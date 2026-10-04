VN-Index còn quán tính giảm, 1.715 điểm thành mốc quyết định

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tháng 10 với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán ngày càng rõ nét và lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu.

VN-Index có thời điểm nhận được lực đỡ tại đường SMA 50 ngày nhưng lực cầu không đủ mạnh để duy trì vùng hỗ trợ này, trong khi thanh khoản vẫn chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể.

Áp lực bán gia tăng trong những phiên cuối tuần khiến VN-Index nối dài chuỗi giảm lên 5 phiên liên tiếp. Kết thúc tuần, chỉ số lùi về 1.737,71 điểm, giảm 2,66% so với tuần trước.

Diễn biến trong tuần cho thấy tâm lý thận trọng dần chuyển sang trạng thái bán chủ động hơn. Sau những nỗ lực duy trì vùng hỗ trợ, VN-Index liên tục chịu sức ép khi lực cầu không đủ mạnh để hấp thụ lượng cung gia tăng, đặc biệt trong các phiên cuối tuần.

Trong phiên cuối tuần, GAS, TCB, LPB và BID là những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số, lấy đi tổng cộng 4,77 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, VIC trở thành điểm tựa đáng chú ý khi đóng góp 6,66 điểm, phần nào hạn chế đà giảm của thị trường.

Việc chỉ số vẫn chịu áp lực dù có sự nâng đỡ từ VIC cho thấy độ rộng của thị trường chưa thực sự cải thiện. Lực bán tiếp tục tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo ra sự lan tỏa tích cực.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất trong tuần với mức giảm 2,35%. Sắc đỏ bao phủ nhiều cổ phiếu chủ chốt, trong đó BSR giảm 2,87%, PLX giảm 2,32%, PVS giảm 1,47%, PVD giảm 1,91%, OIL giảm 2,21% và PVT giảm 1,05%.

Bên cạnh năng lượng, hai nhóm vốn hóa lớn là tài chính và công nghiệp cũng giao dịch kém khả quan. Nhiều cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh trên 2%, đáng chú ý như TCB, MBB, STB, LPB, TCX, SSB, VPX, SSI, VIX, VND và VCI.

Ở nhóm công nghiệp, GEX, GEE, VSC, CII, PC1, CTD và VCG cũng giảm giá, cho thấy áp lực bán không còn tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan sang nhiều phân ngành.

Ngược chiều, bất động sản là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,85%. Tuy nhiên, mức tăng của nhóm này chủ yếu đến từ VIC khi cổ phiếu tăng 1,82%, trong khi phần lớn các cổ phiếu bất động sản còn lại vẫn chìm trong sắc đỏ.

Diễn biến này cho thấy sự cải thiện của bất động sản chưa mang tính lan tỏa. Nếu loại trừ tác động từ VIC, nhóm ngành này vẫn chịu sức ép đáng kể trong bối cảnh dòng tiền thận trọng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường trong tuần qua. Khối ngoại bán ròng gần 4.900 tỷ đồng trên cả hai sàn.

Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4.900 tỷ đồng trên HoSE, trong khi mua ròng hơn 46 tỷ đồng trên HNX. Chênh lệch lớn giữa hai sàn cho thấy áp lực thoát vốn chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu niêm yết trên HoSE.

Việc khối ngoại duy trì bán ròng với quy mô lớn, cùng với thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và VN-Index mất vùng hỗ trợ SMA 50 ngày, khiến thị trường khép lại tuần đầu tháng 10 trong trạng thái thận trọng hơn. Chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp cũng cho thấy áp lực điều chỉnh đang có xu hướng kéo dài thay vì chỉ xuất hiện trong một vài phiên riêng lẻ.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index có thể lùi về 1.730 điểm, vùng 1.715 điểm giữ vai trò then chốt

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Thị trường đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng khi chưa nhận được sự ủng hộ rõ rệt từ dòng tiền. Dù vậy, một số cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng vẫn ghi nhận diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung.

Theo VCBS, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục suy yếu khi chỉ số nằm dưới vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Trong kịch bản hiện tại, chỉ số có thể chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Vùng hỗ trợ gần được xác định trong khoảng 1.715-1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. Nếu vùng này không giữ được, hỗ trợ mạnh hơn nằm tại 1.680-1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất trong tháng 3 và tháng 7/2026.

VCBS cho rằng diễn biến thị trường đang trái với tâm lý kỳ vọng trước đó của nhà đầu tư khi áp lực bán gia tăng mạnh sau khi VN-Index không giữ được mốc 1.800 điểm.

Tuy nhiên, dòng tiền hiện có dấu hiệu cải thiện khi gia tăng ở vùng giá thấp, qua đó mở ra cơ hội chọn lọc những doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt nhưng đang có P/E, P/B thấp so với lịch sử, trong đó P/E khoảng 4-8 lần được xem là mức có thể xem xét.

Xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn

Chứng khoán SHS

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Hiện tại vùng hỗ trợ VN-Index là 1.715 điểm -1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. Hỗ trợ mạnh là vùng giá 1.680 điểm - 1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026.

Diễn biến của thị trường trái ngược với tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư. Áp lực bán gia tăng mạnh khi VN-Index không giữ được hỗ trợ 1.800 điểm.

Dòng tiền hiện tại đang có dấu hiệu cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức PE từ 4-8, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn.

VN-Index áp sát 1.715 điểm, khả năng cân bằng tăng lên

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Phiên cuối tuần tiếp tục tiêu cực khi VN-Index nối dài đà giảm, trong khi thanh khoản khớp lệnh tăng cao cho thấy áp lực bán chủ động gia tăng. Diễn biến này phù hợp với kịch bản đã được dự báo sau khi chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ EMA200 quanh 1.760 điểm.

Về kỹ thuật, quán tính giảm vẫn chưa chấm dứt nên VN-Index có thể tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh đang thu hẹp khi chỉ số tiến sát vùng hỗ trợ mạnh 1.715 điểm, tương ứng đáy tháng 8/2026.

TPS cho rằng đây có thể là vùng giúp VN-Index tìm lại điểm cân bằng trong ngắn hạn, dù cần thêm tín hiệu xác nhận từ diễn biến giá và lực cầu bắt đáy. Các chỉ báo động lượng đã rơi vào vùng quá bán cũng là yếu tố hỗ trợ kỳ vọng thị trường sớm cân bằng trở lại.

VN-Index có thể rung lắc quanh 1.715-1.750 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng 1.715-1.750 điểm. Xác suất xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật sẽ tăng nếu lực bán suy yếu và chỉ số bảo toàn được vùng đáy 1.715-1.735 điểm.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.760-1.780 điểm được xem là kháng cự gần mà VN-Index cần vượt qua để cải thiện cấu trúc ngắn hạn. Do đó, phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ và kháng cự này sẽ quyết định xu hướng trong những phiên tới.

Asean cũng lưu ý dòng tiền sẽ phản ứng thế nào trước các số liệu kinh tế quý 3 và 9 tháng năm 2026 dự kiến công bố ngày 3/10, đặc biệt là GDP, sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, lạm phát, cùng với diễn biến tỷ giá, lãi suất và giao dịch của khối ngoại.

Về chiến lược, nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy sớm, chỉ giải ngân thăm dò tại những cổ phiếu giữ nền tốt nếu vùng 1.715-1.735 điểm được bảo vệ. Tỷ trọng có thể được nâng lên khi VN-Index lấy lại vùng 1.760-1.780 điểm với dòng tiền xác nhận, trong khi cần tiếp tục giảm rủi ro nếu chỉ số xuyên thủng 1.715 điểm.

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