VN-Index đỏ lửa sau 4 phiên tăng, nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới trong sắc đỏ sau nhịp hồi phục mạnh của tuần trước. Áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, khiến VN-Index suy yếu trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh.

Kết phiên 26/10, VN-Index giảm 10,6 điểm, tương ứng 0,6%, xuống 1.763,55 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,29% xuống 259,32 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,02% lên 126,28 điểm.

Sắc đỏ lan rộng trên bảng điện với 403 cổ phiếu giảm giá, cao gấp khoảng 1,7 lần số mã tăng, ở mức 237 mã. Có 865 mã đứng giá, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường phục hồi nhanh.

Nhóm ngân hàng là một trong những tác nhân chính kéo thị trường đi xuống khi nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm. EIB mất 3,92%, VPB giảm 2,07%, SHB giảm 1,83%, HDB giảm 1,55%, MBB giảm 1,26%, VCB giảm 1,23% và TCB giảm 1,17%. Trong đó, VCB là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, lấy đi 1,32 điểm của VN-Index.

Diễn biến này khiến lực đỡ từ nhóm ngân hàng suy yếu đáng kể. Trong phiên cuối tuần trước, dòng tiền luân chuyển sang nhóm cổ phiếu này từng được xem là yếu tố giúp nhịp hồi phục của thị trường bớt phụ thuộc vào nhóm Vingroup. Tuy nhiên, khi nhiều mã ngân hàng quay đầu giảm, thị trường thiếu đi một trụ đỡ quan trọng.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh với SHS và ORS cùng giảm 3,13%, VIX giảm 1,57% và SSI giảm 0,75%. Trong khi đó, cổ phiếu bất động sản diễn biến phân hóa nhưng chưa tạo được lực nâng đỡ đủ mạnh. VHM giảm 0,62%, NVL giảm 0,47%, VRE giảm 2,8%, PDR giảm 3,7% và DXG giảm 3,35%. VIC tăng nhẹ 0,21%, đóng góp chưa đầy 1 điểm cho chỉ số, không đủ bù đắp sức ép từ phần còn lại của thị trường.

Giá trị giao dịch trên HoSE đạt 13.529 tỷ đồng, giảm 20,15% so với phiên trước. Việc cả điểm số lẫn thanh khoản cùng đi xuống cho thấy giao dịch trầm lắng hơn sau nhịp hồi phục mạnh của tuần trước, trong bối cảnh VN-Index tiến gần vùng kháng cự 1.775–1.780 điểm.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại nhóm công nghiệp và công nghệ thông tin. GEX giảm 3,32%, VSC giảm 3,97%, GEE giảm 2,9% và GMD giảm 3,15%; FPT giảm 1,75%. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn đi lên như GAS tăng 2,81%, BSR tăng 1,2%, VGC tăng 4,04% và VJC tăng 1,77%, song chưa đủ sức đảo chiều thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại bán ròng gần 892 tỷ đồng trên toàn thị trường. Giá trị mua vào đạt khoảng 1.248 tỷ đồng, trong khi giá trị bán lên tới 2.140 tỷ đồng.

FPT đứng đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 258 tỷ đồng. Áp lực bán cũng tập trung tại nhóm ngân hàng, gồm HDB bị bán ròng 80 tỷ đồng, ACB 63 tỷ đồng, MBB 52 tỷ đồng, MSB 33 tỷ đồng và VPB 32 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MSN được mua ròng mạnh nhất với khoảng 72 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 64 tỷ đồng và VIC với 46 tỷ đồng. Giá trị mua ròng tại các cổ phiếu còn lại tương đối khiêm tốn.

Sau tuần tăng 4%, phiên giảm điểm đầu tuần cho thấy thị trường đang đối mặt với áp lực chốt lời khi tiến gần vùng kháng cự. Diễn biến của nhóm ngân hàng, thanh khoản và giao dịch của khối ngoại sẽ là những yếu tố đáng chú ý để đánh giá khả năng duy trì nhịp hồi phục của VN-Index.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index lùi về 1.740 điểm để mua thăm dò

Chứng khoán Kirin (CSI)

Áp lực chốt lời gia tăng khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự quanh 1.780 điểm, khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ và chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó.

