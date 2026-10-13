VN-Index chưa thoát đà giảm, dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát

Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch thận trọng trong phiên 13/10 khi sắc đỏ lan rộng trên sàn HoSE, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Dù áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Kết phiên, chỉ số mất 1,56 điểm, tương đương 0,09%, xuống 1.719,42 điểm.

Trong phiên sáng, VN-Index giảm điểm nhẹ trước sức ép từ nhóm ngân hàng, dầu khí cùng một số cổ phiếu lớn như MWG và FPT. Tạm kết phiên sáng, chỉ số dừng tại 1.715,61 điểm, giảm 5,51 điểm so với tham chiếu.

Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại nhóm bán lẻ, dầu khí và các cổ phiếu trụ như FPT, MSN, VNM, có thời điểm đẩy VN-Index xuống dưới mốc 1.720 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy tại VIC, VHM và HDB đã giúp chỉ số hồi phục, thu hẹp phần lớn mức giảm trước đó.

VIC và VHM là hai cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất. VIC tăng 1,37%, đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index; VHM cũng đảo chiều từ sắc đỏ, kết phiên tăng 0,78%. Diễn biến của hai mã này góp phần đáng kể giúp chỉ số không giảm sâu hơn trong bối cảnh phần lớn thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Độ rộng thị trường cho thấy diễn biến kém tích cực hơn nhiều so với mức giảm khiêm tốn của VN-Index. Trên HoSE có 200 mã giảm giá, gần gấp đôi số cổ phiếu tăng. Trong rổ vốn hóa lớn VN30, số mã giảm cũng lên tới 19, trong khi chỉ có 9 mã tăng.

Việc chỉ số chỉ giảm nhẹ dù số lượng cổ phiếu mất giá áp đảo phản ánh vai trò nâng đỡ của nhóm vốn hóa lớn. Một số cổ phiếu trong rổ VN30 cải thiện diễn biến trong phiên chiều với thanh khoản khá tốt, góp phần hỗ trợ cả điểm số lẫn giao dịch chung của thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung đáng kể tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ sau giai đoạn tăng giá trước đó. Nhiều cổ phiếu thuộc các ngành thủy sản, dệt may, bán lẻ, khoáng sản, cảng biển, vận tải biển, năng lượng, chứng khoán, bảo hiểm và hóa chất đồng loạt điều chỉnh. Vì vậy, các chỉ số VNMID và VNSML giảm mạnh hơn VN30.

Diễn biến này cho thấy nhịp điều chỉnh không phân bổ đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu. Trong khi một số mã vốn hóa lớn vẫn thu hút lực cầu hỗ trợ, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực chốt lời rõ nét hơn.

Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường khi dòng tiền chưa có sự cải thiện rõ rệt. Dù VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên, sắc đỏ vẫn lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 13.100 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với phiên trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sôi động hơn, song xu hướng bán ròng vẫn tiếp diễn. Khối ngoại bán ròng hơn 432 tỷ đồng trên HoSE, trong đó FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị khoảng 106 tỷ đồng. Các mã khác bị bán ròng đáng kể gồm GMD, MSB, VPB, TCB và FRT.

Ở chiều mua, HDB, PNJ và VHM vẫn thu hút dòng vốn ngoại, nhưng giá trị mua vào chưa lớn. Nhìn chung, lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index giữ được phần lớn điểm số, song diễn biến giảm giá trên diện rộng cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực hồi phục đủ mạnh.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup đã phục hồi, song VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Đây là phiên giảm điểm thứ năm liên tiếp, cho thấy xu hướng tiêu cực tiếp tục chiếm ưu thế trên nhiều nhóm ngành.

Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn gần 13% so với mức bình quân 20 phiên. Theo CSI, thanh khoản thấp trong khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành cho thấy khả năng xuất hiện nhịp phục hồi rõ nét trong ngắn hạn vẫn hạn chế.

VN-Index hiện vẫn vận động trong kênh giảm điểm và có thể kiểm định lại ngưỡng tâm lý quanh 1.700 điểm. CSI duy trì vị thế đứng ngoài, chờ chỉ số kiểm định vùng hỗ trợ này và ghi nhận tín hiệu cải thiện về thanh khoản trước khi quay lại mua ròng.

VN-Index giằng co quanh 1.710-1.740 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi đóng cửa dưới các đường trung bình động MA10 và MA20. Các chỉ báo động lượng RSI và MFI suy yếu cũng cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

Dù cây nến spinning top tại mốc 1.719 điểm phản ánh nỗ lực nâng đỡ từ lực cầu bắt đáy, thị trường vẫn ở trạng thái trung tính với cung cầu tương đối cân bằng. Asean cho rằng VN-Index cần thêm sự xác nhận từ thanh khoản và khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng để định hình xu hướng tiếp theo.

Trong kịch bản cơ sở, chỉ số có thể giằng co trong biên độ hẹp vào đầu phiên trước khi xác lập diễn biến rõ ràng hơn về cuối ngày. Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.710-1.720 điểm, kháng cự 1.730-1.740 điểm.

Về lựa chọn cổ phiếu, nhà đầu tư có thể ưu tiên theo dõi những doanh nghiệp có câu chuyện riêng liên quan đến thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Giữ quan điểm thận trọng, hạn chế giao dịch ngắn hạn

Chứng khoán SHS

VN-Index đang cân bằng tại vùng giá thấp nhất tháng 8/2026, song diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa đồng thuận khi VN30 tiếp tục suy yếu và nằm dưới vùng đáy tháng 8.

Trong bối cảnh chỉ số chung chưa thoát khỏi trạng thái yếu, SHS tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế các vị thế ngắn hạn. Thay vì vội vàng gia tăng tỷ trọng, nhà đầu tư nên chờ VN-Index vượt khỏi xu hướng giảm hiện tại để có thêm cơ sở đánh giá khả năng phục hồi.

Bên cạnh diễn biến thị trường, SHS lưu ý nhà đầu tư cập nhật thông tin dư nợ ký quỹ cuối quý 3/2026 của các công ty chứng khoán và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi cân nhắc mở rộng danh mục.

Cơ hội hồi phục ngắn hạn vẫn còn

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên giằng co, với diễn biến trái chiều so với phiên trước. Nhóm cổ phiếu Vingroup quay lại nâng đỡ chỉ số, nhưng áp lực bán lan sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Sắc đỏ chiếm ưu thế tại phần lớn nhóm ngành, trong khi bất động sản và hàng cá nhân, gia dụng giữ được sắc xanh. Thanh khoản tiếp tục thấp hơn mức bình quân, cho thấy dòng tiền mới vẫn đứng ngoài quan sát; khối ngoại duy trì bán ròng.

Về kỹ thuật, TPBS nhận định VN-Index vẫn trụ vững trên vùng hỗ trợ gần nhất. Các chỉ báo dao động bắt đầu nhích lên từ vùng quá bán, qua đó duy trì khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong ngắn hạn, dù thanh khoản thấp chưa cho thấy dòng tiền đủ mạnh để xác nhận sự đảo chiều của thị trường.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.