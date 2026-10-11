VN-Index chờ lực đẩy từ kết quả kinh doanh quý 3

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 5/10-9/10 trong trạng thái giằng co khi nỗ lực hồi phục đầu tuần không đủ sức duy trì trước áp lực bán gia tăng.

Dù VN-Index có hai phiên tăng điểm nhờ lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, diễn biến phân hóa cùng thanh khoản thiếu ổn định khiến đà tăng nhanh chóng suy yếu.

Trong ba phiên cuối tuần, áp lực điều chỉnh gia tăng, kéo chỉ số lùi xuống dưới mốc đóng cửa tuần trước. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị lớn, góp thêm sức ép lên thị trường.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.735,09 điểm, giảm 0,15% so với tuần trước. Diễn biến này cho thấy nỗ lực hồi phục chưa tạo được động lực đủ mạnh để giúp chỉ số duy trì đà tăng.

Xét về mức độ ảnh hưởng trong phiên cuối tuần, VIC là cổ phiếu kéo VN-Index giảm mạnh nhất khi lấy đi hơn 4 điểm của chỉ số. BSR, GVR, GAS và FPT cũng tạo áp lực đáng kể, khiến VN-Index giảm thêm tổng cộng khoảng 3 điểm. Ở chiều ngược lại, HDB, TCB, VPB và VHM là những mã đóng góp tích cực nhất, mang lại tổng cộng 2,72 điểm.

Xét theo nhóm ngành, công nghệ thông tin có diễn biến kém tích cực nhất khi giảm 3,04%. Áp lực chủ yếu đến từ các cổ phiếu đầu ngành như FPT giảm 3,02%, ELC giảm 4,66% và VEC giảm tới 12,6%.

Hai nhóm dịch vụ truyền thông và năng lượng cũng giảm hơn 1,5%. Trong nhóm dịch vụ truyền thông, VGI giảm 1,78%, FOX mất 2,92% và YEG giảm 1,88%. Với nhóm năng lượng, BSR giảm 2,97%, PVT giảm 1,37%, PVS giảm 0,88% và PVP mất 3,6%.

Nhóm bất động sản giảm 0,5%, chịu sức ép lớn từ VIC khi cổ phiếu này mất 1,1%. Tuy nhiên, diễn biến bên trong ngành có sự phân hóa đáng kể khi nhiều mã vẫn tăng giá. NVL tăng trần, DXG tăng 1,46%, CEO tăng 4,04%, PDR tăng 1,8%, KDH tăng 1,13%, DIG tăng 1,08%, TCH tăng 2,38%, IDC tăng 1,72% và HDC tăng 1,2%.

Trái với diễn biến suy yếu của nhiều nhóm ngành, tài chính là nhóm tăng mạnh nhất thị trường trong tuần với mức tăng 0,36%. Lực cầu tập trung tại HDB, tăng 3,94%; VIX tăng 3,1%; VPB tăng 1,49%; TCB tăng 1,41% và CTG tăng 1,03%.

Dù vậy, sắc xanh không lan tỏa đồng đều. Nhiều cổ phiếu trong nhóm vẫn giảm hơn 1%, gồm MSB, HCM, VIB, VCK, TPB, BVH, SSB và NAB. Điều này cho thấy sự phân hóa vẫn hiện hữu ngay cả tại nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất trong tuần.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng khoảng 14.000 tỷ đồng trên hai sàn trong tuần qua, trong đó giá trị bán ròng trên HoSE gần 14.000 tỷ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 54 tỷ đồng trên HNX.

Áp lực bán ròng quy mô lớn tiếp tục là yếu tố đáng lưu ý trong bối cảnh VN-Index chưa duy trì được đà hồi phục. Trong khi đó, sự phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ, chưa tạo được sức bật đồng đều cho toàn thị trường.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Giải ngân từng phần tại vùng hỗ trợ

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Thị trường đang trong vận động kiểm tra lại hỗ trợ 1.730 với diễn biến phân hóa của dòng tiền. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc giải ngân từng phần ở cổ phiếu đang kiểm tra lại hỗ trợ quan trọng trong nhịp tăng điểm với sự ủng hộ của lực cầu hoặc những mã đang ở vùng đáy cũ và cũng thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn tại những nhịp rung lắc của thị trường trong tuần tới.

Chờ lực cầu và kết quả kinh doanh quý 3

Chứng khoán OCBS

Trong tuần giao dịch mới, VN-Index được kỳ vọng có cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục khi lực cầu dần quay trở lại, cùng với việc các doanh nghiệp bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 3 và khả năng xuất hiện thêm những thông tin hỗ trợ thị trường.

Nếu kết quả kinh doanh tích cực giúp cải thiện kỳ vọng lợi nhuận và thu hút dòng tiền trở lại, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số có thể từng bước tìm được điểm cân bằng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau nhịp điều chỉnh kéo dài, lực cầu dù có dấu hiệu cải thiện vẫn cần thêm thời gian để củng cố, do đó thị trường có thể tiếp tục giằng co với các nhịp hồi phục đan xen rung lắc. Sự cải thiện của lực cầu trong các phiên tới sẽ là yếu tố quan trọng để xác định liệu thị trường có thể chuyển từ trạng thái thăm dò sang phục hồi rõ nét hơn hay không.

Về kỹ thuật, các chỉ báo chưa có nhiều thay đổi đáng kể khi RSI vẫn ở vùng dưới 50 và MACD duy trì trạng thái tiêu cực, cho thấy động lượng ngắn hạn chưa thực sự cải thiện.

Vùng 1.700 – 1.720 điểm tiếp tục là hỗ trợ quan trọng, trong khi 1.750–1.770 điểm là vùng kháng cự gần của VN-Index. Khả năng vượt kháng cự sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường. Nếu chỉ số chưa thể bứt phá, dòng tiền xuất hiện thêm thông tin bất lợi, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy VN-Index quay lại kiểm định mốc 1.700 điểm.

Duy trì kịch bản tích lũy trong biên độ hẹp

Chứng khoán SHS

Xu hướng ngắn hạn, VN-Index suy yếu, tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng giá cao. VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.710 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026. Trong khi VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

Thống kê dự báo các ngành, doanh nghiệp kỳ vọng duy trì tăng trưởng tích cực trong bối cảnh vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Với VN-Index, xu hướng giá của VN-Index dự kiến vẫn tích lũy trong biên độ hẹp. Vùng hỗ trợ là 1.710 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 8/2026, kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm.

Thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư vẫn có thể xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn.

Ghi nhận tín hiệu cân bằng quanh 1.715 điểm

Chứng khoán TPS

VN-Index phiên cuối tuần tiếp tục giữ cân bằng trên vùng hỗ trợ 1.715 điểm, lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều giúp cho đà giảm trong phiên được thu hẹp bớt, mức đóng cửa chỉ giảm nhẹ so với hôm qua. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh so với hôm qua và vượt trung bình 20 phiên chủ yếu do lực cầu trong phiên chiều.

Nhìn chung, thị trường có vẻ đã cân bằng hơn sau nhịp điều chỉnh kéo dài từ tháng 8, dù chưa có tín hiệu đảo chiều rõ nét, nhưng việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ trong 6 phiên liên tiếp thay vì tiếp tục điều chỉnh là một tín hiệu tốt trong bối cảnh hiện tại.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.