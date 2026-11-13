VN-Index đảo chiều phút cuối, khối ngoại bất ngờ mua ròng trở lại

Thị trường chứng khoán phiên 13/11 trải qua những nhịp rung lắc mạnh khi áp lực bán liên tục gia tăng. VN-Index có thời điểm mất hơn 10 điểm ngay trong phiên, nhưng lực cầu gia tăng vào cuối ngày đã giúp chỉ số đảo chiều và đóng cửa trên tham chiếu.

Ngay từ đầu phiên, sắc đỏ đã chiếm ưu thế trên bảng điện. Dù VN-Index nhanh chóng hồi phục sau nhịp giảm sâu và có thời điểm vượt mốc tham chiếu, áp lực bán vẫn duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch.

VN-Index thoát phiên giảm điểm nhờ lực cầu bắt đáy cuối ngày.

Đến những phút cuối phiên, dòng tiền bắt đáy tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp nhiều mã thu hẹp đà giảm, thậm chí đảo chiều tăng giá. Nhờ đó, VN-Index thoát khỏi nguy cơ kết phiên trong sắc đỏ.

Chốt phiên, VN-Index tăng 0,18 điểm, lên 1.734,93 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng đáng kể về phía giảm giá với 198 mã đi xuống, trong đó có 3 mã giảm sàn; số cổ phiếu tăng là 117 mã, gồm 8 mã tăng trần.

Diễn biến này cho thấy đà hồi phục của chỉ số chưa lan tỏa đồng đều. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ, trong khi nhiều mã trên thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm bất động sản trải qua phiên giao dịch biến động mạnh. Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, nhưng lực cầu cuối phiên giúp nhiều cổ phiếu thu hẹp đáng kể mức giảm và quay về vùng giá tham chiếu trước khi đóng cửa, gồm VIC, NVL, DXG, VRE, TCH, VPI và VHM.

Ở chiều tăng, một số mã bất động sản vẫn thu hút dòng tiền như NLG tăng 2,88%, HDC tăng 1,55%, SZC tăng 1,71%, TAL tăng 4,8% và KDH tăng 0,96%.

Ngược lại, PDR giảm 2,54%, DIG giảm 2,39%, DXS giảm 2,46%, BCM giảm 1,85% và IJC giảm 1,68%.

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh chiếm ưu thế hơn dù diễn biến giữa các cổ phiếu có sự phân hóa. STB tăng mạnh nhất nhóm với 3,34%, tiếp đến là TCB tăng 1,39%, MSB tăng 1,55%, NAB tăng 1,54% và VPB tăng 0,91%. Trong khi đó, VCB, MBB, BID, ACB, SHB và LPB giảm nhẹ dưới 1%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần hỗ trợ chỉ số. POW tăng 3,57%, GMD tăng 2,43%, VJC tăng 2,12%, VPX tăng 2,17% và FPT tăng 1,11%.

Một điểm đáng chú ý trong phiên 13/11 là diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau những phiên giao dịch kém tích cực, khối ngoại quay lại mua ròng với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

VIX dẫn đầu danh sách cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị hơn 308 tỷ đồng. Xếp sau là POW với 86,41 tỷ đồng, VJC với 57,75 tỷ đồng và HDB với 57,61 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ khối ngoại, với giá trị hơn 221 tỷ đồng. GMD đứng tiếp theo với 56,36 tỷ đồng, BID bị bán ròng 37,41 tỷ đồng và SHB là 33,27 tỷ đồng.

Như vậy, dù VN-Index đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên và khối ngoại trở lại mua ròng, diễn biến phân hóa vẫn hiện diện rõ nét. Số cổ phiếu giảm giá áp đảo số mã tăng cho thấy lực hồi phục trong phiên 13/11 chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu, chưa lan rộng trên toàn thị trường.