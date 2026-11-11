VN-Index đảo chiều tăng điểm, VIC và nhóm năng lượng là điểm sáng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 11/11 trong sắc xanh, với VN-Index tăng 3,83 điểm, tương đương 0,22%, lên 1.746,90 điểm. Đây là diễn biến đáng chú ý khi chỉ số chính có thời điểm lùi xuống 1.734,25 điểm trước khi hồi phục vào cuối phiên.

Trên sàn HoSE, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 680,43 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.840 tỷ đồng. Thanh khoản giảm khoảng 9,4% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Độ rộng thị trường vẫn tương đối cân bằng nhưng nghiêng về phía giảm giá, với 155 mã giảm, 136 mã tăng và 113 mã đứng giá. Trong đó, có 3 mã giảm sàn và 2 mã tăng trần.

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC là điểm sáng nổi bật khi đóng góp khoảng 4,81 điểm cho VN-Index. VHM cũng đóng góp tích cực 0,76 điểm. Bên cạnh đó, GAS, VCB và BID lần lượt hỗ trợ chỉ số với mức đóng góp khoảng 0,62 điểm, 0,61 điểm và 0,36 điểm.

Ở chiều ngược lại, MCH là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên thị trường khi lấy đi khoảng 0,92 điểm của VN-Index. Các mã VPB, STB, VNM và TCB cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là một trong những nhóm có diễn biến tích cực, với mức tăng khoảng 1% theo vốn hóa. Nhóm bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc với mức tăng khoảng 0,5%.

Trong khi đó, nhóm dịch vụ tài chính giảm khoảng 0,3%, còn ngành sản xuất thực phẩm giảm khoảng 1,5%, phản ánh sự phân hóa của dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong khi đó nhóm ngân hàng giao dịch với xu hướng trái chiều. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB và BID đóng góp tích cực cho chỉ số, trong khi VPB, STB và TCB tạo áp lực điều chỉnh.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, dòng vốn ngoại tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC, POW, VHM, TPB và HDB là những mã được mua ròng đáng chú ý. Ở chiều bán, FPT, NVL, ACB, MBB và STB nằm trong nhóm chịu áp lực bán ròng lớn.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 11/11 cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện, giúp VN-Index lấy lại sắc xanh sau nhịp điều chỉnh trong phiên. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự cải thiện và số lượng cổ phiếu giảm vẫn cao hơn số mã tăng, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều.

Trong ngắn hạn, vùng 1.750-1.760 điểm sẽ là khu vực đáng chú ý đối với VN-Index. Khả năng chinh phục vùng điểm này sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến dòng tiền, hạn chế mua đuổi trong những nhịp tăng mạnh và ưu tiên quản trị rủi ro danh mục trong bối cảnh thị trường vẫn đang phân hóa.