nghị ưu tiên giữ vốn khi cơ hội chưa nhiều. Sự gia tăng bất ngờ của lực bán khiến CTCK SHS tiếp tục đặt kiểm soát rủi ro lên trước. VN-Index vẫn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.735 điểm, song phần lớn nhóm ngành đang trong trạng thái điều chỉnh hoặc đi ngang và chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

SHS lưu ý nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III/2026 tăng trưởng tốt vẫn chịu áp lực bán mạnh sau công bố, khiến tâm lý ngắn hạn trở nên kém tích cực. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỉ trọng hợp lý, không mua đuổi và tập trung vào doanh nghiệp đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt cùng triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Nhịp giảm hiện tại nhiều khả năng vẫn nằm trong quá trình tích lũy (Ảnh: FireAnt).

CTCK Yuanta Việt Nam khuyến nghị nên giữ nửa tiền mặt, khoan bắt đáy mạnh. Chất lượng nhịp hồi bắt đầu yếu đi rõ hơn trong đánh giá của CTCK Yuanta Việt Nam. Số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế trong phiên 29/10, nhiều nhóm từng dẫn dắt như dầu khí, thực phẩm, tiêu dùng và tiện ích cùng chịu sức ép, trong khi lực cầu mới chỉ xuất hiện chọn lọc ở một số cổ phiếu bán lẻ và ngân hàng vốn hóa lớn.

Yuanta đưa danh mục ngắn hạn về khoảng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, đồng thời khuyến nghị hạn chế bắt đáy những doanh nghiệp còn đà giảm mạnh hoặc mua đuổi các mã đã ở nền giá cao. Nhà đầu tư nên chờ VN-Index ổn định quanh 1.750 điểm trước khi tập trung tiền vào những nhóm có sức mạnh tốt và triển vọng lợi nhuận cả năm tích cực như bán lẻ, tiêu dùng, bảo hiểm, cao su, dệt may và thủy sản.

Tin kinh tế - Tài chính nổi bật

VPX: HĐQT VPBankS vừa thông qua Nghị quyết phát hành 60 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng trong giai đoạn quý IV/2026 - I/2027. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, với lãi suất cố định 9,5%/năm.

Mục tiêu chính của đợt huy động này là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) của công ty. Ngoài ra, VPBankS cũng đang triển khai kế hoạch chia cổ phiếu thưởng tỉ lệ 45% nhằm nâng vốn điều lệ vượt mốc 1 tỷ USD, qua đó củng cố tiềm lực tài chính để thực hiện các mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng trong giai đoạn 2026 - 2028.

VPBankS vừa thông qua phát hành 60 triệu trái phiếu với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng (Ảnh: VPX).

NLG: Dựa trên báo cáo mới nhất, Fiera Capital (UK) Limited đã chính thức không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG).

Cụ thể, quỹ đã bán 700.000 cổ phiếu NLG, làm giảm tỉ lệ sở hữu từ 5,11% xuống dưới ngưỡng 5% (còn 4,97%). Các quỹ thành viên liên quan trực tiếp đến giao dịch này bao gồm Oaks Emerging and Frontier Fund, Magna New Frontiers Fund cùng một số quỹ khác lưu ký tại Công ty Chứng khoán HSC.

SAB: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO, HOSE: SAB) đã thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2026.

Cụ thể, tỉ lệ chi trả là 30% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 3.000 đồng. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.

Ngày giao dịch không hưởng quyền hay ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 29/12/2026. Thời gian chính thức thanh toán tiền cổ tức cho cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 2/2/2027.

SAV: Cổ đông lớn E-Land Asia Holding Pte.Ltd vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu mã SAV tại Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex. Theo đó, tổ chức này đã mua thành công 93.306 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong ngày 26/10/2026.

Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt hơn 933 triệu đồng. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của E-Land Asia Holding cùng người có liên quan là ông Lee Eun Hong - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện vốn góp đã tăng từ 13.334.365 cổ phiếu (chiếm 48,78%) lên 13.427.671 cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 49,12% vốn điều lệ tại Savimex.