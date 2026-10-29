VN-Index có triển vọng phục hồi, chiến lược giao dịch và nhóm cổ phiếu đáng chú ý

Nhận định thị trường

CTCK Yuanta Việt Nam nhận định VN-Index có triển vọng phục hồi ngắn hạn

Việc chỉ số thu hẹp toàn bộ biên độ giảm và đảo chiều tăng cho thấy lực cầu đủ sức hấp thụ các động thái bán xuyên suốt phiên, mở ra triển vọng tiếp tục hồi phục nửa cuối tuần.

Đà hồi phục ngắn hạn vẫn còn triển vọng tiếp diễn trong tuần. Nhà đầu tư có thể giữ mức tỉ trọng khoảng 60% cổ phiếu/40% tiền mặt để tận dụng nhịp hồi phục ngắn hạn của thị trường đặc biệt dẫn dắt ở nhóm vốn trung bình - lớn.

Nếu chỉ số giữ ổn định vùng 1.750 - 1.760 điểm và áp lực bán tại Ngân hàng hạ nhiệt thì có thể giải ngân đầu tư ngắn hạn ở các mã có sức mạnh tương đối cao, triển vọng kết quả kinh doanh tích cực và vị thế vẫn còn hấp dẫn như Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM), Cảng biển (GMD, DVP), Cao su (GVR) và các mã riêng lẻ khác như: VHM, HT1, ANV, TNG, MSH, NT2.

CTCK Vietcombank (VCBS) nêu khả năng VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên 29/10

VN-Index kết phiên với nến Hammer và giữ trên mốc 1.760 thể hiện nỗ lực ở một số mã blue-chips trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index chạm mốc 0,786 và bật tăng trở lại, giữ vững hỗ trợ quanh 1.760 tương ứng với đường Senkouspan B. Chỉ báo CMF, MACD, RSI vẫn đang đồng thuận hướng lên cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ cân bằng trở lại và giữ được xu hướng tăng điểm.

Khả năng VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên 29/10 (Ảnh: FireAnt).

Ở khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI đang đảo chiều gia tăng trở lại và mới chỉ hình thành một đỉnh. Thêm vào đó, MFI và CMF cũng đang hướng lên cho khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên 29/10 và các phiên tới.

CTCK Asean (Aseansc) đánh giá chỉ số sẽ giằng co biên độ hẹp

Với chỉ báo RSI ở mức 55 và dòng tiền MFI suy yếu tại ngưỡng 39, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn tại vùng cản 1.780 - 1.790 điểm.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỉ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.760 - 1.770 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Tin kinh tế - Tài chính nổi bật

VNM: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) vừa chính thức công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 2.500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 12/11/2026 và thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 26/11/2026. Với quy mô lưu hành hiện tại, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng hơn 5.200 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

VNM dự kiến sẽ phải chi khoảng 5.225 tỷ đồng tiền mặt để hoàn thành đợt tạm ứng cổ tức đợt 1 (Ảnh: VNM).

TCB: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Hải Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính (CIBG).

Trước khi nhận trọng trách mới này, bà Yến từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối CIBG của ngân hàng. Quyết định bổ nhiệm này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2026.

EVS: Chứng khoán EVS vừa bổ sung thông tin trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc đề cử ông Nguyễn Trần Minh Quân - Quyền Tổng Giám đốc tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đặc biệt, nhóm cổ đông lớn gia đình liên quan tới ông Quân sở hữu 14,68% vốn tại doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra trước thềm đại hội ngày 29/10 nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự sau khi cựu Tổng Giám đốc từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Sự kiện diễn ra khi EVS vừa báo lỗ sau thuế quý III hơn 42 tỷ đồng do mảng tự doanh sụt giảm mạnh, đưa kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm rơi vào trạng thái âm.

EVF: Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2026.

Theo đó, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 1.000 tỷ đồng, chia thành tối đa 5 đợt từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 năm trở lên, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được EVF dùng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo quy định.