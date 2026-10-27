VN-Index có dấu hiệu tạo đáy, mốc 1.800 điểm thử sức dòng tiền

Khép lại tuần giao dịch 19–23/10, VN-Index với diễn biến tích cực sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 68,24 điểm, tương đương 4% so với tuần trước đó. Đây là tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm, đồng thời giúp chỉ số chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp.

Tín hiệu tạo đáy xuất hiện

Nhịp hồi phục diễn ra sau khi VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.670 điểm trong đầu tuần. Lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng giá thấp, sau đó lan sang nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, giúp chỉ số nhanh chóng lấy lại mốc 1.740 điểm.

Thị trường chứng khoán đang phát đi tín hiệu hình thành vùng đáy ngắn hạn.

Theo đánh giá của Chứng khoán ACB (ACBS), tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày tăng lên khoảng 59,6%, từ mức 38% trong tuần trước đó. Diễn biến này cho thấy sức khỏe thị trường đã cải thiện đáng kể, thay vì chỉ phản ánh sự hồi phục của riêng chỉ số. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa giữa các nhóm ngành vẫn chưa đồng đều.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Nguyễn Anh Quân, chuyên gia nghiên cứu và tư vấn đầu tư tại Chứng khoán DNSE, nhận định VN-Index đang ở giai đoạn bản lề, có khả năng hình thành nền giá tích lũy cho nhịp hồi phục tiếp theo. Theo ông, khu vực 1.710–1.730 điểm là vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi vùng 1.785–1.795 điểm sẽ là kháng cự mạnh mà chỉ số cần vượt qua.

Những tín hiệu này mở ra kỳ vọng thị trường đã hình thành đáy ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, cần phân biệt khả năng tạo đáy kỹ thuật với việc xác nhận một xu hướng tăng mới. Để củng cố kịch bản tích cực, VN-Index cần duy trì được vùng hỗ trợ, thanh khoản tiếp tục cải thiện và dòng tiền lan tỏa rộng hơn sang các nhóm cổ phiếu.

Một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư hiện nay là kỳ vọng mặt bằng lãi suất đã tiến gần vùng đỉnh. Theo phân tích của Chứng khoán MB (MBS), tín hiệu “lãi suất đạt đỉnh – chứng khoán tạo đáy” đang trở thành bệ đỡ cho dòng tiền trong nước tự tin giải ngân.

Động lực này được củng cố bởi yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về việc các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm mỗi năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn từ sáu tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Một số ngân hàng cũng triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Về nguyên tắc, mặt bằng lãi suất huy động giảm có thể làm giảm sức hấp dẫn tương đối của tiền gửi, qua đó tạo điều kiện để một phần dòng vốn tìm kiếm cơ hội ở thị trường cổ phiếu. Đồng thời, nếu chi phí vay vốn giảm, doanh nghiệp có thể cải thiện lợi nhuận và triển vọng kinh doanh, tạo thêm cơ sở cho định giá cổ phiếu.

Ngoài ra, tiến độ giải ngân đầu tư công và hoạt động xuất khẩu duy trì tích cực cũng là những yếu tố hỗ trợ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu được MBS tổng hợp, đến ngày 15/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 660.740 tỷ đồng, tương đương 64,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng 10 đạt khoảng 29,25 tỷ USD, tăng 12,41% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, tác động của lãi suất đến thị trường chứng khoán không diễn ra tức thời. Dòng tiền chỉ thực sự bền vững khi nhà đầu tư nhìn thấy triển vọng lợi nhuận đủ hấp dẫn, trong khi áp lực lạm phát, tỷ giá và nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn có thể ảnh hưởng đến định hướng điều hành tiền tệ.

Mốc 1.800 điểm là phép thử, rủi ro vẫn hiện hữu

Sau nhịp tăng gần 4% trong tuần trước, VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự 1.780–1.800 điểm. Đây không chỉ là ngưỡng tâm lý quan trọng mà còn là khu vực chỉ số cần vượt qua để củng cố đà hồi phục.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dòng tiền trong những phiên cuối tuần trước vẫn tập trung đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trên đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà tăng còn được duy trì, nhưng khung đồ thị giờ đã xuất hiện dấu hiệu quá mua, cảnh báo khả năng rung lắc trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá dòng tiền luân chuyển sang nhóm ngân hàng đã giúp nhịp hồi phục có thêm trụ đỡ, giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, sức lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn hạn chế, cho thấy mức độ đồng thuận của thị trường chưa thực sự cao.

Điều này đặt ra yêu cầu phải quan sát kỹ chất lượng của nhịp tăng. Nếu VN-Index tiến lên 1.800 điểm chủ yếu nhờ một số cổ phiếu trụ trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại giao dịch yếu, khả năng duy trì xu hướng sẽ kém thuyết phục hơn so với một nhịp tăng đi kèm độ rộng thị trường cải thiện.

Một yếu tố khác cần lưu ý là diễn biến dòng vốn ngoại. Khối ngoại bán ròng khoảng 1.104 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua; lũy kế từ đầu tháng 10, giá trị bán ròng đạt khoảng 18.314 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, con số này lên tới khoảng 116.606 tỷ đồng.

Hoạt động bán ròng chưa đủ để phủ nhận tín hiệu phục hồi của thị trường, nhưng cho thấy dòng tiền trong nước vẫn phải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà tăng. Nếu áp lực rút vốn ngoại tiếp tục kéo dài, khả năng bứt phá của chỉ số có thể phụ thuộc nhiều hơn vào thanh khoản nội và sức mua tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bên cạnh đó, dư nợ margin ở mức cao cũng là rủi ro không thể bỏ qua. Khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy có thể tranh thủ chốt lời để giảm tỷ trọng vay. Nếu áp lực bán tăng nhanh trong khi lực cầu suy yếu, thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh hơn dự kiến.

Hiện các công ty chứng khoán nhìn chung nghiêng về khả năng VN-Index tiếp tục hồi phục nhưng xen kẽ những nhịp rung lắc. Theo DNSE, vùng 1.785–1.795 điểm là kháng cự đáng chú ý, trong khi 1.710–1.730 điểm là vùng hỗ trợ quan trọng. Chỉ số cần vượt vùng cản cùng thanh khoản đủ tốt để củng cố triển vọng tăng tiếp.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi những cổ phiếu đã tăng nóng, ưu tiên quản trị tỷ trọng và cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực, nền tảng tài chính lành mạnh và định giá hợp lý sẽ đáng quan tâm hơn các cổ phiếu chỉ tăng theo quán tính của chỉ số.