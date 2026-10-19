VN-Index chưa thoát đà giảm, chuyên gia khuyến nghị hạ đòn bẩy

Thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều trong phiên chiều 19/10 khi áp lực bán gia tăng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index rời xa sắc xanh đầu ngày.

Kết phiên, chỉ số giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm, đánh mất mốc 1.700 điểm. Đáng chú ý, dù chỉ số giảm khá mạnh, số lượng cổ phiếu tăng giá trên HoSE vẫn chiếm ưu thế, cho thấy sức ép chủ yếu tập trung tại một số mã trụ.

Trong phiên sáng, VN-Index duy trì sắc xanh và có thời điểm tăng hơn 2 điểm. Độ rộng thị trường khá tích cực với 183 mã tăng giá và 110 mã giảm. Tuy nhiên, lực cầu dần suy yếu, trong khi áp lực bán gia tăng vào buổi chiều khiến chỉ số đảo chiều đi xuống.

VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi bất ngờ lao dốc về cuối phiên, giảm 3,72% và đóng cửa tại mức giá thấp nhất ngày. Riêng mã này lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index, trở thành tác nhân chính khiến chỉ số giảm gần 16 điểm.

VHM cũng quay đầu giảm 1,15%, gia tăng áp lực lên thị trường. Tuy nhiên, diễn biến trong nhóm Vingroup không hoàn toàn tiêu cực khi VPL đảo chiều từ sắc đỏ sang tăng 1,27%, còn VRE tăng 0,88%.

Áp lực điều chỉnh tập trung tại nhóm vốn hóa lớn khi VN30 giảm với 18 mã mất giá, trong khi chỉ có 11 mã tăng. Ngoài VIC, nhiều cổ phiếu trong rổ giảm trên 1%, trong đó VPB mất 2,04%, FPT giảm 1,89%. Một số mã lớn khác như ACB và HPG cũng chìm trong sắc đỏ.

Nhóm ngân hàng tiếp tục gây sức ép khi các ngân hàng quốc doanh đồng loạt giảm điểm. VCB mất 1,23%, BID giảm 0,88% và CTG giảm 0,33%. Một số cổ phiếu tài chính khác cũng chịu áp lực bán, góp phần kéo chỉ số đi xuống.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu chứng khoán giao dịch tích cực hơn. SSI tăng 1,8%, trong khi VCK tăng 1,45%, VIX tăng 1,69%, HCM và VND cùng tăng 1,89%, còn MBS tăng 1,99%. Dù biên độ tăng chưa quá lớn, nhóm chứng khoán vẫn là một trong những điểm sáng đáng chú ý của phiên.

Nhóm năng lượng cũng giữ được sắc xanh với BSR tăng 1,76%, PVS, PVT và PVP cùng tăng trên 1%. Nhờ lực cầu tại các nhóm này và một số cổ phiếu riêng lẻ, độ rộng thị trường không chuyển sang trạng thái tiêu cực dù VN-Index giảm sâu.

Kết phiên, HoSE ghi nhận 162 mã tăng giá và 133 mã giảm giá. Thanh khoản đạt hơn 13.300 tỷ đồng, tăng 22% so với phiên trước, trong đó giá trị giao dịch của rổ VN30 đạt hơn 7.900 tỷ đồng. Dù thanh khoản cải thiện, quy mô dòng tiền vẫn chưa lớn so với mặt bằng giao dịch của thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên đầu tuần, với giá trị hơn 796 tỷ đồng trên HoSE. VCB và VHM là hai cổ phiếu bị bán ròng trên 100 tỷ đồng. Áp lực bán cũng tập trung tại nhiều mã tài chính như ACB, CTG, MSB và BID.

Ở chiều mua, FRT trở thành điểm sáng khi được khối ngoại mua ròng hơn 153 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay theo dữ liệu được ghi nhận. Tuy nhiên, lực mua tập trung tại FRT chưa đủ bù đắp lượng vốn rút ra khỏi các cổ phiếu khác.

