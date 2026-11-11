VN-Index đảo chiều nhờ cổ phiếu trụ, thanh khoản hụt hơi

Dòng tiền thận trọng, thanh khoản suy giảm cho thấy đà phục hồi của thị trường chứng khoán chưa thực sự bền vững - Ảnh: ST

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 11/11 với diễn biến giằng co và sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index tăng 3,83 điểm, tương đương 0,22%, lên 1.746,90 điểm. Tuy nhiên, đằng sau sắc xanh của chỉ số là bức tranh thị trường chưa thực sự tích cực khi số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế, trong khi thanh khoản tiếp tục suy yếu.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.750 điểm, nhưng áp lực bán nhanh chóng xuất hiện khiến đà tăng bị thu hẹp. Trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng, chỉ số chủ yếu dao động quanh vùng 1.740 điểm với trạng thái phân hóa giữa các nhóm ngành.

Sang phiên chiều, áp lực cung gia tăng khiến VN-Index có thời điểm giảm hơn 8 điểm so với tham chiếu, lùi về quanh 1.735 điểm. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến sát vùng hỗ trợ của đường trung bình động MA20, lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện, giúp thị trường dần thu hẹp mức giảm.

Đáng chú ý, lực kéo mạnh nhất xuất hiện trong phiên ATC, khi dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, GAS, VCB và BID. Trong đó, VIC trở thành nhân tố quyết định giúp VN-Index chuyển từ sắc đỏ sang sắc xanh.

Cổ phiếu VIC tăng 1,3%, đóng cửa tại 245.200 đồng/cổ phiếu, đóng góp khoảng 5 điểm cho VN-Index. Đáng chú ý, mức đóng góp của riêng mã này còn lớn hơn toàn bộ số điểm tăng của chỉ số chung. Điều đó cho thấy vai trò chi phối đáng kể của một số cổ phiếu trụ đối với diễn biến thị trường trong phiên.

Bên cạnh VIC, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng hỗ trợ chỉ số như GAS tăng 1,8%, VHM tăng 0,8%, VCB và BID cùng tăng 0,7-0,8%. Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến cải thiện về cuối phiên, trong đó SHB tăng 2,3% lên 11.150 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch đạt 60,8 triệu đơn vị, dẫn đầu toàn thị trường. TPB cũng là điểm sáng khi tăng 3,15% lên 18.000 đồng/cổ phiếu, với hơn 28 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm vẫn hiện diện tại nhiều cổ phiếu có ảnh hưởng lớn. MCH là mã lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index, khoảng 0,87 điểm. Các cổ phiếu VPB, STB, VNM, MSN và TCB cũng đồng loạt giảm giá, trong đó STB giảm 1,7%, VNM giảm 1,6%.

Sự phân hóa cũng diễn ra tại nhóm chứng khoán và bất động sản. Nhiều cổ phiếu chứng khoán đảo chiều tăng trong phiên chiều, nhưng mức tăng không đáng kể, phản ánh dòng tiền chưa thực sự quay trở lại. Trong khi đó, nhóm bất động sản tiếp tục ghi nhận sự phân hóa, với FIR tăng trần lên 3.030 đồng/cổ phiếu, KOS tăng 6,2%, nhưng nhiều mã khác vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 11/11 là thanh khoản tiếp tục suy yếu, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Trên HoSE, tổng khối lượng giao dịch đạt 680,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.844,2 tỷ đồng, giảm khoảng 18-20% so với phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 171 triệu đơn vị, giá trị 3.898 tỷ đồng.

Trên cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản tương đối thấp nếu đặt trong bối cảnh thị trường vừa trải qua những phiên biến động mạnh và đang nỗ lực tìm kiếm động lực phục hồi.

Độ rộng thị trường cũng chưa ủng hộ xu hướng tăng. Trên toàn thị trường có 319 mã tăng giá, trong đó 16 mã tăng trần; 332 mã giảm, gồm 14 mã giảm sàn và 890 mã đứng giá. Riêng rổ VN30 đóng cửa giảm 5 điểm xuống 1.855 điểm, với 11 mã tăng, 13 mã giảm và 6 mã đứng giá. Như vậy, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 không thực sự đồng thuận với mức tăng của VN-Index.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 0,53 điểm, tương đương 0,21%, xuống 255,73 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 37 triệu cổ phiếu, giá trị 612 tỷ đồng, giảm tới 55% so với phiên trước. Các cổ phiếu SHS, CEO và MBS tiếp tục nằm trong nhóm giao dịch sôi động nhất, song biến động giá không lớn.

Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,16 điểm, tương đương 0,13%, lên 121,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 32 triệu đơn vị, giá trị 621 tỷ đồng, tăng 19% so với phiên trước. HNG tiếp tục thu hút sự chú ý khi tăng 3,51% lên 5.900 đồng/cổ phiếu.

Một điểm tích cực khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại mua ròng hơn 52 tỷ đồng trên cả ba sàn, đánh dấu phiên mua ròng thứ hai liên tiếp. Dù giá trị chưa lớn, diễn biến này phần nào góp thêm lực đỡ cho tâm lý thị trường.

Nhìn tổng thể, phiên giao dịch ngày 11/11 cho thấy VN-Index vẫn có khả năng phục hồi nhờ lực cầu tại nhóm cổ phiếu trụ, nhưng chất lượng của nhịp tăng chưa thực sự thuyết phục. Việc chỉ số được kéo tăng trong khi độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, VN30 giảm điểm và thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền chưa có sự lan tỏa.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần tiếp tục quan sát khả năng duy trì vùng hỗ trợ quanh MA20, đồng thời theo dõi sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường. Một nhịp phục hồi bền vững sẽ cần sự đồng thuận rộng hơn giữa các nhóm ngành, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.