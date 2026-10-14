VN-Index chật vật giữ mốc 1.700 điểm

Cổ phiếu trụ đè chỉ số, dòng tiền bắt đáy vẫn nhập cuộc

Thị trường chứng khoán ngày 14/10 chịu sức ép lớn khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu trong phiên chiều. VN-Index giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống còn hơn 1.704 điểm. Đáng chú ý, phần lớn mức giảm của chỉ số đến từ một số cổ phiếu trụ, trong khi độ rộng thị trường không quá tiêu cực.

Tâm điểm là VHM. Kết thúc phiên sáng, cổ phiếu này giảm 1,4%, với giá trị khớp lệnh 79,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khoảng 13h30, lực bán gia tăng đột biến khiến giá liên tục lao dốc. Những nhịp hồi phục ngắn không đủ sức đảo chiều, đưa VHM đóng cửa giảm 5,28% so với tham chiếu. Riêng phiên chiều, cổ phiếu giảm thêm 3,94% so với mức chốt buổi sáng, trong khi thanh khoản cao gấp khoảng 8 lần phiên sáng.

Diễn biến của VIC cũng tiêu cực. Cổ phiếu này lao dốc đầu phiên chiều, sau đó hồi phục nhờ lực cầu bắt đáy, nhưng tiếp tục chịu sức ép trong 15 phút cuối và đợt khớp lệnh ATC, đóng cửa giảm 1,62%. VPL giảm 3,31%, còn VRE giảm 1,54%; cả hai đều kết phiên gần mức thấp nhất ngày.

Tính chung, bốn cổ phiếu họ Vin lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index. Riêng VIC và VHM khiến chỉ số mất khoảng 11,3 điểm, cho thấy mức độ chi phối lớn của nhóm vốn hóa này đối với diễn biến thị trường.

Ngoài nhóm Vin, SSB giảm 4,28% và LPB giảm 3,05%. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB và BID cũng suy yếu, gia tăng sức ép lên chỉ số.

Dù VN-Index giảm mạnh, độ rộng thị trường trên HoSE không quá tiêu cực, với 163 mã giảm và 128 mã tăng. Đáng chú ý, có 9 mã tăng trần, trong khi chỉ 5 mã giảm sàn. Số cổ phiếu tăng từ 1% trở lên cũng tăng từ 35 mã trong phiên sáng lên 52 mã vào cuối ngày.

Trong rổ VN30, chỉ số giảm 0,46%, với 17 mã giảm và 10 mã tăng. HPG tăng 1,71%, MBB tăng 1,57%, FPT tăng 1,42% và VIB tăng 1,09%, góp phần hạn chế đà giảm. Tuy nhiên, mức tăng của nhóm này chưa đủ bù đắp sức ép từ các cổ phiếu trụ.

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, lực cầu xuất hiện tại MSB, VCI, HSG, DCM và NKG. Trong đó, NKG tăng 6,82%, HSG tăng 4,48% và DCM tăng 3,18%.

Theo thống kê, 46,8% số cổ phiếu trên HoSE phục hồi hơn 1% so với mức thấp nhất trong ngày. Điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động, dù chưa đủ sức nâng đỡ các cổ phiếu vốn hóa lớn và đảo chiều chỉ số.

Thanh khoản HoSE đạt khoảng 580 triệu cổ phiếu, tương ứng 13.532 tỷ đồng. VHM và VIC lần lượt ghi nhận giá trị giao dịch 708 tỷ đồng và 683 tỷ đồng. Thanh khoản rổ VN30 trong phiên chiều tăng gần 50% so với buổi sáng, chủ yếu do giao dịch tại nhóm Vin.

Áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố đáng chú ý. Trong phiên 14/10, khối ngoại bán ròng hơn 770 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng lên 16 phiên liên tiếp. VIC và VHM đứng đầu danh sách bị bán ròng, với giá trị lần lượt khoảng 153 tỷ đồng và 151 tỷ đồng.

Theo số liệu được cung cấp, tổng giá trị bán ròng trong chuỗi 16 phiên vượt 22.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 900 triệu USD. Tính từ đầu năm, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 116.000 tỷ đồng.

Ông Đinh Quang Hinh, Giám đốc vĩ mô và chiến lược thị trường tại Công ty Chứng khoán VNDirect, cho rằng các quỹ chủ động có thể tranh thủ chốt lời, cơ cấu lại danh mục sau giai đoạn mua đón đầu thông tin nâng hạng. Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển dòng vốn quốc tế sang những thị trường có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận hấp dẫn hơn cũng góp phần tạo áp lực.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Tiên Phong nhận định sức mạnh của đồng USD và mặt bằng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục hạn chế sức hấp dẫn của các thị trường mới nổi.

Trong ngắn hạn, diễn biến VN-Index sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vin. Dòng tiền bắt đáy tại nhiều cổ phiếu là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc. Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng, vùng 1.700 điểm sẽ là ngưỡng tâm lý quan trọng cần theo dõi trong các phiên tới.