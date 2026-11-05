VN-Index chững lại, dòng tiền cuối phiên cứu vãn thị trường

Phiên sáng nay ghi nhận quán tính tăng giá từ phiên hôm qua khi nhịp tăng xuất hiện ngay đầu phiên. VN-Index lên cao nhất lúc 9h21, tức là khoảng 5 phút sau khi có giá mở cửa, đạt 1.753,15 điểm, tăng 20,13 điểm tương đương 1,16%. Tuy nhiên từ đỉnh cao này chỉ số bắt đầu trượt dốc, kết phiên sáng tại 1.738,86, tăng 5,84 điểm (+0,34%).

Mặc dù vẫn còn một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ VN-Index nhưng đà tăng ở cả chỉ số lẫn cổ phiếu đã chậm lại đáng kể trong phiên sáng nay.

Phiên giao dịch buổi chiều của VN-Index chứng kiến nhịp biến động khá mạnh mẽ khi chỉ số có thời điểm giảm sâu xuống vùng dưới 1.732 điểm vào khoảng đầu giờ chiều trước khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc giúp thu hẹp đà giảm và hồi phục nhanh chóng. Càng về cuối phiên, dòng tiền gia tăng tích cực đẩy chỉ số vượt hẳn lên sắc xanh, chính thức đóng cửa tại mốc 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm tương ứng 0,44%.

Tổng khối lượng giao dịch cả phiên đạt gần 859,99 triệu cổ phiếu. Thanh khoản toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt 17.499 tỷ đồng.

Dẫn đầu giá trị giao dịch là cổ phiếu VIX với gần 1.396,26 tỷ đồng, SSI với 645,82 tỷ đồng và CTG đạt 559,85 tỷ đồng. Ngoài ra, danh sách các mã có giá trị giao dịch lớn còn ghi nhận VHM, FPT, HPG, HDB, MSN, VIC và MWG.

Ở chiều giao dịch của khối ngoại, dòng tiền bán ròng tập trung mạnh vào các mã như VCB, VHM, VPB, MSN và MSB. Ngược lại, khối ngoại thực hiện mua ròng đối với VIX, CTG, VIC, MBB và DXG.

Diễn biến Vn-Index trong phiên 5/11 (Ảnh: Trading View).

Nhóm ngành Tài chính đang là tâm điểm thu hút dòng tiền và giao dịch sôi động, trong đó sắc xanh phủ rộng ở nhóm ngân hàng và chứng khoán với VIX tăng 3,97%, STB tăng 2,22%, VND tăng 1,79%, CTG tăng 1,77%, MBB tăng 1,3%, TCX tăng 1,94%, HDB tăng 1,13% và TPB tăng 0,39%.

Dù vậy, nhóm này vẫn có sự phân hóa nhẹ khi một số mã chịu áp lực điều chỉnh hoặc đứng giá như VCB giảm 1,09%, VPB giảm 1,13%, SSI đứng giá và VCI giảm 0,99%. Nhóm này ghi nhận chững lại rõ ràng so với hôm qua khi loạt mã tăng trần trong phiên 4/11.

Nhóm Bất động sản vẫn duy trì đà hồi phục, nổi bật với các mã giữ sắc xanh tốt như KDH tăng 3,99%, HDC tăng 3,17%, DIG tăng 2,5%, TCH tăng 1,96%, DXG tăng 1,9%, VIC tăng 1,71%, CEO tăng 1,68% và VHM tăng 0,16%. Phiên hôm nay ghi nhận VIC đóng góp đáng kể cho Vn-Index (+6,54 điểm).

Trong khi một vài mã ghi nhận điều chỉnh như NLG giảm 1,36% hoặc đi ngang như NVL và VRE.

Nhóm Nguyên vật liệu và Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ với các điểm sáng tăng trưởng ấn tượng ở một số cổ phiếu như MSR tăng 5,19%, BMP tăng 4,76%, BAF tăng 4,81%, DHA tăng 4,17%, trong khi các cổ phiếu lớn khác có sự giằng co như HPG giảm 0,92%, MSN giảm 0,97% và DGC giảm 0,33%.

Nhóm Công nghiệp, Tiêu dùng không thiết yếu, Năng lượng và Công nghệ thông tin có xu hướng giằng co biên độ hẹp hoặc chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Tiêu biểu như FPT giảm 1,86%, PVD giảm 1,7%, PVT giảm 1,9%. Mã PPT của Petro Times tiếp tục giảm điểm và có lúc giảm sàn phiên hôm nay về giá 4.500 đồng/cổ phiếu, giảm 70% giá trị trong 2 tuần.

Ở chiều ngược lại, PNJ tăng 2,71%, GMD tăng 1,74%, VPL tăng 1,55% và VJC tăng 1,12% giúp phần nào kìm hãm đà giảm điểm của nhóm.