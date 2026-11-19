Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực khi áp lực bán vẫn chi phối phần lớn cổ phiếu. Sau khi đánh mất mốc 1.700 điểm ngay trong buổi sáng, VN-Index nhiều lần nới rộng đà giảm trong phiên chiều, có thời điểm lùi về 1.683 điểm.

Kết phiên 19/11, VN-Index giảm 13,39 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.689,62 điểm. Dù mức giảm đã thu hẹp so với phiên trước, chỉ số vẫn chưa tìm được điểm tựa đủ mạnh để phục hồi, trong khi dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát.

Áp lực điều chỉnh tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, VN30 giảm 1%, tương ứng mất hơn 18 điểm, với 21 mã giảm và chỉ 4 mã tăng. Trong nhóm tăng giá, VIB, BID, GVR và MCH đều giữ được sắc xanh, song không cổ phiếu nào tăng quá 1%.

Ở chiều ngược lại, gần một nửa rổ VN30 giảm trên 1%, trong đó có 4 mã mất hơn 2% giá trị. FPT là cổ phiếu giảm mạnh nhất nhóm khi mất 2,66%, đồng thời phá đáy hơn 3 năm. Áp lực bán xuất hiện từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài, đưa giá trị giao dịch tại cổ phiếu này lên hơn 850 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường.

Ngoài FPT, VIC, BSR và LPB cũng giảm trên 2%. Đáng chú ý, VIC giảm 2,04%, trở thành cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi khoảng 8 điểm của chỉ số. Diễn biến này tiếp tục cho thấy sức ép từ nhóm cổ phiếu trụ vẫn là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường chưa thể ổn định.

Trên toàn sàn HoSE, số mã giảm giá vẫn chiếm ưu thế với 207 mã, trong khi chỉ có 107 mã tăng. Dù sắc đỏ tiếp tục bao phủ phần lớn thị trường, nhóm vốn hóa vừa vẫn giữ được mức tăng nhẹ, trái ngược với diễn biến suy yếu của nhóm bluechip.

Một số cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng chú ý như GEE tăng 5,13%, GEL tăng 2,08%. Nhóm thép có NKG, trong khi hàng không có HVN và nhóm xây dựng có CTD, DPG, VGC cũng duy trì sắc xanh với biên độ tăng từ 2-4%.

Tuy nhiên, những điểm sáng riêng lẻ chưa đủ tạo chuyển biến đáng kể cho thị trường chung. Thanh khoản trên HoSE giảm 14%, đưa giá trị giao dịch xuống khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giao dịch tại nhóm VN30 vẫn tương đương phiên trước, cho thấy hoạt động mua bán ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn sôi động dù áp lực giảm giá vẫn hiện hữu.

Thanh khoản toàn sàn xuống sát vùng thấp nhất trong 20 phiên gần đây, phản ánh tâm lý thận trọng và sự dè dặt của dòng tiền trước diễn biến thị trường. Trong phiên ATC, nhiều cổ phiếu bluechip tiếp tục giảm giá, khiến VN-Index không thể phục hồi đáng kể từ vùng đáy trong ngày.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại bán ròng hơn 995 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 19/11. FPT đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 272 tỷ đồng, tiếp đến là ACB với hơn 101 tỷ đồng và VIX với hơn 70 tỷ đồng.

Ở chiều mua, lực giải ngân khá dè dặt khi không có cổ phiếu nào trên thị trường được khối ngoại mua ròng với giá trị trên 30 tỷ đồng. Chênh lệch lớn giữa lực bán và lực mua tiếp tục tạo thêm sức ép lên thị trường, nhất là trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Ghi nhận tín hiệu giữ giá ở nhiều nhóm cổ phiếu

Chứng khoán Kirin (CSI)

Phiên đáo hạn phái sinh tháng 11 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế. Riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp hơn một nửa số điểm giảm của VN-Index, trong khi nhiều cổ phiếu bluechip khác cũng chịu áp lực điều chỉnh.

