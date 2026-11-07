VN-Index dự báo đi ngang trong tuần tới

theo BVSC, VN-Index cần sớm thiết lập đáy sau cao hơn trên đường xu hướng tăng ngắn hạn, đồng thời xuất hiện nhịp tăng đủ mạnh để vượt qua đường xu hướng giảm.

Kết phiên ngày 6/11, VN-Index giảm 15,37 điểm, đóng cửa tại 1725,36 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,12 điểm, đóng cửa tại 256,73 điểm.

VN-Index đảo chiều giảm điểm sau khi kiểm định không thành công đường xu hướng giảm ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đảo chiều giảm điểm sau khi kiểm định không thành công đường xu hướng giảm ngắn hạn, trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên. Chỉ số hình thành nến xanh với bóng nến trên dài, cho thấy lực cầu có phản ứng nhưng chưa đủ mạnh để vượt qua vùng kháng cự hội tụ giữa hai đường Tenkan và Kijun quanh 1735 điểm.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đỉnh sau thấp hơn và quay lại kiểm định đường xu hướng tăng ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD tiến sát đường tín hiệu và tiếp tục vận động dưới ngưỡng 0, với histogram dương thu hẹp dần. Các tín hiệu này cho thấy động lượng hồi phục đang suy yếu, trong khi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa được xác nhận đảo chiều.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1700 – 1710; Vùng kháng cự: 1740 – 1750.

VN-Index cần sớm thiết lập đáy sau cao hơn trên đường xu hướng tăng ngắn hạn, đồng thời xuất hiện nhịp tăng đủ mạnh để vượt qua đường xu hướng giảm. Đây là điều kiện cần thiết để củng cố khả năng tiếp diễn đà hồi phục, tiến vào tích lũy trong mây Kumo và hướng tới vùng 1.760 điểm”.

Kỳ vọng thị trường có thể đi ngang trong biên độ từ 1715 - 1750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên khiến chỉ số lùi về mốc 1713 điểm, trước khi lực cầu bắt đáy quay trở lại giúp thị trường hồi phục, thu hẹp đà giảm và đóng cửa tại 1725,36 điểm, giảm 15,37 điểm (-0,88%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ Thông tin dẫn đầu đà giảm, theo sau là Hóa chất và Bất động sản. Ở chiều ngược lại, chỉ có hai nhóm ngành Truyền thông và Dịch vụ Tài chính giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay.

Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này quay trở lại mua ròng trên HOSE và HNX, bán ròng trên UPCoM. Về mặt kỹ thuật, mặc dù khối lượng giao dịch cải thiện khi giá tăng từ vùng 1700 đi lên, song áp lực bán tại các vùng kháng cự vẫn còn rất lớn, do đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể đi ngang trong biên độ từ 1715 - 1750".

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc trong biên độ 1720–1735 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vi phạm vùng hỗ trợ 1725–1730 điểm trong đầu phiên 06/11 nhưng thu hẹp một phần đà giảm và đóng cửa trở lại quanh khu vực này, cho thấy áp lực giảm chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Trong phiên 09/11, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc trong biên độ 1720–1735 điểm”.

Lực cầu vẫn quay lại thận trọng khiến đà hồi phục của thị trường liên tục gặp thách thức

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Lực cầu vẫn quay lại thận trọng khiến đà hồi phục của thị trường liên tục gặp thách thức: Một điểm được xác nhận chung về mặt bằng chung của thị trường là thiếu lực cầu bền vững để giúp các xu hướng hồi phục được duy trì ổn định. Thanh khoản tăng nhưng nghiêng về một phiên giảm điểm cho thấy bối cảnh thị trường khó đầu tư và mang tính chọn lọc cao.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Duy trì khoảng 40% cổ phiếu/60% tiền mặt, trong đó phần tăng thêm chỉ dành cho giao dịch ngắn hạn một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ. Vùng 1.690–1.710 điểm tiếp tục là khu vực cần theo dõi khả năng cân bằng; nếu lực cầu xuất hiện trở lại tại Tài chính, chỉ số có thể hồi về vùng 1.750–1.770 điểm. Ngược lại, việc mất 1.690 điểm sẽ làm tăng rủi ro kiểm định vùng 1.650–1.670 điểm. Nhóm theo dõi ưu tiên vẫn là Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN, TLG), Dệt may (MSH, TNG) và các mã riêng lẻ như TCH, NT2, NVB, VEA, NTP, BWE, CSV.

Chiến lược trung hạn (1 – 5 tháng): Triển vọng hồi phục đủ lan tỏa của thị trường khó được cam kết thời gian tới trong bối cảnh tâm lý đầu tư thận trọng đến từ bối cảnh lãi suất và vĩ mô có nhiều gam màu thách thức xen kẽ. Do vậy cơ hội đầu tư trên thị trường sẽ mang tính chọn lọc phân hóa ở nhóm các doanh nghiệp riêng lẻ thay vì dàn trải. Nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và có thể nắm giữ các vị thế giá vốn thấp ở nhóm cổ phiếu vốn lớn có tăng trưởng cao và triển vọng khả quan như Bán lẻ, Tiêu dùng”.

Áp lực điều chỉnh vẫn tồn tại và xác suất thanh khoản bán chủ động bất ngờ gia tăng vẫn cần được tính đến

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần giảm hơn 15 điểm từ vùng kháng cự 1750.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra lại khu vực hỗ trợ 1720-1730. Chỉ báo MACD và RSI đều đồng loạt hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn tồn tại và xác suất thanh khoản bán chủ động bất ngờ gia tăng vẫn cần được tính đến.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng đều suy yếu và VN-Index vẫn đang nằm dưới mây kumo nên xác suất cao thị trường vẫn sẽ tiếp tục rung lắc trong các phiên tới.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các vị thế giữ vững vùng hỗ trợ cũng như xu hướng tăng ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn thay vì việc vội vàng bắt đáy sớm”.

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