VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1810-1820

Theo TVS, Áp lực bán dần gia tăng ở trong phiên chiều và đặc biệt trong phiên ATC khiến cho VN-Index đóng cửa thấp nhất phiên.

Trong tuần, VN-Index tăng 20,45 điểm, tương đương 1,14% lên 1815,66 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 2,61 điểm, tương đương 0,96% lên 275,29 điểm.

Thị trường dự kiến sẽ sớm tìm được lực đỡ khi lùi về sát vùng hỗ trợ từ 1800 đến 1810 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Phiên đảo chiều giảm điểm bất ngờ với áp lực bán gia tăng mạnh tại vùng kháng cự 1845 điểm cho thấy tâm lý chốt lời ngắn hạn vẫn đang hiện hữu rất rõ nét. Tuy nhiên, thị trường dự kiến sẽ sớm tìm được lực đỡ khi lùi về sát vùng hỗ trợ từ 1800 đến 1810 điểm.

Chiến lược phù hợp lúc này là nhà đầu tư nên duy trì trạng thái thận trọng, tuyệt đối không mua đuổi trong các nhịp kéo tăng hưng phấn. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục, kiên nhẫn chờ đợi thị trường kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1810 điểm với thanh khoản cạn kiệt trước khi ra quyết định mở mới các vị thế giải ngân”.

Thị trường duy trì trạng thái rung lắc và dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giao dịch tích cực ngay từ đầu phiên sáng, sau đó thị trường giao dịch chậm lại trước khi có nhiều biến động tại phiên ATC, nhiều khả năng do các hoạt động cơ cấu trước ngày nâng hạng chính thức (21/9). Kết phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mốc 1815,66 điểm, xóa sạch đà tăng và giảm hơn 7 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía giảm với 10/18 ngành mất điểm, trong đó Công nghệ thông tin và Dầu khí chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Diễn biến trên cho thấy vùng 1840 điểm đang tạo áp lực cản đáng kể, khiến thị trường duy trì trạng thái rung lắc và dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn".

Độ rộng thị trường vẫn tích cực, chỉ số có khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên 21/9

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index điều chỉnh từ vùng 1840 điểm và khu vực này sẽ đóng vai trò kháng cự trong phiên 21/09. Hỗ trợ gần nằm tại vùng 1805–1810 điểm. Với độ rộng thị trường vẫn tích cực trong phiên 18/09, chỉ số có khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên 21/09”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1800 điểm trong một vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 7,1 điểm (-0,4%), đóng cửa tại mức 1815,6 điểm. Thị trường tăng điểm từ đầu phiên sáng và chạm mốc 1840 điểm nhờ động lực chính đến từ các cổ phiếu Ngân hàng. Áp lực bán dần gia tăng ở trong phiên chiều và đặc biệt trong phiên ATC khiến cho VN-Index đóng cửa thấp nhất phiên. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện, đạt 25,926 tỷ VND.

Diễn biến thị trường trong phiên hôm nay cho thấy áp lực từ bên bán tại các vùng kháng cự của VN-Index (vùng 1850 điểm) và VN30 (vùng 2000 điểm) là tương đối lớn. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1800 điểm trong một vài phiên tới. Nhà đầu tư lưu ý tiếp tục duy trì tỷ trọng phù hợp với danh mục tập trung ở các mã cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 12 tháng tới và có mức định giá phù hợp”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1810-1820

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ trước áp lực bán mạnh trong phiên cơ cấu quỹ của thị trường trong giai đoạn nửa cuối phiên giao dịch.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD nhìn chung đều bắt đầu bẻ ngang sau một giai đoạn điều chỉnh giảm liền trước, phản ánh vận động tích lũy ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 1820 -1840 điểm trong những phiên gần đây.

Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1800 - 1810 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung chịu áp lực bán mạnh trong phiên ATC và lùi về mốc MA20. Nhìn chung, mốc điểm số này cũng gần với vùng hỗ trợ tại 1810 điểm của chỉ số trên khung đồ thị ngày nên cần theo dõi thêm vận động của chỉ số và quá trình kiểm tra hỗ trợ trong những phiên tới để xác định xu hướng ngắn hạn tiếp theo.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1810-1820. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành khi phần lớn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán. Tuy nhiên trong phiên ATC chỉ số chung có phần chịu áp lực bán mạnh dưới tác động cơ cấu quỹ khiến nhiều mã có phần thu hẹp đà tăng vốn có trong ngắn hạn. Trước diễn biến hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã vẫn giữ được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất và có thể cân nhắc mở mua các cổ phiếu có cơ bản tốt và đã có mức chiết khấu sâu trên thị trường”.

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