Tuy nhiên, CSI cho rằng diễn biến tại các nhóm cổ phiếu vẫn xuất hiện một số điểm tích cực, trong bối cảnh độ mở thị trường còn nhiều khó khăn. Biên độ giảm của phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ quanh mức thấp.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu có mức độ tương quan cao với thị trường chung và thường đại diện cho dòng tiền đầu cơ như bất động sản, chứng khoán dường như không tiếp tục suy yếu. Sắc xanh cũng trở lại ở một số cổ phiếu nổi bật thuộc nhiều nhóm ngành, vốn đã có xung lực giá mạnh trong thời gian qua như HVN, CTD, POW...

Từ những tín hiệu này, CSI tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn chờ VN-Index lấy lại sắc xanh, đi kèm dấu hiệu thanh khoản đột biến.

Cảnh báo khả năng kiểm định vùng 1.680–1.690 điểm

Chứng khoán Asean (AseanSC)

VN-Index đóng cửa tại 1.690 điểm với cây nến đỏ thân trung bình, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20. Diễn biến này phản ánh xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về thận trọng khi bên bán chiếm ưu thế, trong khi động lượng giá chưa đủ mạnh để đảo chiều.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy tín hiệu suy yếu khi RSI ở mức 37 và MFI ở mức 38, phản ánh cả động lực tăng lẫn dòng tiền vào thị trường đều giảm. Theo AseanSC, VN-Index đối mặt với rủi ro tiếp tục điều chỉnh và có khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.680–1.690 điểm ngay đầu phiên giao dịch tới trước khi diễn biến rõ ràng hơn về cuối ngày.

Trước bối cảnh này, AseanSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy cùng sự cải thiện của thanh khoản.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể theo dõi các nhóm cổ phiếu gắn với những câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, nâng hạng thị trường và chu kỳ offshore.

Khuyến nghị theo dõi phản ứng tại vùng 1.680 điểm

Chứng khoán OCBS

Thị trường có thể tiếp tục giằng co với biên độ biến động tương đối lớn, đồng thời cần thêm thời gian để hấp thụ áp lực bán và tìm kiếm vùng cân bằng mới.

OCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế giải ngân mới khi xu hướng ngắn hạn chưa có tín hiệu cải thiện rõ ràng. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng margin và tránh tâm lý bắt đáy sớm khi áp lực bán vẫn hiện hữu.

Trong các nhịp hồi kỹ thuật, nhà đầu tư có thể tận dụng để cơ cấu danh mục. Việc gia tăng tỷ trọng chỉ nên được cân nhắc ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh tích cực và xuất hiện tín hiệu cân bằng trở lại.

Đặc biệt, OCBS lưu ý nhà đầu tư theo dõi phản ứng của VN-Index quanh vùng 1.680 điểm để đánh giá sức mạnh lực cầu và xác định thời điểm giải ngân phù hợp hơn.

P/E thị trường khoảng 9 lần nếu loại trừ Vingroup

Chứng khoán SHS

Trong ngắn hạn, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.650–1.680 điểm. Tại vùng giá hiện tại, tổng vốn hóa thị trường khoảng 386 tỷ USD, tương đương 75% GDP năm 2025.

Đáng chú ý, nếu không tính nhóm Vingroup, vốn hóa phần còn lại của thị trường vào khoảng 284 tỷ USD, với mức P/E khoảng 9 lần. SHS đánh giá đây là vùng định giá tương đối hợp lý của thị trường, đồng thời cho biết dòng tiền ngắn hạn đang có tín hiệu cải thiện và gia tăng tại vùng giá thấp.

Với quan điểm này, SHS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bán tháo trong giai đoạn hiện tại. Việc gia tăng tỷ trọng có thể được xem xét khi VN-Index vượt lên trên đường xu hướng giảm giá hiện nay.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.