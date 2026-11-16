VN-Index có thể trở lại mốc 1.760 điểm tuần này

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi VN-Index chịu áp lực bán mạnh ngay từ những phiên đầu tuần, có thời điểm lùi về sát mốc 1.700 điểm.

Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup và ngân hàng. Trong những phiên tiếp theo, dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành, trong khi áp lực bán xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản và đầu tư công.

Diễn biến này khiến VN-Index chủ yếu giằng co trong vùng 1.730-1.750 điểm. Dù vậy, lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số phục hồi về cuối tuần.

Kết thúc tuần giao dịch 9-13/11, VN-Index đóng cửa tại 1.734,93 điểm, tăng 9,57 điểm (+0,55%) so với tuần trước.

VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.730-1.750 điểm

Dù chỉ số lấy lại sắc xanh, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và đà tăng chưa lan tỏa rộng. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong tuần này, song cơ hội hướng lên vùng 1.760-1.780 điểm vẫn được duy trì nếu các ngưỡng hỗ trợ quan trọng không bị phá vỡ.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với nến xanh quanh mốc 1.735 điểm, trong khi thanh khoản thấp hơn phiên trước đó.

Trên đồ thị ngày, 2 chỉ báo RSI và MACD đều đi ngang, cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình kiểm tra cung cầu quanh vùng 1.730-1.750 điểm.

Việc chỉ số tiếp tục bám sát đường trung bình động 20 ngày (MA20) cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co, rung lắc quanh khu vực này trong những phiên tới trước khi hướng lên vùng 1.760 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo dòng tiền vẫn hướng lên, phản ánh xu hướng hồi phục ngắn hạn được duy trì. Đồng thời, VN-Index tiếp tục bám sát vùng 1.735 điểm, củng cố khả năng chỉ số tiến tới vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.760 điểm.

VN-Index có cơ hội phục hồi tuần này. Ảnh: TradingView.

Cùng quan điểm, Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá việc VN-Index hồi phục về cuối phiên và tiếp tục đóng cửa trên vùng hỗ trợ 1.730 điểm cho thấy kịch bản tăng lên khu vực 1.760 điểm vẫn chiếm ưu thế.

Theo công ty chứng khoán này, vùng hỗ trợ gần trong phiên của chỉ số nằm tại 1.725-1.730 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) có phần thận trọng hơn khi đánh giá sức khỏe chung của thị trường chưa ghi nhận sự cải thiện đáng kể.

Cụ thể, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày chỉ đạt khoảng 36,5%, gần như đi ngang so với tuần trước. Điều này đồng nghĩa phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn giao dịch dưới đường trung bình giá ngắn hạn.

Xét theo nhóm ngành, du lịch và giải trí, bất động sản và ngân hàng có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi bán lẻ và hóa chất kém khả quan.

ACBS cũng lưu ý thanh khoản bình quân tuần giảm so với tuần trước, với khối lượng khớp lệnh trong các phiên cuối tuần thấp hơn mức bình quân 20 phiên.

Đáng chú ý, đà tăng của VN-Index chủ yếu tập trung ở VIC và nhóm ngân hàng, trong khi độ rộng thị trường nghiêng về phía bán. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và chưa có sự lan tỏa rõ rệt.

Trong ngắn hạn, ACBS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720-1.780 điểm. Vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm được kỳ vọng tiếp tục phát huy tác dụng nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh.

Dòng tiền yếu, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định lực cầu vẫn đang vắng bóng khi thị trường thiếu những câu chuyện đủ mạnh để thu hút dòng tiền mới.

Theo Yuanta, tâm lý nhà đầu tư chưa đủ lạc quan để hình thành lực cầu ở vùng giá cao. Điểm tích cực là nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn xuất hiện lực đỡ vào cuối phiên, giúp VN-Index tránh được nhịp suy yếu sâu hơn.

Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu phá đáy gia tăng trở lại, lên mức 4,4%, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa nhỏ. Chỉ số VNSmallcaps giảm 0,36% trong tuần, trong khi nhóm vốn hóa vừa có diễn biến khả quan hơn.

Yuanta cho rằng danh mục đầu tư trong giai đoạn hiện tại nên tập trung vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng, lượng đơn hàng tồn đọng lớn, triển vọng rõ ràng và được thị trường duy trì kỳ vọng tích cực, thay vì phân bổ dàn trải.

Đối với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng khoảng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, đồng thời tránh mua đuổi khi dòng tiền còn yếu.

Kịch bản VN-Index hồi phục lên vùng 1.750-1.780 điểm vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giữ vững vùng 1.710-1.720 điểm, cũng như diễn biến áp lực bán tại nhóm tài chính và khả năng hồi phục của các cổ phiếu vốn hóa vừa.

Yuanta ưu tiên theo dõi nhóm bán lẻ (MWG, FRT), tiêu dùng (MSN), ngân hàng tư nhân vốn hóa lớn (TCB, HDB, MBB, VPB), chứng khoán (SSI, MBS), tiện ích (NT2, REE) và một số cổ phiếu riêng lẻ như NVB, TCH, TNG, TV2, NTP, BWE, CSV.

Với tầm nhìn trung hạn từ 1-5 tháng, Yuanta đánh giá giai đoạn khó khăn nhất của thị trường và kinh tế vĩ mô đang dần qua đi. Tuy nhiên, chất lượng dòng tiền vẫn cần thêm thời gian để phản ánh những kỳ vọng mới.

Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và linh hoạt gia tăng khi thị trường có dấu hiệu cải thiện rõ ràng hơn.

Ở góc nhìn tương tự, ACBS khuyến nghị hạn chế mua đuổi trong những nhịp hồi phục. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm, đồng thời ưu tiên quản trị rủi ro nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm.

Trong khi đó, VCBS cho rằng đà tăng của VN-Index đang có dấu hiệu giảm tốc, khiến các nhịp rung lắc có thể xuất hiện thường xuyên hơn với biên độ mạnh do áp lực chốt lời ngắn hạn.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán này vẫn khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền, đồng thời tận dụng các nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng trong danh mục.

Một số nhóm ngành được VCBS đánh giá đáng chú ý gồm đầu tư công, thép và bất động sản.