Thanh khoản trong phiên giảm cũng suy yếu so với phiên liền trước, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn gần 5% so với mức bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy lực bán xuất hiện khi chỉ số tiến vào vùng cản, nhưng chưa đi kèm sự gia tăng đột biến về thanh khoản.

CSI kỳ vọng VN-Index có thể điều chỉnh về quanh 1.740 điểm trước khi đảo chiều tăng trở lại. Theo đó, công ty chứng khoán này ưu tiên chiến lược mua thăm dò khi chỉ số kiểm định vùng hỗ trợ 1.738-1.740 điểm trong những phiên tới.

Khuyến nghị giao dịch trong biên độ 1.760-1.790 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index vẫn duy trì trạng thái giằng co, với xu hướng ngắn hạn được củng cố nhờ chỉ số đứng trên các đường trung bình động MA10 và MA20. Tuy nhiên, áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên gần nhất đã kéo chỉ số đóng cửa tại vùng thấp nhất ngày, cho thấy nguy cơ kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng chưa phát đi tín hiệu đủ mạnh để xác nhận xu hướng tiếp theo. RSI đang ở vùng trung tính, trong khi MFI phản ánh dòng tiền có dấu hiệu suy yếu. Vì vậy, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh này, Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.760-1.770 điểm, kháng cự 1.780-1.790 điểm.

Bên cạnh diễn biến kỹ thuật, nhà đầu tư có thể chú ý đến những cổ phiếu có câu chuyện riêng liên quan đến thoái vốn Nhà nước, lộ trình nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ ngành dầu khí.

Thị trường cần thêm thời gian tích lũy

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Thị trường điều chỉnh khi áp lực chốt lời xuất hiện tại vùng kháng cự, khiến sắc đỏ lan rộng trên các chỉ số chính. Phần lớn nhóm ngành giảm điểm, trong khi dầu khí là nhóm nổi bật hơn về diễn biến nhưng mức tăng vẫn khá khiêm tốn.

Thanh khoản thấp hơn bình quân cho thấy bên mua có xu hướng đứng ngoài quan sát thay vì lực bán tháo gia tăng. Dù vậy, khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung ở nhóm công nghệ, làm suy yếu thêm lực cầu trên thị trường.

TPBS nhận định các chỉ báo động lượng đã tiến vào vùng quá mua, khiến thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy quanh những ngưỡng hỗ trợ gần trước khi đủ lực vượt qua vùng kháng cự.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giữ vững vùng hỗ trợ và sự cải thiện của dòng tiền để đánh giá độ bền của nhịp phục hồi tiếp theo.

Khuyến nghị rà soát danh mục sau mùa báo cáo quý 3

Chứng khoán SHS

Thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Sau giai đoạn này, nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, đồng thời ước tính sơ bộ triển vọng kinh doanh cả năm 2026 của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều nhóm ngành vẫn vận động theo xu hướng tích lũy trong ngắn và trung hạn, SHS nhận định cơ hội vượt trội trên thị trường chưa xuất hiện nhiều.

Vì vậy, nhà đầu tư nên tập trung rà soát danh mục, cơ cấu lại những cổ phiếu có kết quả hoặc triển vọng kinh doanh không đạt kỳ vọng, đồng thời chú trọng kiểm soát rủi ro ngắn hạn.

Về chiến lược đầu tư, SHS cho biết sẽ đánh giá thận trọng các cơ hội dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2026 và triển vọng của những doanh nghiệp chất lượng tốt, đầu ngành.

Điều này đồng nghĩa việc lựa chọn cổ phiếu cần dựa nhiều hơn vào sức khỏe doanh nghiệp và triển vọng kinh doanh, thay vì chỉ kỳ vọng vào sự phục hồi chung của thị trường.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.