VN-Index đảo chiều tăng gần 30 điểm

Sau phiên điều chỉnh hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng 10/11. Chỉ số VN-Index nhanh chóng cộng hơn 20 điểm, tiến sát mốc 1.740 điểm.

Sắc xanh lan rộng khắp bảng điện tử. Lúc 10h, VN-Index tăng hơn 25 điểm, đạt mức 1.739 điểm. Toàn thị trường có hơn 320 cổ phiếu tăng giá, áp đảo so với 110 mã giảm.

Nhiều mã trong nhóm bluechip tăng 2-3% như VIC, TCX, HPG, VHM, LPB, SSI, GVR...

Tạm dừng phiên sáng 10/11, VN-Index tăng 22,31 điểm (+1,30%), lên 1.736,63 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 201 mã tăng và 90 mã giảm.

Chỉ số HNX-Index tăng 2,28 điểm (+0,89%), lên 257,52 điểm. UPCoM-Index dừng phiên sáng tăng 0,32 điểm, tương đương 0,26%, lên 121,77 điểm.

Bước sang phiên chiều, sắc xanh vẫn tiếp tục được duy trì. VN-Index kết phiên tăng 28,75 điểm (+1,68%) và chốt ở mức cao nhất ngày đạt 1.743,07 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận 221 mã tăng, 94 mã giảm và 50 mã đứng giá tham chiếu.

Sắc xanh lan rộng khắp bảng điện tử phiên giao dịch ngày 10/11. (Ảnh chụp màn hình)

Trong số các mã tăng, VIC tăng 3,24%, VHM tăng 2,65% là hai mã kéo nổi bật đem về hơn 15 điểm cho chỉ số chung.

Trong rổ VN30 có 28 mã xanh và 2 mã đỏ lúc đóng cửa, chỉ số VN30-Index tăng 30,8 điểm (+1,68%), đạt 1.860,93 điểm. Hai cổ phiếu đỏ gồm BSR giảm 1,93% và FPT giảm 0,2%.

Trong nhóm tài chính, hàng loạt mã tăng mạnh ở mức 4% như MBS, EVF, LPB, SSI, SHS. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu tăng mạnh trên 2% như VIX, SSB, VND...

Cổ phiếu nhóm bất động sản cũng thăng hoa với KDH tăng gần 6%, DXG tăng trên 4%, VIC, NVL, IDC, VPI... cùng tăng mạnh hơn 3%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index kết phiên tăng 1,02 điểm (+0,40%) lên mức 256,26 điểm. Toàn sàn có 84 mã tăng, 48 mã giảm và 61 mã đứng giá. Riêng UPCoM-Index đóng phiên giảm 0,04 điểm, còn 121,41 điểm.

Thanh khoản hôm nay cải thiện với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 19.000 tỷ đồng.

Một điểm tích cực trong phiên hôm nay nữa là nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng hơn 400 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các mã được mua ròng mạnh gồm KDH, POW, SSI, VHM, NVL, DXG, VNM...

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh hơn 88 tỷ đồng, VIX, MSB, MSN... cùng bị bán hàng chục tỷ đồng mỗi mã.

Yếu tố quan trọng tác động đến thị trường chứng khoán trong nước hôm nay là xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Chứng khoán Mỹ đêm qua tăng mạnh với chỉ số S&P500 tăng 2,35%, Dow Jones tăng 2,15% và Nasdaq tăng 2,74%. Cùng với đó, giá dầu tương lai có phiên lao dốc mạnh nối tiếp tuần giảm tới 17% trước đó, dầu Brent giảm 5,85%, dầu WTI giảm 4,38%...