VN-Index chật vật giữ mốc 1.720 điểm

VN-Index giảm phiên thứ năm, dòng tiền vẫn đứng ngoài

Thị trường chứng khoán ngày 13/10 tiếp tục diễn biến kém tích cực khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực phục hồi trên diện rộng. Dù VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm trong phiên nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, mặt bằng giá chung vẫn suy yếu.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,56 điểm, tương đương 0,09%, xuống 1.719,42 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. So với vùng đỉnh gần 1.870 điểm thiết lập trong phiên 7/9, chỉ số đã mất hơn 150 điểm. Trong phiên sáng, VN-Index có thời điểm giảm 5,72 điểm, xuống dưới đáy ngắn hạn hình thành hồi giữa tháng 8, trước khi hồi phục một phần vào buổi chiều.

Trên sàn HoSE, có 95 mã tăng và 200 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 560,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.162,2 tỷ đồng. So với phiên trước, khối lượng giảm khoảng 3%, trong khi giá trị tăng nhẹ 1%. Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 2.285 tỷ đồng.

Động lực giúp VN-Index thu hẹp đà giảm chủ yếu đến từ VIC và VHM. VIC đóng cửa tăng 1,37%, với giá trị khớp lệnh trong phiên chiều đạt 478,2 tỷ đồng, tăng 122% so với buổi sáng. VHM cũng đảo chiều thành công, tăng 0,78% khi kết phiên.

Trong rổ VN30, có 14 cổ phiếu cải thiện giá so với phiên sáng, nhưng mức phục hồi chưa đủ mạnh để tạo lực kéo đồng đều. Trong nhóm vốn hóa lớn, BID, CTG, MBB, VCB và VPB tiếp tục suy yếu, khiến vai trò nâng đỡ của VIC và VHM càng nổi bật.

Diễn biến này cho thấy VN-Index vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu trụ. Khi nhóm ngân hàng và các blue-chip khác chưa đồng thuận phục hồi, nhịp tăng của chỉ số khó phản ánh sự cải thiện thực chất của thị trường.

Ở chiều tích cực, HDB tăng 2,21% lên 23.100 đồng/cổ phiếu, TCB tăng 1,07%. SHB cũng đảo chiều trong những phút cuối phiên, từ mức giảm 1,92% cuối buổi sáng sang tăng 0,48% khi đóng cửa. Giá trị giao dịch SHB trong phiên chiều đạt 367,4 tỷ đồng, tăng 159% so với buổi sáng.

Ngược lại, MSN giảm 2,7% xuống 71.100 đồng/cổ phiếu, trong khi STB và LPB cùng mất hơn 2%, tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Thanh khoản HoSE phiên chiều tăng khoảng 36% so với buổi sáng, tương đương 1.650 tỷ đồng. Trong đó, nhóm VN30 đóng góp hơn 1.421 tỷ đồng, chiếm khoảng 86% phần giá trị giao dịch tăng thêm. Dòng tiền vì vậy chủ yếu tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, trong khi sức hút ở phần còn lại của thị trường vẫn hạn chế.

Đáng chú ý, số cổ phiếu giảm từ 1% trở lên trên HoSE tăng lên 112 mã, so với 87 mã trong phiên sáng. Điều này cho thấy mặt bằng giá suy yếu dù VN-Index được các cổ phiếu trụ nâng đỡ.

Nhiều cổ phiếu có thanh khoản cao giảm đáng kể như FRT mất 3,81%, VIX giảm 1,71%, VND giảm 1,9% và DGW giảm 2,13%. Các mã VPI, HAH, CII, BVH, DCM, DPM, GMD và PDR cũng ghi nhận giao dịch sôi động hơn trong phiên chiều, nhưng đi kèm áp lực điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, PNJ tăng 5,79%; HHP tăng 2,55%; TPB tăng 1,74%; KBC tăng 1,38% và TLG tăng 1,46%. Tuy nhiên, số cổ phiếu tăng giá với thanh khoản đáng kể vẫn hạn chế, cho thấy dòng tiền chưa hình thành xu hướng luân chuyển rõ rệt.

Nhóm bất động sản tăng 0,92%, chủ yếu nhờ VIC và VHM. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu thuộc các lĩnh vực xây dựng, vận tải, logistics và xuất khẩu như VTP, CSV, GMD, ASM, YEG, VOS, ANV và IDI giảm từ gần 3% đến hơn 5%. Đáng chú ý, KOS giảm sàn 7% xuống 8.960 đồng/cổ phiếu, với lượng dư bán giá sàn hơn 75,6 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, HNX-Index suy yếu và lùi xuống dưới tham chiếu trong những phút cuối phiên, cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường.

Về kỹ thuật, chuỗi giảm điểm liên tiếp khiến VN-Index tiến sát vùng hỗ trợ ngắn hạn. Việc chỉ số lùi về cận dưới dải Bollinger cùng các tín hiệu kỹ thuật suy yếu cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa có chuyển biến tích cực rõ ràng.

Mốc 1.700 điểm trở thành ngưỡng tâm lý đáng chú ý trong các phiên tới. Nếu lực cầu không sớm cải thiện, VN-Index có thể tiếp tục kiểm tra vùng hỗ trợ này. Dù áp lực bán giá thấp đã phần nào giảm bớt, lực cầu bắt đáy vẫn chưa đủ mạnh để tạo thế cân bằng bền vững.

Trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp, khả năng giữ vững vùng hỗ trợ của VN-Index sẽ phụ thuộc vào sự trở lại của nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhà đầu tư cần theo dõi sự cải thiện của độ rộng thị trường và chất lượng dòng tiền, thay vì chỉ dựa vào diễn biến điểm số để đánh giá khả năng đảo chiều.