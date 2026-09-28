VN-Index đối mặt áp lực điều chỉnh, vùng 1.700 - 1.750 điểm cần lưu ý

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Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch trước với VN-Index tại 1.785,11 điểm, giảm 1,68% so với tuần trước nữa. Theo Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), VN-Index giảm chủ yếu do áp lực bán ròng của khối ngoại sau hiệu ứng “bán tin tốt” hậu nâng hạng.

“Thanh khoản giảm mạnh về khoảng 12.000 tỷ đồng/ngày, thấp hơn 21% so với tuần trước và thấp hơn đáng kể so với giá trị giao dịch bình quân giai đoạn trước đó. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các biến số vĩ mô,” đơn vị phân tích nhận định trong báo cáo phát hành ngày 28/9.

Ở góc độ định giá, MASVN đánh giá VN-Index đang giao dịch tại mức P/E thấp, dưới ngưỡng trung bình dài hạn trừ một độ lệch chuẩn 2% và thấp hơn 23% so với mức trung bình dài hạn. Đây là vùng định giá có thể thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Dù vậy, đơn vị phân tích lưu ý ba nhóm yếu tố cần tiếp tục theo dõi, gồm rủi ro bên ngoài liên quan đến địa chính trị, lạm phát cao và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương; hiệu quả của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước; và khả năng tiếp cận nguồn vốn ngoại trên thị trường chứng khoán.

Về các vùng điểm kỹ thuật, MASVN xác định ngưỡng hỗ trợ của VN-Index tại 1.700 - 1.750 điểm, trong khi ngưỡng kháng cự nằm ở 1.850 điểm.

VN-Index và khung định giá theo mức biến động P/E trong 10 năm gần nhất.

Một trong những yếu tố bên ngoài được MASVN lưu ý là xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 5,15% vào ngày 24/9, trong bối cảnh thị trường lo ngại lạm phát dai dẳng do giá năng lượng và làn sóng đầu tư AI. Báo cáo cũng ghi nhận thị trường nâng xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 và cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Khả năng chỉ số tiếp tục rung lắc ở mức cao

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, hoạt động bán ròng của khối ngoại và sự suy yếu của các cổ phiếu trụ đã ảnh hưởng tới tâm lý và dòng tiền nhà đầu tư.

"Thị trường đã giảm dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng SMA200 trong khi thanh khoản sụt giảm nhanh. Trong bối cảnh thị trường vẫn ở vùng trống thông tin, nhà đầu tư tiếp tục hạn chế giao dịch và giữ tỷ trọng cổ phiếu cân bằng khi xu hướng đang suy yếu," BSC khuyến nghị trong báo cáo phát hành ngày 27/9.

Phân tích kỹ thuật của BSC cho thấy sau nhiều phiên giằng co trên SMA200 cùng sự suy giảm của khối lượng giao dịch, VN-Index mất vùng hỗ trợ này trong phiên 24/9. Chỉ số sau đó kiểm tra lại SMA200 nhưng không thành công và đóng cửa dưới ngưỡng này trong phiên cuối tuần.

Một số chỉ báo cũng suy yếu khi RSI giảm từ 54 xuống 46 điểm, MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống và tiến gần mức 0. BSC cho rằng VN-Index có thể còn kiểm tra lại SMA200 trước khi lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn tại 1.725 và 1.667 điểm.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong báo cáo tuần phát hành ngày 25/9, cũng giữ quan điểm thận trọng về diễn biến ngắn hạn của thị trường. Theo đơn vị này, trong tuần qua, VN-Index giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán trong vùng 1.770 - 1.820 điểm. Áp lực bán gia tăng tại nhóm ngân hàng và chứng khoán trong hai phiên cuối tuần, sau đó lan sang nhiều nhóm ngành khác.

Ở góc độ kỹ thuật, VCBS cho biết VN-Index kết phiên cuối tuần tăng 10 điểm sau khi chạm vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, trên đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD nhìn chung đang bẻ xuống sau giai đoạn đi ngang, cho thấy động lượng thị trường vẫn yếu và khả năng chỉ số tiếp tục rung lắc ở mức cao. VCBS xác định vùng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index tại 1.760 - 1.770 điểm.