VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh, nhóm cổ phiếu lớn chịu áp lực bán

Nhận định thị trường

CTCK SHS cho rằng sau bốn phiên kể từ khi thị trường chính thức được nâng hạng, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh, tập trung ở nhóm cổ phiếu Vingroup - nhóm được đánh giá có tỷ trọng cao trong FTSE GEIS.

VN-Index tiếp tục diễn biến kém tích cực dưới tác động của các cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đáng chú ý, chỉ số đã không giữ được đường hỗ trợ của xu hướng tăng ngắn và trung hạn. SHS duy trì quan điểm thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao ưu tiên cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng ở các mã và nhóm ngành yếu hơn thị trường chung.

Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh và rung lắc, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.750-1.760 điểm (Ảnh: FireAnt)..

CTCP Tiên Phong (TPBS) nhận định trạng thái bi quan quay trở lại khi lực bán chủ động gia tăng, khiến VN-Index đóng cửa gần mức thấp nhất ngày, trong khi thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên trước.

Trong 1-2 phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục chịu quán tính giảm, song vùng EMA200 ngày, hiện quanh 1.760 điểm, có thể đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật. Theo TPBS, nếu VN-Index xuất hiện nhịp hồi tại vùng này, nhà đầu tư có thể chủ động tái cơ cấu danh mục và hạ tỷ trọng, thay vì chịu áp lực bán bằng mọi giá trong những phiên giảm mạnh.

CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh và rung lắc, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.750-1.760 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tuân thủ kỷ luật, cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng các cổ phiếu đã mất vùng hỗ trợ, đồng thời nâng tỷ trọng tiền mặt và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

HAH: CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) - cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã bán toàn bộ hơn 9,71 triệu cổ phiếu HAH, tương đương 5,16% vốn, trong ngày 23/9.

TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông qua phương án phát hành 150 triệu trái phiếu không chuyển đổi, chia thành 5 đợt, mỗi đợt 30 triệu trái phiếu. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị phát hành 15.000 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý III/2027.

NTL: Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm đã mua 1,8 triệu cổ phiếu NTL trong giai đoạn 18-22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Chiến sở hữu 21,6 triệu cổ phiếu, tương đương 17,71% vốn.

Ông Chiến tiếp tục đăng ký mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL từ ngày 29/9 đến 28/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

KDH: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông báo phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo tỉ lệ 100:10. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu là 8/10/2026.

DVM: Bà Dương Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược liệu Việt Nam đăng ký bán 400.000 cổ phiếu DVM từ ngày 28/9 đến 9/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện bà Thái sở hữu 9,4 triệu cổ phiếu DVM, tương đương 19,99% vốn.