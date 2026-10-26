VN-Index có đủ sức vượt mốc 1.800 điểm tuần này?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động nhưng khép lại với kết quả tích cực. Sau khi chịu áp lực bán mạnh trong những phiên đầu tuần, VN-Index nhanh chóng đảo chiều và ghi nhận chuỗi phiên phục hồi, qua đó lấy lại phần lớn số điểm đã đánh mất trước đó.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm ngành khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất mốc 1.690 điểm. Đà giảm tiếp tục kéo dài sang phiên kế tiếp khi nhóm cổ phiếu Vingroup chịu sức ép điều chỉnh, đẩy chỉ số lùi về vùng 1.670 điểm.

Tuy nhiên, sau khi nhiều cổ phiếu đã trải qua nhịp giảm sâu, lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ cùng sự cải thiện đáng kể của thanh khoản. Nhờ đó, VN-Index bật tăng và nhanh chóng lấy lại mốc 1.740 điểm trong phiên giữa tuần. Dòng tiền tiếp tục được duy trì trong những phiên còn lại, giúp thị trường nối dài đà hồi phục.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 68,24 điểm, tương đương 4% so với tuần trước.

VN-Index có thể thử thách mốc 1.800 điểm

Dù đà tăng đã được củng cố, giới phân tích nhận định thị trường sẽ đối mặt với thử thách đáng kể khi tiến sát vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn vẫn tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn đang được duy trì. Theo đó, VN-Index có thể xuất hiện những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.790-1.800 điểm trong những phiên tới.

Dù vậy, trên khung đồ thị giờ, việc thị trường tăng mạnh trong thời gian ngắn khiến đà đi lên khó có thể duy trì liên tục. Các chỉ báo đã tiến vào vùng quá mua và có dấu hiệu tạo đỉnh nhỏ, cảnh báo rủi ro xuất hiện những nhịp rung lắc bất ngờ.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá việc dòng tiền luân chuyển sang nhóm ngân hàng đã giúp nhịp phục hồi có thêm trụ đỡ bên cạnh nhóm Vingroup, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Thanh khoản duy trì trên mức bình quân cũng cho thấy bên mua đang tham gia chủ động hơn, góp phần củng cố độ tin cậy của đà tăng.

Tuy nhiên, TPS lưu ý sức lan tỏa sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn còn hạn chế, trong khi nhiều nhóm ngành tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận của thị trường chưa thực sự cao.

Đặc biệt, khi VN-Index tiến vào cụm kháng cự của các đường trung bình dài hạn quanh 1.775 điểm, áp lực chốt lời có thể gia tăng, khiến thị trường rung lắc và phân hóa trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

VN-Index ghi nhận 3 phiên hồi phục liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Cùng quan điểm, Công ty Chứng khoán Vietcap cho biết VN-Index đã vượt vùng mục tiêu ngắn hạn quanh 1.770 điểm. Với quán tính tăng hiện tại, khu vực 1.790-1.800 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.740 điểm được Vietcap xác định là ngưỡng hỗ trợ quan trọng để duy trì tín hiệu tăng trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe thị trường trong tuần qua.

Cụ thể, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày đạt khoảng 59,6%, tăng mạnh so với mức 38% của tuần trước. Diễn biến này cho thấy sức khỏe thị trường đã tích cực hơn và đà phục hồi đang có sự lan tỏa rộng hơn.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ tài chính, ngân hàng và xây dựng - vật liệu có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung. Ngược lại, nhóm bảo hiểm và du lịch - giải trí ghi nhận hiệu suất kém tích cực.

Theo ACBS, VN-Index đã phục hồi mạnh từ vùng hỗ trợ 1.700 điểm và tăng liên tiếp trong những phiên gần đây. Thanh khoản cải thiện rõ rệt trong tuần cũng góp phần xác nhận đà hồi phục.

Tuy nhiên, khi chỉ số trở lại sát vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ gặp rung lắc do đây là vùng cản mạnh.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi

Trong bối cảnh VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự quan trọng, các công ty chứng khoán nhìn chung đều khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với những quyết định giải ngân mới, đặc biệt tại các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Theo VCBS, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho xu hướng hồi phục của VN-Index, trong khi dòng tiền vẫn phân hóa mạnh và chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Do đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chốt lời từng phần đối với các mã đã ghi nhận đà hồi phục tốt, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi những nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế lướt sóng ngắn hạn.

Một số nhóm ngành đang thu hút dòng tiền và đáng chú ý trong giai đoạn hiện tại là ngân hàng và bán lẻ.

Tương tự, ACBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi khi VN-Index tiến vào vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm.

Theo đơn vị này, nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số vượt dứt khoát vùng kháng cự nói trên, đồng thời thanh khoản tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng trạng thái bứt phá mạnh mẽ của VN-Index cùng sự trở lại của dòng tiền khối ngoại đang góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc chỉ số tiến sát vùng kháng cự đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự chọn lọc kỹ càng hơn trong quá trình giao dịch.

VDSC khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời hạn chế mua đuổi những cổ phiếu đã tăng giá nhanh. Thay vào đó, có thể tận dụng diễn biến hồi phục kỹ thuật để chốt lời các vị thế ngắn hạn hoặc cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Ở chiều ngược lại, những nhịp rung lắc kỹ thuật cũng có thể mở ra cơ hội giải ngân ngắn hạn tại vùng giá tốt, đặc biệt đối với các cổ phiếu có nền tích lũy chặt chẽ hoặc đã kiểm định thành công vùng hỗ trợ.

Nhìn chung, các công ty chứng khoán đều đánh giá xu hướng hồi phục ngắn hạn của VN-Index đang được củng cố nhờ sự cải thiện của thanh khoản và dòng tiền. Tuy nhiên, vùng 1.780-1.800 điểm sẽ là thử thách quan trọng đối với khả năng duy trì đà tăng của thị trường trong tuần này.

Việc VN-Index có thể vượt qua vùng cản này với thanh khoản đủ lớn hay không sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo của chỉ số.