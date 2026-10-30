VN Index chưa qua 'sóng gió', KOS ngắt mạch 30 phiên sàn

Từ mức giá hơn 30.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 21-9, KOS liên tục bị bán tháo, với lượng dư bán giá sàn có thời điểm lên gần 100 triệu cổ phiếu.

Làn sóng bán tháo kéo dài đến phiên sáng nay 30-10, đánh dấu chuỗi 30 phiên giảm sàn liên tiếp. Kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO), KOS chỉ còn 3.500 đồng/cổ phiếu, mất gần 90% giá trị so với thời điểm trước khi lao dốc.

Tuy nhiên, ngay sau phiên ATO, dòng tiền bắt đáy bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ, hấp thụ hơn 60 triệu cổ phiếu. Lực cầu đột biến giúp KOS đảo chiều tăng trần lên hơn 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, nhà đầu tư mua được KOS tại vùng giá sàn đầu phiên có thể ghi nhận mức lãi khoảng 14% ngay trong ngày.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VHM cũng có màn "quay xe" ấn tượng. Từ mức giảm khoảng 3% trong phiên sáng, cổ phiếu bất động sản này đảo chiều tăng 1,4% khi kết thúc phiên giao dịch.

Diễn biến tích cực của VHM xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III, với lợi nhuận sau 9 tháng đạt mức kỷ lục hơn 75.000 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch cả năm.

VHM cũng là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN Index, giúp chỉ số tăng gần 1,6 điểm. Tuy nhiên, nỗ lực nâng đỡ của mã này không đủ giúp thị trường thoát khỏi phiên giảm sâu.

Bảng điện HoSE tiếp tục bị sắc đỏ bao phủ với 253 mã giảm, trong khi chỉ có 72 mã tăng. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm bán tháo, gây áp lực lớn lên chỉ số. Cả 6 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN Index đều thuộc nhóm ngân hàng, gồm VCB, TCB, MBB, LPB, BID và CTG.

Kết phiên 30-10, VN Index giảm gần 14 điểm, tương đương 0,8%, xuống còn 1.741,6 điểm.

Dù thị trường giảm sâu, dòng tiền bắt đáy vẫn chưa có dấu hiệu nhập cuộc mạnh, khiến thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp. Toàn sàn HoSE ghi nhận 692,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch 14.673 tỷ đồng.

Cùng với diễn biến ảm đạm của thị trường, khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi kéo dài chuỗi bán ròng trên HoSE lên 6 phiên liên tiếp. Riêng phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 633 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VIC với 353 tỷ đồng và TCB (133 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng VHM (68 tỷ đồng), VCB (37 tỷ đồng) và VJC (31 tỷ đồng).