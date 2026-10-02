VN-Index còn áp lực điều chỉnh, dòng tiền thận trọng chờ vùng hỗ trợ 1.715 điểm

Nhận định thị trường

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng ngoài nhóm năng lượng, dầu khí và bảo hiểm vẫn duy trì xu hướng tăng, các nhóm ngành còn lại đang trong quá trình điều chỉnh và tích lũy kéo dài ở cả ngắn và trung hạn. Theo SHS, cơ hội đầu tư vượt trội hiện chưa xuất hiện rõ rệt.

Tuy vậy, thị trường vẫn có những doanh nghiệp có chất lượng và triển vọng tăng trưởng, trong khi định giá P/E, P/B thấp hơn so với lịch sử. Một số cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E khoảng 4-8 lần, có thể được xem xét dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

CTCP Tiên Phong (TPBS) nhận xét thị trường tiếp tục diễn biến tiêu cực khi quán tính giảm vẫn được duy trì. VIC là một trong những cổ phiếu tác động đáng kể đến mức giảm của VN-Index, trong khi bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất. Phần lớn các nhóm ngành đều điều chỉnh, còn khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp.

Dư địa điều chỉnh VN-Index đang thu hẹp khi chỉ số tiến gần vùng 1.715 điểm (Ảnh: FireAnt).

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, song dư địa điều chỉnh đang thu hẹp khi chỉ số tiến gần vùng 1.715 điểm, tương ứng đáy tháng 8/2026 và được kỳ vọng đóng vai trò hỗ trợ.

CTCK Yuanta Việt Nam đánh giá áp lực tại nhóm ngân hàng và bất động sản vẫn ở mức cao, khiến VN-Index còn dư địa điều chỉnh trong phiên tới. Yuanta cho rằng khả năng thị trường phục hồi mạnh trên diện rộng hiện chưa cao, dù một số cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn có thể đi ngược xu hướng nhờ triển vọng lợi nhuận quý III.

Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng, với khoảng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt, đồng thời cân nhắc chốt lời các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8. Trong trường hợp VN-Index mất vùng 1.760 điểm, nhà đầu tư có thể chờ phản ứng của thị trường quanh 1.720 điểm trước khi xem xét giải ngân trở lại.

Dầu khí, bán lẻ, cao su và tiêu dùng là những nhóm được Yuanta lưu ý nhờ khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong quý III. Tuy nhiên, việc giải ngân được cho là phù hợp hơn khi tâm lý thị trường cân bằng trở lại, thay vì chạy theo một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh trong phiên giảm.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

KOS: Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy đã bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 27/8 đến 24/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Cường còn sở hữu 72,37 triệu cổ phiếu, tương đương 33,43% vốn KOS.

HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM triển khai phát hành hơn 1,5 tỷ cổ phiếu để tăng vốn. Trong đó, hơn 1,25 tỷ cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2025 theo tỉ lệ 100:25 và hơn 250 triệu cổ phiếu phát hành từ nguồn quỹ bổ sung vốn điều lệ theo tỉ lệ 100:5. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu là 12/10/2026.

VNS: Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu - cổ đông của CTCP Ánh Dương Việt Nam đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 7/10 đến 4/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch hoàn tất, cổ đông này sẽ giảm sở hữu tại VNS xuống hơn 1,19 triệu cổ phiếu, tương đương 1,75% vốn.

PTB: Ông Lê Vỹ, cá nhân có liên quan đến ông Lê Anh Văn - Thành viên HĐQT CTCP Phú Tài đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PTB từ ngày 5/10 đến 3/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu hoàn tất, ông Vỹ sẽ nâng sở hữu lên hơn 13,98 triệu cổ phiếu, tương đương 13,93% vốn. Trong cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Lê Văn Lộc, Thành viên HĐQT PTB, cũng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu.

IJC: CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông qua việc đầu tư, mua góp vốn 9,3 triệu cổ phần tại CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10/2026.