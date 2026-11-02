VN-Index đứng trước ngã rẽ, cơ hội tháng 11 thuộc về nhóm cổ phiếu nào?

Kịch bản trái chiều về nhịp hồi phục của VN-Index

CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index có thể cần thêm thời gian dao động trong vùng 1.730-1.750 điểm, trong bối cảnh lực mua chủ động suy yếu sau một tuần giao dịch. Nếu vùng hỗ trợ này không được giữ vững, chỉ số có thể lùi về 1.700 điểm, thậm chí kiểm định vùng thấp hơn quanh 1.680 điểm.

Trước diễn biến trên, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chủ động cơ cấu những cổ phiếu đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nhằm bảo toàn thành quả đầu tư. Ngược lại, có thể tiếp tục nắm giữ các mã vẫn duy trì được nền giá ổn định và áp lực cung thấp. Dù VN-Index đã hồi phục từ mức thấp trong phiên cuối tuần, tín hiệu cân bằng chưa thực sự rõ nét, do đó nhà đầu tư chưa cần vội giải ngân vốn mới khi thị trường chưa xác nhận xu hướng đảo chiều.

CTCK Tiên Phong (TPBS)đánh giá áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần trước vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng và tài chính, sau đó lan sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Dòng tiền có tìm đến một số cổ phiếu bất động sản sở hữu kết quả kinh doanh quý III nổi bật, song chưa tạo được sức lan tỏa trên diện rộng.

Diễn biến VN-Index trong tuần vừa qua (Ảnh: FireAnt).

Thanh khoản không tăng đột biến cho thấy áp lực bán chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên, động thái bán ròng của khối ngoại tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Về kỹ thuật, khoảng trống giảm giá (gap down) trong phiên cuối tuần khiến triển vọng tái tích lũy trở nên kém tích cực hơn. Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, mở ra khả năng hồi phục nhưng vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận. TPBS khuyến nghị nhà đầu tư tránh bán tháo cổ phiếu ở vùng giá thấp.

CTCP Chứng khoán Kirin (CSI) nhận định áp lực bán trên thị trường đang có dấu hiệu suy yếu. Trên đồ thị tuần, VN-Index giảm 1,83%, trong khi thanh khoản giảm hơn 16% so với tuần trước đó. Diễn biến này cho thấy lực cung không quá lớn khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm.

Theo CSI, dù tuần giao dịch vừa qua diễn biến kém tích cực, tín hiệu tăng điểm hình thành trong tuần trước đó vẫn chưa bị phủ nhận hoàn toàn. Công ty chứng khoán này kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục trong tuần tới.

CSI cho biết đã khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế mua thăm dò khi chỉ số kiểm định lại vùng 1.740 điểm. Tuy nhiên, do các vị thế này chưa ghi nhận mức sinh lời đáng kể, nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng, kiên nhẫn chờ tín hiệu cải thiện rõ hơn về thanh khoản trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Dòng tiền tìm đến đâu giữa những nhịp rung lắc?

Ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc phân tích CTCK Agriseco đánh giá, VN-Index vẫn có cơ hội hình thành đáy thứ hai, song chưa xuất hiện tín hiệu đủ rõ ràng để xác nhận kịch bản này.

Theo ông Khoa, nhịp giảm hơn 32 điểm trong tuần qua chủ yếu đến từ áp lực chốt lời sau khi chỉ số tăng hơn 4% trong tuần trước đó và tiến vào vùng kháng cự 1.775-1.800 điểm, tương ứng đường MA50. Cùng với đó, khối ngoại bán ròng gần 2.700 tỷ đồng cũng gây thêm sức ép lên thị trường.

Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục giằng co. Nếu giữ được đường MA20 và vùng hỗ trợ 1.730 điểm, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, chỉ số có cơ hội hình thành nền tích lũy mới.

Đối với tuần đầu tháng 11/2026, Giám đốc phân tích Agriseco cho rằng dòng tiền sẽ chịu ảnh hưởng từ diễn biến sau mùa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và các yếu tố quốc tế, trong đó có bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, căng thẳng Trung Đông. Hoạt động bán ròng của khối ngoại cũng là biến số cần theo dõi.

Về kết quả kinh doanh, tính đến ngày 30/10, có 880 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính, với tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 48,5% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ nhóm doanh nghiệp Vin, mức tăng trưởng vẫn đạt 22,5%. Riêng ngành chứng khoán suy giảm do chịu ảnh hưởng từ nền lợi nhuận cao của cùng kỳ năm trước, diễn biến không nằm ngoài dự báo.

Ông Khoa nhận định dòng tiền sẽ phân hóa, ưu tiên các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tích cực và triển vọng tăng trưởng trong quý IV/2026. Trong bối cảnh lãi suất cao, khối ngoại bán ròng và rủi ro địa chính trị còn hiện hữu, dòng vốn lớn khó lan tỏa rộng mà tập trung nhiều hơn vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

Trong đó, nhóm bán lẻ đáng chú ý với lợi nhuận tăng 71%, có 65% doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng. Nhóm thép và tài nguyên cơ bản, với điểm sáng là HPG, cùng vật liệu xây dựng và đầu tư công cũng có triển vọng thu hút dòng tiền.

Bên cạnh đó, ngân hàng là nhóm cần quan tâm khi lợi nhuận sau thuế tăng 21%, có 81% số ngân hàng tăng trưởng và mặt bằng P/E vẫn ở mức thấp. Nhóm tiện ích điện, nước cũng có kết quả kinh doanh khả quan.

Về chiến lược đầu tư, trước khi xu hướng trung hạn được xác nhận đảo chiều, ông Khoa khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu quanh 50% danh mục, chưa vội mở mua mới khi thị trường chưa thiết lập trạng thái cân bằng.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát khả năng giữ vùng hỗ trợ của VN-Index và sức mạnh tương đối của từng cổ phiếu. Hoạt động giải ngân thăm dò chỉ nên thực hiện khi cổ phiếu kiểm định thành công vùng hỗ trợ, đồng thời xuất hiện tín hiệu dòng tiền quay trở lại. Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III/2026 tích cực nên được ưu tiên trong quá trình lựa chọn.