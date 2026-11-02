VN-Index dự báo giảm về 1.700 điểm tuần này

Sau nhịp hồi phục mạnh của tuần trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch 26-30/10 với nỗ lực kiểm định vùng kháng cự 1.750-1.780 điểm. Tuy nhiên, sự thiếu vắng dòng tiền mua chủ động và nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index không thể duy trì đà tăng.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số liên tục rung lắc và chịu áp lực điều chỉnh. Đến phiên cuối tuần, VN-Index có thời điểm lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm trước khi thu hẹp đà giảm nhờ diễn biến tích cực của một số cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm, tương đương 1,8% so với tuần trước. Thanh khoản các phiên đều thấp hơn mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng và trạng thái quan sát của dòng tiền.

Theo các công ty chứng khoán, thị trường có thể tiếp tục giằng co trong tuần giao dịch 2-6/11.

Khả năng VN-Index kiểm định lại vùng 1.700-1.720 điểm

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết sức khỏe thị trường đã suy yếu đáng kể sau tuần điều chỉnh vừa qua.

Cụ thể, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày giảm từ khoảng 59,6% trong tuần trước xuống còn 36,2%, cho thấy áp lực điều chỉnh đang lan rộng. Trong đó, nhóm bán lẻ, du lịch và giải trí, y tế có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi dịch vụ tài chính và ngân hàng kém khả quan.

ACBS đánh giá việc VN-Index không vượt qua được vùng kháng cự 1.780 điểm, cùng với thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường liên tục nghiêng về bên bán, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán.

Theo đó, động lượng tăng sau nhịp hồi phục trước đó đang suy yếu dần. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720-1.780 điểm và có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm.

VN-Index tạm thất bại trong việc trở lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Cùng quan điểm thận trọng, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với mẫu hình nến Hammer nhờ nỗ lực hồi phục của nhóm cổ phiếu Vingroup vào cuối phiên chiều.

Trên đồ thị ngày, chỉ số xuất hiện tín hiệu hồi phục sau khi chạm mốc 1.730 điểm và đóng cửa trên đường trung bình động 20 phiên (MA20). Đây được xem là vùng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các chỉ báo vẫn hướng xuống, cho thấy áp lực điều chỉnh chưa hoàn toàn chấm dứt. VCBS nhận định VN-Index cần thêm thời gian để cân bằng trong khu vực 1.730-1.750 điểm.

Nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, chỉ số có khả năng lùi về mốc 1.700 điểm và sâu hơn là 1.680 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo hướng lên, phản ánh lực hồi phục từ vùng 1.730 điểm, cũng là khu vực hỗ trợ. Tuy nhiên diễn biến giằng co, rung lắc có thể tiếp diễn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định VN-Index đã thu hẹp một phần đà giảm vào cuối phiên 30/10 và chưa vi phạm vùng hỗ trợ 1.735 điểm.

Dù vậy, lực bán vẫn chiếm ưu thế nên chỉ số nhiều khả năng tiếp tục giằng co hoặc kiểm định lại khu vực 1.735 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần 2/11. Vùng kháng cự gần được xác định tại 1.750 điểm.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng đánh giá chất lượng thị trường đang suy yếu rõ rệt khi lực bán lan rộng và nhóm ngân hàng mất vai trò nâng đỡ.

Theo thống kê của Yuanta, tỷ lệ cổ phiếu tăng giá trên HoSE chỉ còn 19,2%, trong khi các nhóm VN30, Midcap và Smallcap đồng loạt giảm.

Dù VN-Index thu hẹp đà giảm nhờ một số cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, động lượng giảm của phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn lớn. Tỷ lệ cổ phiếu duy trì trên các đường trung bình động EMA20 và EMA50 cũng giảm mạnh xuống lần lượt khoảng 29% và 28%, cho thấy cấu trúc hồi phục ngắn hạn của nhiều cổ phiếu đã bị ảnh hưởng tiêu cực.

Yuanta cho rằng VN-Index vẫn đối diện khả năng tiếp tục rung lắc hoặc điều chỉnh về vùng 1.720 điểm trong ngắn hạn, đặc biệt khi áp lực bán ở các cổ phiếu ngoài nhóm Vingroup chưa có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Ở góc nhìn về các yếu tố tác động trong tuần này, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết những doanh nghiệp vốn hóa lớn còn lại sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, công ty nhận định các thông tin này sẽ không ảnh hưởng lớn đến diễn biến chung của thị trường.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro

Trước những tín hiệu kỹ thuật chưa thực sự tích cực, các công ty chứng khoán nhìn chung khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng và hạn chế gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường chưa xác nhận xu hướng hồi phục.

Theo VCBS, tuần giao dịch vừa qua cho thấy sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động. Dù VN-Index hồi phục vào cuối phiên 30/10, tín hiệu cân bằng vẫn chưa rõ ràng.

Do đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động cơ cấu các cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng để bảo toàn lợi nhuận. Danh mục chỉ nên duy trì những cổ phiếu có trạng thái bó cung và giữ vững vùng hỗ trợ.

VCBS đồng thời khuyến nghị hạn chế mở vị thế mới, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận đảo chiều từ thị trường.

Tương tự, ACBS cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi. Việc giải ngân thăm dò có thể được cân nhắc nếu VN-Index lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm.

BSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý và tiếp tục chờ đợi nếu đã thực hiện giảm tỷ trọng cổ phiếu theo đề xuất trong tuần trước.

Trong khi đó, Yuanta đưa ra chiến lược cụ thể hơn cho nhà đầu tư ngắn hạn, với tỷ trọng khuyến nghị là 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt.

Công ty cho rằng nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy và tránh đặt kỳ vọng lợi nhuận quá lớn khi nắm giữ tỷ trọng cao ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Đối với chiến lược trung hạn từ 1-5 tháng, Yuanta khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận thị trường ổn định khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục trở lại.

Về lựa chọn cổ phiếu, công ty ưu tiên những doanh nghiệp còn duy trì sức mạnh giá tương đối và có kết quả kinh doanh tích cực, gồm nhóm bán lẻ với FRT, MWG; tiêu dùng với MSN, MCH; cao su với TRC, GVR; dệt may với MSH, TNG; và vật liệu xây dựng với VLB, HT1, DHA.