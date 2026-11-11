VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp

Chốt phiên chiều 11-11, VN-Index tăng 3,83 điểm (0,22%), lên 1.746,90 điểm. HNX-Index giảm 0,53 điểm (0,21%), xuống 255,73 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng 0,16 điểm (0,13%), lên 121,57 điểm.

Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 680,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.844,23 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 9.946,45 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận đạt 3.897,79 tỷ đồng.

Diễn biến nhóm cổ phiếu tài chính chiều 11-11. Ảnh: VietstockFinance

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Diễn biến trong phiên cho thấy áp lực bán gia tăng vào buổi chiều, khiến VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới 1.735 điểm. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong đợt khớp lệnh cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và đóng cửa trên tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa. SHB có thời điểm tăng tích cực, trong khi một số cổ phiếu khác chịu áp lực điều chỉnh. Nhóm bất động sản cũng ghi nhận sự phân hóa giữa các mã. FIR tăng lên 3.030 đồng/cổ phiếu, KOS đạt 3.610 đồng/cổ phiếu; trong khi nhiều cổ phiếu khác biến động quanh mức tham chiếu.

Theo bảng giá HOSE, trong nhóm cổ phiếu tăng giá nổi bật, DAH đóng cửa ở mức 2.660 đồng/cổ phiếu, VSI đạt 20.900 đồng/cổ phiếu, SC5 đạt 16.350 đồng/cổ phiếu và PIT đạt 10.000 đồng/cổ phiếu. Các mã PTC, TMP, AAT và SVD cũng nằm trong nhóm tăng giá mạnh.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm nhẹ xuống 255,73 điểm. Trên thị trường UPCoM, chỉ số tăng lên 121,57 điểm, với diễn biến phân hóa giữa các cổ phiếu.

Nhìn chung, lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index tránh một phiên giảm điểm. Tuy nhiên, thanh khoản thấp và diễn biến phân hóa cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu. Để duy trì đà hồi phục, thị trường cần sự cải thiện về dòng tiền và sự lan tỏa của lực cầu sang nhiều nhóm cổ phiếu hơn.