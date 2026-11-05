VN-Index đảo chiều tăng gần 8 điểm, cổ phiếu tài chính và bất động sản hút dòng tiền

VN-Index đóng cửa phiên 5/11 tại 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm, tương ứng 0,44%. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt gần 859,99 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 17.499 tỷ đồng.

Xét về thanh khoản, VIX dẫn đầu với giá trị giao dịch gần 1.396,26 tỷ đồng, tiếp đến là SSI với 645,82 tỷ đồng và CTG với 559,85 tỷ đồng. Các mã khác nằm trong nhóm có giá trị giao dịch lớn gồm VHM, FPT, HPG, HDB, MSN, VIC và MWG.

Ở chiều giao dịch của khối ngoại, áp lực bán ròng tập trung tại VCB, VHM, VPB, MSN và MSB. Ngược lại, các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gồm VIX, CTG, VIC, MBB và DXG.

Nhóm Tài chính tiếp tục là tâm điểm giao dịch khi sắc xanh chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Trong đó, VIX tăng 3,97%, STB tăng 2,22%, TCX tăng 1,94%, VND tăng 1,79%, CTG tăng 1,77%, MBB tăng 1,3%, HDB tăng 1,13% và TPB tăng 0,39%.

Dù vậy, nhóm ngành này vẫn ghi nhận sự phân hóa khi VCB giảm 1,09%, VPB giảm 1,13%, VCI giảm 0,99%, trong khi SSI đứng giá tham chiếu.

Bất động sản duy trì sắc xanh, VIC đóng góp tích cực cho chỉ số

Nhóm Bất động sản tiếp tục duy trì xu hướng hồi phục với nhiều cổ phiếu tăng khá. KDH dẫn đầu mức tăng trong nhóm với 3,99%, tiếp đến là HDC tăng 3,17%, DIG tăng 2,5%, TCH tăng 1,96%, DXG tăng 1,9%, VIC tăng 1,71%, CEO tăng 1,68% và VHM tăng 0,16%.

Trong đó, VIC là một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index khi mang lại 6,54 điểm tăng cho chỉ số trong phiên.

Ở chiều ngược lại, NLG giảm 1,36%, trong khi NVL và VRE đứng giá, cho thấy dòng tiền vẫn chưa lan tỏa đồng đều trong toàn ngành.

Tại nhóm Nguyên vật liệu và Tiêu dùng thiết yếu, diễn biến giao dịch phân hóa rõ nét. Một số cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng chú ý như MSR tăng 5,19%, BAF tăng 4,81%, BMP tăng 4,76% và DHA tăng 4,17%.

Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, với HPG giảm 0,92%, MSN giảm 0,97% và DGC giảm 0,33%.

Các nhóm Công nghiệp, Tiêu dùng không thiết yếu, Năng lượng và Công nghệ thông tin nhìn chung giao dịch giằng co trong biên độ hẹp hoặc chịu áp lực điều chỉnh. Một số mã đáng chú ý gồm FPT giảm 1,86%, PVD giảm 1,7% và PVT giảm 1,9%.

Đáng chú ý, cổ phiếu PPT của Petro Times tiếp tục diễn biến tiêu cực khi có thời điểm giảm sàn, lùi về mức 4.500 đồng/cổ phiếu. Theo diễn biến giá được ghi nhận, mã này đã mất khoảng 70% giá trị chỉ trong vòng 2 tuần.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 5/11 ghi nhận sự cải thiện của lực cầu về cuối phiên, giúp VN-Index đảo chiều thành công. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở một số nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản, trong khi nhiều ngành khác chưa cho thấy sự đồng thuận rõ nét.