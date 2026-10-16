VN-Index có xu hướng giảm, nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm

Nhận định thị trường

CTCK Aseansc cho biết VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ nét khi đóng cửa tại 1.698 điểm, xác lập trạng thái suy yếu ngắn hạn dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI đều rơi vào vùng quá bán.

Mặc dù trạng thái quá bán này có thể kích hoạt nhịp hồi kỹ thuật nhờ lực cầu bắt đáy, song diễn biến intraday cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế áp đảo, khiến xu hướng giảm trở nên chủ đạo và rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn trong phiên tới là rất lớn.

Trước bối cảnh này, chiến lược tối ưu là ưu tiên quản trị rủi ro, trong đó nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng các nhịp hồi để hạ tỉ trọng, tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi thị trường xác nhận tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.

Ngược lại, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, đồng thời tránh xa các nhóm cổ phiếu biến động mạnh và thiếu thanh khoản.

VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ nét khi đóng cửa tại 1.698 điểm (Ảnh: FireAnt).

CTCK Yuanta nhận định rằng việc thanh khoản còn thấp cho thấy nhu cầu mua chưa đủ mạnh để hình thành vùng cân bằng bền vững, do đó cơ hội đầu tư vẫn mang tính phân hóa và tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi giải ngân trở lại ở các nhóm có sức mạnh tương đối cao và triển vọng KQKD quý III tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Bảo hiểm (BVH), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Nhựa (NTP) và một số cổ phiếu Tài chính nếu xuất hiện điểm mua giá vốn thấp quanh vùng 1.670 điểm, đồng thời áp lực bán tại Vingroup và các nhóm trụ tiếp tục hạ nhiệt.

CTCK VCBS cho biết, xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1685 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI sau khi rơi sâu về vùng quá bán hiện đã chính thức tạo đáy và xuất hiện lực bật trở lại. Xác suất cao chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và kích hoạt một nhịp phục hồi ngắn hạn.

Với việc chỉ số đang tiếp tục điều chỉnh giảm, những nhịp rung lắc thường sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh do áp lực bán ngắn hạn. Do đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỉ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm mà nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân mới.

Tin tài chính - kinh tế nổi bật

POW: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) vừa công bố thông cáo nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, PV Power ước đạt doanh thu 46.161 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 126% kế hoạch 9 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.464 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với 9 tháng đầu năm 2025. Với mục tiêu doanh thu cả năm 49.887 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 92,5% kế hoạch năm.

Về sản lượng điện, PV Power ước đạt hơn 19,3 tỷ kWh trong 9 tháng, tăng 44% cùng kỳ năm trước. Các nhà máy điện được vận hành đáp ứng yêu cầu điều độ hệ thống điện.

KOS: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức liên quan với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường và Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu mã KOS.

Theo đó, tổ chức này đã thực hiện bán ra 754.900 cổ phiếu KOS theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/10/2026 - 15/10/2026. Giao dịch này nhằm mục đích bán giải chấp do công ty chứng khoán thực hiện.

Trước khi giao dịch diễn ra, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy nắm giữ hơn 9,96 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,605%. Sau khi hoàn tất giao dịch , số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống còn hơn 9,21 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,26% trên tổng số 216.481.335 cổ phiếu lưu hành của Công ty.

BVB: Ông Phan Thanh Hải - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty tại BVBank vừa đăng ký mua 57.200 cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Trước giao dịch, ông Hải đang nắm giữ 747.800 cổ phiếu BVB, tương đương 0,1167%. Dự kiến sau khi thực hiện mua ESOP và hoàn tất các quyền mua cổ phần phát hành thêm đã công bố trước đó, tổng số lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ nâng lên 1.105.000 cổ phiếu. Giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá là 572 triệu đồng.

Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/10/2026 đến ngày 23/10/2026.

MBS: Tại BCTC quý III/2026 vừa công bố, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.453 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm đáng chú ý là doanh thu môi giới của MBS chỉ đạt 128 tỷ đồng trong quý này, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Sự hụt hơi của nguồn thu này phản ánh rõ nét khó khăn và tình trạng eo hẹp thanh khoản của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, hiệu quả lợi nhuận đi xuống của MBS còn xuất phát từ việc các chi phí lãi vay và lãi trái phiếu tăng đến 32% so với cùng kỳ, ghi nhận 312 tỷ đồng trong quý 3 năm nay.