VN-Index đối mặt phép thử 1.730 điểm: Điểm tên 4 nhóm ngành sáng giá sau mùa báo cáo quý III

VN-Index đối diện vùng hỗ trợ nhạy cảm 1.730 điểm

Khép lại tuần giao dịch từ ngày 26 đến ngày 30/10, VN-Index lùi về mức 1.741,62 điểm, đánh mất 32,53 điểm tương đương 1,83%. Chỉ số liên tục thất bại trước vùng cản 1.770 – 1.780 điểm và có lúc xuyên thủng mốc 1.730 điểm trong phiên cuối tuần. Nguyên nhân chính dẫn đến sự đảo chiều này là áp lực chốt lời xuất hiện khi chỉ số chạm đường trung bình động 50 phiên (MA50). Sự suy yếu của lực cầu thể hiện rõ qua thanh khoản liên tục duy trì dưới mức bình quân 20 phiên, kết hợp với động thái bán ròng xấp xỉ 2.700 tỷ đồng của khối ngoại, càng gia tăng sức ép lên tâm lý thị trường.

Nhận định về xu hướng tuần đầu tháng 11, các chuyên gia phân tích đều thể hiện sự thận trọng. Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), dự báo thị trường sẽ tiếp tục trạng thái giằng co. Nếu vùng hỗ trợ 1.730 điểm bị xuyên thủng, VN-Index có khả năng lùi về khu vực 1.680 – 1.700 điểm. Tuy nhiên, nếu đường MA20 được giữ vững và thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể tạo lập một vùng nền tích lũy mới.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thị trường cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng quanh khu vực 1.730 – 1.750 điểm. Trong khi đó, Chứng khoán ASEAN đưa ra kịch bản dao động trong biên độ 1.720 – 1.770 điểm, với vùng cản 1.760 – 1.775 điểm là thử thách lớn nhất để khôi phục đà tăng. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, diễn biến từ cuộc bầu cử tại Mỹ vào ngày 3/11 và tình hình địa chính trị tại Trung Đông sẽ là những biến số vĩ mô tác động trực tiếp đến khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Điểm sáng từ bức tranh lợi nhuận quý III và 4 nhóm ngành dẫn dắt

Trái ngược với sự rung lắc của điểm số, bức tranh kết quả kinh doanh quý III năm 2026 lại ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Thống kê từ Agriseco trên 880 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng vọt 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù sự tăng trưởng này có phần lớn đóng góp từ hệ sinh thái Vingroup, nhưng nếu loại trừ nhóm này, mức tăng trưởng lợi nhuận phần còn lại vẫn đạt 22,5%, cho thấy đà phục hồi đang lan tỏa rộng hơn thay vì chỉ tập trung ở một vài doanh nghiệp cá biệt.

Tuy nhiên, việc lợi nhuận tăng không đồng nghĩa với đà tăng giá tức thời của cổ phiếu, bởi những kỳ vọng kinh doanh phần lớn đã được phản ánh vào giá từ trước. Trong giai đoạn dòng tiền phân hóa mạnh mẽ, chuyên gia Agriseco đánh giá dòng vốn sẽ ưu tiên tìm đến 4 nhóm ngành sở hữu kết quả kinh doanh tăng trưởng từ cốt lõi và có tính lan tỏa cao.

Dẫn đầu danh sách là nhóm bán lẻ với mức tăng trưởng lợi nhuận quý III lên tới 71% và 65% số doanh nghiệp trong ngành ghi nhận kết quả khả quan. Sự phục hồi đồng đều này khẳng định sức mạnh thực sự của ngành chứ không phụ thuộc vào một vài cá nhân đơn lẻ. Nhóm thứ hai là thép và tài nguyên cơ bản, nơi lợi nhuận thực chất của các doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát đang tạo ra sức hút lớn đối với dòng tiền chọn lọc.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa vững chắc khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 21% so với cùng kỳ, với tỷ lệ 81% số ngân hàng báo lãi tăng trưởng. Mức định giá P/E hiện tại của ngành vẫn được đánh giá là hấp dẫn, tạo dư địa lớn cho sự phân hóa dựa trên chất lượng tài sản và chi phí vốn. Cuối cùng, nhóm tiện ích, đặc biệt là điện và nước, cũng được chuyên gia đánh giá cao nhờ tính ổn định của dòng tiền và kết quả kinh doanh khả quan, phù hợp với chiến lược phòng thủ trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Về chiến lược giao dịch, các công ty chứng khoán đều khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tuyệt đối tránh hành động bắt đáy sớm. Việc giải ngân chỉ nên được xem xét theo từng phần nhỏ khi thị trường phát đi các tín hiệu cân bằng rõ nét, kết hợp với sự trở lại mạnh mẽ của thanh khoản lực cầu.