Diễn biến phiên 19/10 cho thấy sự phân hóa vẫn hiện hữu: nhiều cổ phiếu duy trì sắc xanh, nhưng chỉ số chung vẫn chịu sức ép lớn khi một số mã vốn hóa lớn đảo chiều giảm mạnh. Việc VN-Index đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm tiếp tục đặt thị trường trước áp lực tìm kiếm lực cầu đủ mạnh để ổn định điểm số.

Cảnh báo VN-Index có thể lùi về 1.660 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đã xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.700 điểm trong phiên giao dịch gần nhất, đi kèm thanh khoản gia tăng và khối lượng khớp lệnh tiệm cận mức bình quân 20 phiên.

Dù diễn biến tăng giảm của chỉ số chịu ảnh hưởng đáng kể từ cổ phiếu vốn hóa lớn VIC, áp lực bán nhìn chung đang có xu hướng lan rộng sang nhiều nhóm ngành.

Theo CSI, phiên giảm điểm cho thấy xu hướng đi xuống vẫn chiếm ưu thế, đồng thời làm gia tăng khả năng VN-Index lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm trong các phiên tới.

Công ty chứng khoán này tiếp tục giữ quan điểm thận trọng, chưa khuyến nghị bắt đáy và chờ đợi những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn trước khi quay lại mua ròng.

Trong bối cảnh thị trường chưa xác nhận tạo đáy, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro, đặc biệt là giảm tỷ trọng sử dụng đòn bẩy để hạn chế áp lực khi chỉ số tiếp tục điều chỉnh.

Khuyến nghị giữ tỷ trọng thấp, chờ tín hiệu tạo đáy

Chứng khoán Asean

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.690 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20. Các chỉ báo động lượng như RSI và MFI cũng suy yếu, phản ánh trạng thái tiêu cực của thị trường trong ngắn hạn.

Việc chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế, làm gia tăng rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần. Dù RSI tiến vào vùng quá bán có thể kích hoạt những nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn, Asean cho rằng thị trường vẫn có khả năng tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ trong phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Vì vậy, Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy đi kèm thanh khoản cải thiện. Những nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường và chu kỳ offshore có thể được đưa vào danh sách theo dõi.

Thị trường có thể tiếp tục dò đáy

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên đã khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm, chủ yếu do tác động từ VIC và nhóm ngân hàng. Trong đó, yêu cầu giảm lãi suất cho vay làm dấy lên lo ngại về biên lợi nhuận của các ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cùng dầu khí, chứng khoán vẫn giữ được sắc xanh. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đầu cơ còn luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, song chưa tạo được sức lan tỏa đủ rộng để nâng đỡ thị trường chung.

Thanh khoản thấp hơn mức bình quân và hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng, trong khi lực cầu chủ động còn yếu. TPBS cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp tục dò đáy và khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng thấp, chờ tín hiệu xác nhận tại vùng hỗ trợ trước khi cân nhắc tăng mức độ tham gia.

VN-Index vượt xu hướng giảm trước khi gia tăng tỷ trọng

Chứng khoán SHS

VN-Index và VN30 vẫn nằm trong xu hướng giảm giá ngắn hạn, dù nhiều nhóm ngành đang phục hồi và hình thành vùng đáy ngắn hạn đến trung hạn sau giai đoạn giảm mạnh kéo dài từ năm 2025.

Theo SHS, thị trường vẫn có những doanh nghiệp đầu ngành, chất lượng tốt, duy trì tăng trưởng với mức định giá P/E và P/B thấp so với lịch sử. Một số cổ phiếu có P/E trong khoảng 4-7 lần được đánh giá là có mức định giá hấp dẫn để nhà đầu tư xem xét.

Tuy nhiên, triển vọng riêng của từng doanh nghiệp chưa đủ để xóa bỏ rủi ro từ xu hướng giảm của thị trường chung. SHS tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư chờ VN-Index vượt lên trên xu hướng giảm hiện tại trước khi xem xét mở các vị thế mới hoặc gia tăng tỷ trọng đầu tư.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.