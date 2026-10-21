VN-Index đảo chiều sau nhịp giảm, công ty chứng khoán chia rẽ chiến lược giải ngân

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch khởi sắc rõ rệt ngày 21/10 khi lực mua chủ động gia tăng ngay từ đầu phiên, kéo các chỉ số tăng mạnh trong bối cảnh độ rộng thị trường và thanh khoản cùng cải thiện.

Kết phiên, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương ứng 2,76%, lên 1.738,67 điểm. Xét về biên độ, đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số trong vòng 6 tháng.

Đà đi lên được duy trì xuyên suốt phiên giao dịch. Sau khi tăng hơn 36 điểm trong buổi sáng, VN-Index tiếp tục nhận được lực đỡ trong phiên chiều và đóng cửa tại vùng cao nhất ngày. Không chỉ các cổ phiếu vốn hóa lớn, dòng tiền còn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, tạo nên sự đồng thuận hiếm thấy trong những phiên gần đây.

Nhóm bất động sản đóng vai trò dẫn dắt với tâm điểm là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong rổ VN30, VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng trần, trong khi VPL tăng 3,73%. Riêng VIC đóng góp khoảng 23 điểm cho VN-Index. Cả bốn mã này cũng nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số.

Sức nóng không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng tăng mạnh, trong đó DXS, NLG và HDC tăng trần; DIG, VPI, PDR, CEO và NDN tăng từ 5–6% trở lên. Nhờ lực cầu lan tỏa rộng, bất động sản trở thành ngành tăng mạnh nhất thị trường, với mức tăng chung vượt 6%.

Dòng tiền cũng đổ mạnh vào nhóm chứng khoán, giúp phần lớn cổ phiếu trong ngành đóng cửa trong sắc xanh. VIX tăng 4,12%, TCX tăng 3,9%, VCI tăng 3,4% và MBS tăng 3,2%. Các mã SSI, BSI, SHS và DSE cũng tăng hơn 2%.

Ở nhóm ngân hàng, dòng tiền nhập cuộc chậm hơn nhưng lực kéo gia tăng trong phiên chiều giúp nhiều cổ phiếu tăng tốc. LPB tăng 4,89%, SSB tăng hơn 3%, SHB tăng trên 2,3%. Các mã MBB, BID, VCB, TCB và STB đều tăng hơn 1%.

Sự đồng thuận của các nhóm ngành thể hiện rõ qua độ rộng thị trường. Trên HoSE, số mã tăng giá lên tới 246, trong khi chỉ còn 78 mã giảm. Rổ VN30 chỉ ghi nhận BSR giảm điểm, còn chỉ số đại diện nhóm này tăng 1,9%. Hai nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng tăng tích cực, lần lượt 2,38% và 1,35%.

Thanh khoản cải thiện mạnh cùng đà tăng của thị trường. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 20.200 tỷ đồng, tăng trên 53% so với phiên trước; riêng rổ VN30 ghi nhận hơn 10.300 tỷ đồng, tăng trên 43%. Dòng tiền gia tăng đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa cho thấy sức mua không chỉ tập trung vào một vài mã trụ.

Cùng với diễn biến tích cực của thị trường, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng đảo chiều. Giá trị mua vào của khối ngoại tăng hơn 31% so với phiên trước, giúp HoSE ghi nhận phiên mua ròng đầu tiên sau chuỗi bán ròng kéo dài gần một tháng.

TCB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 289 tỷ đồng. MSN cũng được mua ròng hơn 144 tỷ đồng, bên cạnh lực mua tại VIC, VIB và SSI.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng 173 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 105 tỷ đồng và ACB bị bán ròng 102 tỷ đồng. Tính chung phiên 21/10, khối ngoại mua ròng 192 tỷ đồng trên HoSE.

Sắc xanh cũng lan sang các sàn còn lại. HNX-Index tăng 1,44%, trong khi UPCoM-Index tăng 0,81%, cho thấy đà hồi phục không chỉ giới hạn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên HoSE.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Kỳ vọng VN-Index hướng tới 1.770-1.780 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

Phiên tăng mạnh đã cho thấy đà giảm của thị trường chững lại, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đảo chiều trong ngắn hạn. Đáng chú ý, sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, CSI lưu ý biên độ tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc họ Vin. Việc chỉ số tăng mạnh nhưng mức tăng tập trung đáng kể ở một số mã chưa đủ để xác nhận xu hướng đi lên bền vững.

Trong ngắn hạn, CSI nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục hồi phục lên vùng kháng cự 1.770-1.780 điểm. Công ty chứng khoán này vẫn duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới.

Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ mua thăm dò khi thị trường rung lắc, tránh mua đuổi trong những phiên tăng mạnh. Khi VN-Index tiến đến vùng kháng cự quanh 1.780 điểm, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra, tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Khuyến nghị giao dịch trong vùng 1.730-1.760 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục kỹ thuật khi đóng cửa tại 1.739 điểm với nến xanh thân dài. Chỉ số duy trì trên MA10 và kết phiên gần mức cao nhất ngày, cho thấy bên mua đang tạm thời chiếm ưu thế.

Dù vậy, trạng thái thị trường vẫn ở mức trung tính do VN-Index chưa vượt được MA20. Trong khi RSI ở mức 48, dòng tiền thể hiện qua MFI chỉ đạt 30, cho thấy động lực tăng chưa có sự đồng thuận rõ ràng.

Theo Asean, thị trường có khả năng giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ nét hơn. Với nhà đầu tư ngắn hạn, công ty chứng khoán khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo các vùng hỗ trợ 1.730-1.740 điểm, kháng cự 1.750-1.760 điểm.

Bên cạnh diễn biến kỹ thuật, Asean cho rằng nhà đầu tư nên chú ý đến những nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng, như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.

Tín hiệu đảo chiều được củng cố

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Phiên tăng mạnh của VN-Index đi kèm độ lan tỏa rộng và thanh khoản vượt xa mức trung bình cho thấy lực cầu bắt đáy đã chủ động hơn. Việc khối ngoại quay lại mua ròng cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Về kỹ thuật, TPS cho rằng phiên tăng đã xác nhận tín hiệu đảo chiều tại đường xu hướng hỗ trợ trung và dài hạn. Tuy nhiên, để củng cố triển vọng tăng, VN-Index cần vượt qua vùng kháng cự EMA200, tương ứng khoảng 1.755 điểm.

Như vậy, dù lực cầu đang cho thấy dấu hiệu cải thiện, khả năng duy trì đà tăng vẫn cần được kiểm chứng qua diễn biến của chỉ số tại vùng kháng cự quan trọng này.

Mở lại cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu

Chứng khoán SHS

Thị trường đang được hỗ trợ bởi một số thông tin tích cực, trong đó có việc các ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động và cho vay. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu Vingroup, bất động sản và chứng khoán tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh đã góp phần thúc đẩy diễn biến chung.

Theo SHS, dư nợ ký quỹ tại các công ty chứng khoán đạt khoảng 463.000 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, tăng 2% so với quý 2/2026. Tỷ lệ dư nợ ký quỹ trên vốn hóa toàn thị trường ở mức 4,5%, trong khi tốc độ tăng trưởng dư nợ đã chậm lại.

Đáng chú ý, SHS nhận định VN-Index đang vượt khỏi xu hướng giảm giá ngắn hạn. Với diễn biến này, nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng tại những doanh nghiệp có nền tảng tốt và ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2026 tăng trưởng mạnh.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.