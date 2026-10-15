VN-Index dò đáy, dòng tiền chọn lọc cơ hội theo từng nhóm cổ phiếu

Kết phiên ngày 14/10, VN-Index tiếp tục giảm về sát 1.700 điểm, nối dài chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu trên các sàn, dù mức giảm của VN-Index đã thu hẹp.

VN-Index tiếp tục rung lắc

Theo nhận định của giới chuyên môn, lực cầu đã xuất hiện quanh vùng 1.710 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Thanh khoản duy trì dưới mức trung bình 20 phiên cũng phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư, đặc biệt khi chỉ số liên tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn.

VN-Index nối dài chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá VN-Index có thể tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng hỗ trợ 1.700-1.710 điểm. Tuy nhiên, để xác nhận khả năng tạo đáy ngắn hạn, thị trường cần xuất hiện phiên tăng điểm đi kèm thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tích cực. Nếu thiếu những tín hiệu này, các nhịp hồi phục có thể chỉ mang tính kỹ thuật.

Trong khi đó, Chứng khoán VietCap cho rằng xác suất VN-Index tạo đáy quanh 1.715 điểm và kịch bản chỉ số xuyên thủng vùng này để mở rộng nhịp giảm về khu vực 1.650 điểm hiện tương đối cân bằng. Vùng 1.715-1.730 điểm vẫn là khu vực hỗ trợ cần theo dõi, nhưng lực mua tại đây chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Nhận định này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn nhạy cảm. Nếu lực cầu đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu được bán ra, VN-Index có thể hình thành nhịp hồi phục từ vùng hỗ trợ hiện tại. Ngược lại, việc đánh mất vùng 1.715 điểm có thể khiến tâm lý thận trọng gia tăng và kéo dài quá trình tìm đáy.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng chưa đưa ra tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều. BVSC lưu ý chỉ số RSI đã lùi sâu về vùng quá bán, trong khi MACD tiếp tục nằm dưới ngưỡng 0. Đây là những dấu hiệu cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn, dù thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật khi lực bán suy yếu.

Ở góc độ giao dịch, vùng 1.725-1.735 điểm được BVSC xác định là kháng cự gần. Với kịch bản hồi phục, VN-Index cần vượt qua khu vực này để cải thiện tín hiệu ngắn hạn. Còn theo SSI, vùng 1.715-1.720 điểm là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý, trong khi mốc 1.740 điểm sẽ là phép thử đối với các nhịp hồi.

Nhìn chung, việc VN-Index giảm chậm lại chưa đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy. Nhà đầu tư cần phân biệt giữa trạng thái giảm điểm thu hẹp và một xu hướng đảo chiều thực sự. Thanh khoản, độ rộng thị trường và khả năng giữ vững vùng hỗ trợ sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá diễn biến tiếp theo.

Dòng tiền thận trọng

Trong khi VN-Index tiếp tục dò đáy, một số tổ chức đầu tư cho rằng đợt điều chỉnh đang đưa nhiều cổ phiếu về vùng định giá đáng chú ý. Tuy nhiên, cơ hội này chưa đồng nghĩa thị trường sẽ sớm phục hồi, bởi áp lực lãi suất, thanh khoản và dòng vốn ngoại vẫn là những yếu tố cản trở dòng tiền.

Đại diện VinaCapital nhận định thị trường đang xuất hiện cơ hội đầu tư dài hạn ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt nhưng giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng triển vọng kinh doanh.

Theo dữ liệu được VinaCapital công bố, từ cuối năm 2024 đến tháng 9/2026, VN-Index tăng khoảng 39,6%. Tuy nhiên, nếu loại trừ cổ phiếu VIC, mức tăng chỉ còn khoảng 12%; nếu loại thêm các cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái Vingroup, mức tăng thu hẹp xuống khoảng 4,6%.

Sự chênh lệch này phản ánh mức độ tập trung của thị trường vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số, nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định lại chưa ghi nhận diễn biến giá tương xứng. Một số cổ phiếu thậm chí đi ngang hoặc giảm dù doanh thu và triển vọng lợi nhuận vẫn tích cực.

VinaCapital cho biết P/E của VN-Index sau khi loại trừ VIC ở khoảng 9,5 lần. Đây là mức định giá được tổ chức này đánh giá hấp dẫn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng Giám đốc VinaCapital, cho rằng cơ hội mua cổ phiếu ở vùng P/E một chữ số không thường xuyên xuất hiện trong lịch sử thị trường.

Triển vọng lợi nhuận cũng là cơ sở cho quan điểm này. VinaCapital dự báo lợi nhuận cốt lõi của nhóm cổ phiếu trong phạm vi theo dõi, không bao gồm VIC, có thể tăng bình quân 17,8% mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028. Nếu dự báo được hiện thực hóa, mức định giá hiện tại có thể tạo dư địa tăng giá cho những doanh nghiệp duy trì được khả năng tăng trưởng lợi nhuận.

Dù vậy, định giá thấp không phải điều kiện đủ để cổ phiếu tăng giá ngay lập tức. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn cần dòng tiền đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung và tạo động lực cho một xu hướng phục hồi bền vững hơn.

Một trong những trở ngại đáng chú ý là mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao. Khi lợi suất tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn, nhà đầu tư có thêm lý do cân nhắc giữa việc nắm giữ tiền gửi và chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán. Điều này có thể khiến dòng tiền mới vào cổ phiếu chậm lại, nhất là trong giai đoạn chỉ số biến động mạnh.

Bên cạnh đó, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động của các ngân hàng ở mức cao cũng tạo sức ép đối với thanh khoản hệ thống. Khi nguồn vốn không quá dồi dào, khả năng mở rộng dòng tiền vào thị trường vốn có thể bị hạn chế. Áp lực từ môi trường lãi suất quốc tế và hoạt động bán ròng của khối ngoại càng khiến diễn biến thị trường trở nên khó đoán định.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm cổ phiếu có P/E thấp, mà còn phải đánh giá chất lượng lợi nhuận, sức khỏe tài chính, khả năng tạo dòng tiền và triển vọng tăng trưởng của từng doanh nghiệp. Một cổ phiếu có định giá thấp nhưng kết quả kinh doanh suy yếu hoặc rủi ro tài chính gia tăng chưa chắc là cơ hội tốt.

Quan điểm về lãi suất kéo dài đến năm 2027 cũng đặt ra yêu cầu thận trọng đối với chiến lược đầu tư. Nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục neo cao, thị trường có thể phân hóa theo hình chữ K: một nhóm doanh nghiệp có nền tảng tốt, khả năng tăng trưởng và sức chống chịu cao vẫn thu hút dòng tiền, trong khi nhóm phụ thuộc nhiều vào tín dụng hoặc chịu áp lực chi phí vốn có thể gặp khó khăn.

Sự phân hóa này đồng nghĩa VN-Index không nhất thiết phản ánh đầy đủ cơ hội của từng cổ phiếu. Ngay cả khi chỉ số tiếp tục điều chỉnh, một số doanh nghiệp vẫn có thể duy trì triển vọng tích cực. Ngược lại, việc thị trường xuất hiện nhịp hồi không có nghĩa tất cả nhóm ngành đều tăng đồng đều.

Trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến quanh vùng 1.700-1.715 điểm, đồng thời quan sát sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường trước khi đánh giá khả năng tạo đáy. Với chiến lược dài hạn, việc giải ngân có thể tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý và triển vọng lợi nhuận rõ ràng, thay vì mua chỉ vì giá cổ phiếu đã giảm sâu.