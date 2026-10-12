VN-Index dò đáy quanh 1.730 điểm, nhóm cổ phiếu nào sáng cửa đón dòng tiền?

VN-Index có thể hồi phục lên 1.760 điểm

Sau nhiều lần giữ được vùng 1.730 điểm, VN-Index đang cho thấy khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi lực cầu bắt đáy có dấu hiệu cải thiện. CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định các tín hiệu ngắn hạn đã bớt tiêu cực, trong khi dòng tiền mua chủ động bắt đầu quay lại sau giai đoạn suy yếu.

VCBS kỳ vọng VN-Index có thể hồi phục lên vùng 1.760 điểm, song khuyến nghị nhà đầu tư không mua dàn trải. Vị thế mới nên được giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng và vẫn có lực cầu nâng đỡ, hoặc những mã đã trở về vùng đáy cũ, bắt đầu thu hút dòng tiền.

Chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh dòng tiền vẫn phân hóa mạnh. Bán lẻ, thủy sản và logistics là những nhóm diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung trong tuần qua, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chịu áp lực bán.

Tương tự, CTCK Tiên Phong (TPS) đánh giá thị trường đã cân bằng hơn sau khi lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên cuối tuần, giúp VN-Index thu hẹp phần lớn mức giảm trong ngày. Chỉ số cũng có 6 phiên liên tiếp duy trì trên vùng hỗ trợ 1.715 điểm, thay vì tiếp tục đi xuống.

Diễn biến VN-Index trong tuần vừa qua (Ảnh: FireAnt).

Dù vậy, TPS chưa cho rằng thị trường đã tạo đáy. Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, trong khi dòng tiền chưa thực sự quay trở lại. Tuy nhiên, trạng thái bán quá mức làm gia tăng khả năng xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật. Nếu giữ vững mốc 1.715 điểm, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.765-1.777 điểm.

Theo TPS, thị trường cần thêm tín hiệu về sức mua để duy trì đà hồi phục. Nếu dòng tiền vẫn yếu, nhịp tăng từ vùng hỗ trợ có thể chỉ mang tính kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc.

Trong khi đó, CTCK ACB (ACBS) cho biết VN-Index chủ yếu giằng co quanh ngưỡng 1.750 điểm trong tuần qua trước áp lực bán chiếm ưu thế, qua đó kết thúc tuần tại vùng 1.730 điểm. Thanh khoản gia tăng đáng kể khi chỉ số tiến sát vùng hỗ trợ, cho thấy lực cầu bắt đáy đã tham gia thị trường, song chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ nét.

Về triển vọng ngắn hạn, ACBS nhận định rủi ro VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.700 điểm vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, một số chỉ báo kỹ thuật đã bắt đầu cải thiện sau khi rơi vào trạng thái quá bán, củng cố khả năng thị trường xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong những phiên tới.

ACBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, đồng thời cân nhắc giải ngân thăm dò khi thị trường xuất hiện tín hiệu hồi phục.

Nhà đầu tư nên giải ngân từng phần

Theo ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc phân tích Agriseco, VN-Index vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ từ giữa tháng 9, song áp lực điều chỉnh đã có dấu hiệu suy yếu. Trong bối cảnh thị trường đi ngang với biên độ rộng từ đầu năm, nhịp giảm hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng mới. Thị trường có thể sớm tìm được điểm cân bằng, nhưng cần thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền.

Thanh khoản khớp lệnh tăng khoảng 8% trong tuần qua nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, song lực cầu bắt đáy vẫn tập trung ở một số cổ phiếu như PNJ, NVL, chưa lan tỏa trên diện rộng.

Trong khi đó, áp lực bán ròng của khối ngoại, với giá trị lũy kế từ đầu năm vượt 100.000 tỷ đồng, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Dù vậy, ông Khoa kỳ vọng áp lực này sẽ dần giảm bớt nhờ lộ trình nâng hạng thị trường và đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu đến năm 2027.

Trong thời gian tới, khi ngày công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 đến gần, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tránh giải ngân dồn dập. Bán lẻ, ngân hàng, vật liệu xây dựng và dầu khí là những nhóm ngành đáng theo dõi nhờ triển vọng lợi nhuận tích cực.

Tuy nhiên, Agriseco Research cũng dự báo mức tăng trưởng sẽ phân hóa giữa các ngành và doanh nghiệp, do đó kết quả kinh doanh cần được xem xét cùng định giá và triển vọng dài hạn.

Theo ông Khoa, chiến lược phù hợp là giải ngân từng phần, chỉ nâng tỷ trọng khi thị trường và kết quả kinh doanh cùng phát đi tín hiệu khả quan. Nhà đầu tư cũng cần theo dõi độ rộng thị trường và thanh khoản để đánh giá chất lượng nhịp hồi.

VN-Index sẽ có cơ sở phục hồi vững chắc hơn nếu số mã tăng mở rộng, dòng tiền cải thiện trên diện rộng và nhóm ngân hàng cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn ổn định trở lại.